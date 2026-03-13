「ABEMA」で「AnimeJapan チャンネル」が期間限定OPEN決定！独占生中継含む「AJステージ」全50ステージを、3月28日（土）・29日（日）に無料生放送！

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新しい未来のテレビ「ABEMA」は、世界最大級のアニメの祭典「AnimeJapan 2026」のオフィシャルプロモーションパートナーに3年連続で決定したことをお知らせいたします。また、「AJステージ」全50ステージの無料生放送や、参加タイトル関連作の無料一挙放送を実施する「AnimeJapan チャンネル」を、2026年3月24日（火）より期間限定開設いたします。

「AnimeJapan」は、2014年からスタートした、世界最大級のアニメの祭典です。13回目の開催となる今年は会場規模を拡大し、東京ビッグサイトにて、3月28日（土）、29日（日）に開催。過去最多となる120社以上が出展するほか、アンバサダーには昨年に続き櫻坂46の就任が決定しました。また、人気アニメ作品や注目の新作アニメより、声優陣をはじめ豪華ゲストが出演する「AJステージ」では、RED・GREEN・BLUE・WHITEの全4ステージで計50ステージを実施予定。さらに進化を遂げる“AnimeJapan 2026”に大きな注目が集まっています。

このたび「ABEMA」が「AnimeJapan 2026」のオフィシャルプロモーションパートナーに決定したとともに、「AnimeJapan チャンネル」の期間限定開設も決定いたしました。

RED・GREEN・BLUE・WHITEステージチャンネルの4つのチャンネルを開設し、「AJステージ」全50ステージを3月28日（土）、29日（日）の2日間にわたり無料生放送。“ABEMA独占生中継”となる『劇場版 ご注文はうさぎですか？』『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』『あかね噺』など19ステージをはじめ、アニメ「鬼滅の刃」『呪術廻戦』『ONE PIECE』『葬送のフリーレン』などの人気作の特別なステージを全て無料でお届けいたします。

さらに開催に先駆けて、各チャンネルにて「AnimeJapan 2026」参加タイトル関連作の無料一挙放送も決定。『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』『魔法科高校の劣等生』『無職転生』『陰の実力者になりたくて！』『メダリスト』『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』『正反対な君と僕』の7作品を、3月24日（火）より続々と無料一挙放送いたします。

ぜひ「ABEMA」で、世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」を余すところなくお楽しみください。

■「ABEMA」／「AnimeJapan チャンネル」概要

チャンネルOPEN日時：2026年3月24日（火）～2026年3月29日（日）ステージ終了まで

チャンネル特設ページ：https://abema.tv/lp/animejapan-onair

【「AJステージ」タイムテーブル】

※一部ステージを除き、見逃し無料配信も実施いたします。

▼「REDステージチャンネル」

・3月28日（土）

午前9時35分～：『劇場版 ご注文はうさぎですか？』Rabbit House Talk Party ＠ AJ2026 ※ABEMA独占

午前10時55分～:『僕のヒーローアカデミア』×『ヴィジランテ』AnimeJapanウルトラステージ2026

昼12時15分～：アニメ「鬼滅の刃」ステージ

午後1時35 分～：アニメ「風を継ぐもの」AnimeJapanスペシャルステージ

午後2時55分～：『呪術廻戦』AnimeJapan 2026スペシャルステージ

午後4時15分～：TVアニメ『魔法騎士レイアース』AnimeJapanスペシャルステージ ※ABEMA独占

午後5時50分～：アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』レーススタート記念！Special STAGE ※ABEMA独占

夜7時10分～：TVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編 放送開始直前スペシャルステージ

・3月29日（日）

午前9時35分～：【推しの子】AnimeJapan 2026 Special Stage

午前10時55分～：TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」4th season放送直前！トーク&ライブステージ

昼12時15分～：劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」スペシャルステージ

午後1時35分～：TVアニメ「黄泉のツガイ」放送直前― 開幕ノ儀 ― ※ABEMA独占

午後2時55分～：『葬送のフリーレン』第2期スペシャルステージ AnimeJapan2026

午後4時15分～：『最終楽章 響け！ユーフォニアム』スペシャルステージ

▼「GREENステージチャンネル」

・3月28日（土）

午前10時15分～：無職転生III ～異世界行ったら本気だす～ AJ2026でも本気だすステージ

午前11時35分～：TVアニメ「本好きの下剋上 領主の養女」全国ネット放送直前！AJスペシャルステージ

昼12時55分～：TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』スペシャルステージ

午後2時15分～：TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」放送直前スペシャルステージ ※ABEMA独占

午後3時35分～：BS11 presents TVアニメ「異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する」AJスペシャルステージ ※ABEMA独占

午後5時10分～：Fate/Grand Order スペシャルステージ ～Road to 終章 After-Party～

夜6時30分～：TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期直前スペシャルステージ ※ABEMA独占

・3月29日（日）

午前10時15分～：「陰の実力者になりたくて！」プロジェクトスペシャルステージ

午前11時35分～：TVアニメ「氷の城壁」ステージ ※ABEMA独占

昼12時55分～：TVアニメ『マリッジトキシン』放送直前スペシャルステージ

午後2時15分～：劇場アニメ「青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない」スペシャルステージ

午後3時35分～：『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』スペシャルステージ AnimeJapan2026

▼「BLUEステージチャンネル」

・3月28日（土）

午前10時45分～：アニメ『メダリスト』AnimeJapan2026 スペシャルステージ

午前11時45分～：TVアニメ『勇者刑に処す』懲罰勇者9004隊 AnimeJapanステージ記録

昼12時45 分～：Netflix スペシャルステージ

午後2時5 分～：TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」スペシャルステージ

午後3時5分～：高橋留美子最新作！TVアニメ『MAO』放送直前 開幕式

午後4時5分～：AnimeJapan 新人クリエイター大賞 2026 授賞式

・3月29日（日）

午前10時45分～：『鎧真伝サムライトルーパー』AnimeJapan 2026 スペシャルステージ ※ABEMA独占

午前11時45分～：『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』第2期スペシャルステージ

昼12時45分～：アニメ『刃牙道』スペシャルステージ ※ABEMA独占

午後2時5分～：TVアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』スペシャルステージ

午後3時5分～：『魔法の姉妹ルルットリリィ』放送直前AJスペシャルステージ ※ABEMA独占

午後4時5分～：『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』 「ケロロ軍曹のケロッ！とラジオ」公開収録

▼「WHITEステージチャンネル」

・3月28日（土）

午前10時15分～：TVアニメ『アオのハコ』Season2 AJスペシャルステージ ※ABEMA独占

午前11時15分～：アニメ『PSYREN -サイレン-』スペシャルステージ ※ABEMA独占

昼12時15分～：おいお前！北斗の放送日を言ってみろ！4月10日だあ!! アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』 SPECIAL STAGE!! ※ABEMA独占

午後1時15分～：アニメ『BLACK TORCH』スペシャルステージ ※ABEMA独占

午後2時35分～：「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance」スペシャルステージ ※ABEMA独占

午後3時35分～：TVアニメ「転生したらスライムだった件」第4期放送直前スペシャルステージ！～前人未踏の5クール放送への船出～

・3月29日（日）

午前10時15分～：TVアニメ『幼稚園WARS』スペシャルステージ

午前11時15分～：アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」～オタクとギャルとAJ～

昼12時15分～：TVアニメ『正反対な君と僕』AnimeJapanスペシャルステージ ※ABEMA独占

午後1時15分～：日本テレビ系「フラアニ」拡大！『スノウボールアース』『これ描いて死ね』スペシャルステージ

午後2時35分～：アニメ「幻想水滸伝」AJ2026スペシャルステージ ※ABEMA独占

午後3時35分～：TVアニメ『あかね噺』開演直前！決起会 ※ABEMA独占

【「AJステージ」関連作品無料一挙ラインナップ＆放送スケジュール】

▼「REDステージチャンネル」

・『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』全話無料一挙放送

(C) 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月24日（火）昼12時～

番組URL：https://abema.tv/channels/animejapan-red/slots/8WggGLhTKLqD9H

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

・『魔法科高校の劣等生』シリーズ全話無料一挙放送

(C)2013 佐島 勤/KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊/魔法科高校製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

『魔法科高校の劣等生』

放送日時：2026年3月25日（水）昼12時～、深夜1時～

番組URL：https://abema.tv/channels/animejapan-red/slots/BsY2StBDtvMu75 （昼12時の回）

『魔法科高校の劣等生 来訪者編』

放送日時：2026年3月26日（木）午後2時～、3月27日（金）昼12時～

番組URL：https://abema.tv/channels/animejapan-red/slots/8TRgW8WrANn8Uo （午後2時の回）

『魔法科高校の劣等生 追憶編』

放送日時：2026年3月26日（木）夜8時30分～、3月27日（金）夜6時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/animejapan-red/slots/BsY2UQCBeSW1bM （夜8時30分の回）

『魔法科高校の劣等生 第3シーズン』

放送日時：2026年3月26日（木）夜10時～、3月27日（金）夜8時～

番組URL：https://abema.tv/channels/animejapan-red/slots/BsY2RyB2DnaWhd （夜10時の回）

※全て放送後2週間、全話無料でお楽しみいただけます。

▼「GREENステージチャンネル」

・『陰の実力者になりたくて！1st season』全話無料一挙放送

(C)逢沢大介・KADOKAWA刊／シャドウガーデン

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月26日（木）昼12時～

番組URL：https://abema.tv/channels/animejapan-green/slots/BsY2TBzoNwDLzB

※放送後2週間、無料でお楽しみいただけます。

・『無職転生～異世界行ったら本気だす～』第1期全話＋番外編 無料一挙放送

(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月27日（金）昼12時～

番組URL：https://abema.tv/channels/animejapan-green/slots/8WggFRwtxnaQtX

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼「BLUEステージチャンネル」

・『メダリスト』全話無料一挙放送

(C)つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月26日（木）昼12時～、夜6時30分～

番組URL：https://abema.tv/channels/animejapan-blue/slots/BsY2SaVD4f9eZD （昼12時の回）

※3月31日（火）まで無料でお楽しみいただけます。

・『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』全話無料一挙放送

(C)佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月27日（金）昼12時～、夜6時～

番組URL：https://abema.tv/channels/animejapan-blue/slots/BsY2WWpm7x8zdD （昼12時の回）

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

▼「WHITEステージチャンネル」

・『正反対な君と僕』#1-11無料一挙放送

(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年3月27日（金）午後4時30分～、夜10時～

番組URL：https://abema.tv/channels/animejapan-white/slots/BsY2ToFWVmNMiX （午後4時30分の回）

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。