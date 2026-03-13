【ホテルマネージメントジャパン】東京都新宿区「ハイアット リージェンシー 東京」の運営を開始

株式会社ホテルマネージメントジャパン

株式会社ホテルマネージメントジャパン（本社：東京都港区港南、代表取締役 荒木 潤一）は本日より、東京都新宿区の「ハイアット リージェンシー 東京」の運営を開始します。

当社は独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営および運営を行っています。 この度「ハイアット リージェンシー 東京」が加わることにより、2026年3月13日時点で、グループ全体では26ホテル・客室数8,831室となります。

「ハイアット リージェンシー 東京」は、東京・西新宿の中心に位置し、新宿中央公園の緑に寄り添う絶好のロケーションを誇ります 。開業から45年を迎え、客室や館内主要施設に新宿の伝統文化や活気から着想を得たタイムレスなデザインを取り入れる大規模な改装を実施 。象徴的なロビーには約11万5千個のスワロフスキー・クリスタルで彩られた3基のシャンデリアが輝き 、新設されたオールデイダイニング「Crossroads Kitchen」やラウンジバー「Nineteen Eighty Lounge & Bar」など 、進化した施設と洗練されたホスピタリティーでゲストをお迎えします。 スイートを含む712室の客室 、最大1,000名収容可能な「センチュリールーム」を含む18の宴会場 、地上高層階からのパノラマビューを楽しめるフィットネスジムやスパなど 、多種多様なゲストのニーズに対応可能な充実した設備を持つホテルです。

■ 株式会社ホテルマネージメントジャパン 代表取締役 荒木 潤一 コメント：

このたび、「ハイアット リージェンシー 東京」の運営を担わせていただくこととなり、大変光栄に思っております。本ホテルは、東京・西新宿を代表するランドマークとして、長年にわたり国内外の多くのお客様を迎えてきた歴史あるホテルです。当社は、複数のブランドを運営するマルチブランドオペレーターとして、立地特性やマーケット特性を的確に捉え、それぞれのホテルが持つ本来の価値を最大化する運営を強みとしてきました。今回の運営開始は、首都圏における当社の運営力をさらに高める重要なステップであると考えています。今後は、これまで培ってきた運営ノウハウと、ハイアットブランドが持つ世界基準のホスピタリティーを融合させ、ビジネス、レジャー、MICEなど多様なニーズに応えるホテルとして、さらなる進化を目指してまいります。地域との連携を大切にしながら、持続的に選ばれ続けるホテルづくりに取り組んでまいります。

≪ ハイアット リージェンシー 東京 概要 ≫

【住所】 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-7-2

【規模】 地上28階、地下4階

【客室】 全712室（スイート18室含む）

【施設】「Nineteen Eighty Lounge & Bar」、「Crossroads Kitchen」、中国料理「翡翠宮」

バー「オードヴィー」他） 宴会場18室、スパ、フィットネスジム、

リージェンシークラブラウンジ 、駐車場（415台）

【アクセス】 都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」A7出口直結（徒歩約1分）

東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」より徒歩約4分

JR線・小田急線・京王線「新宿駅」西口より徒歩約9分

■ 株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内26ホテル（総客室数8,831室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,970名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテルニッコー」など多様なホテル経営および運営を行っています。（2026年3月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/