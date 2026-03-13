組込型金融のGeNiE、企業内新規事業を表彰する「第三回 日本新規事業大賞」ファイナリストに選出

GeNiE株式会社

GeNiE株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤雄一郎、以下「GeNiE」）は、この度、企業内新規事業を表彰する「第三回 日本新規事業大賞」において、ファイナリストに選出されたことをお知らせします。

GeNiEは、レンディング（貸付）領域におけるエンベデッド・ファイナンスを推進するべく設立された、消費者金融のリーディングカンパニーであるアコム株式会社の子会社です。エンベデッド・ファイナンスとは「事業会社が、自社のサービスに金融サービスを組み込んで提供する」ことを指します。GeNiEは、2024年6月より、Webやアプリを通じてサービスを提供する事業会社が既存事業にレンディング機能をプラスするための組込型金融サービス「マネーのランプ」を提供しています。

この度、企業から生まれる新規事業に光を当て、事業会社内で挑戦する起業家マインドを持つ人々を応援するアワード「第三回 日本新規事業大賞」において、8社のファイナリストのひとつとして当社が選出されました。最終審査および審査結果の発表は、2026年4月15日（水）に幕張メッセで開催される日本最大級のスタートアップ展示会「Startup JAPAN 2026」の中で行われます。

■「日本新規事業大賞」について

国内のスタートアップ産業が盛り上がるなか、大企業をはじめとした既存企業の内側からも新価値を生み出す「新規事業」が大きな盛り上がりを見せています。本アワードでは、大企業で活躍する注目の社内起業家を表彰します。新価値創造に挑み、企業変革を担う社内起業家たちに光を当て、本アワードを通じ、この国の未来を担う挑戦者同士の出会いを生み出します。

「第三回 日本新規事業大賞」特設サイト：https://sj.innovationaward.jp/

審査会 観覧申し込みはこちら：https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/?code=sj_award_pr&utm_source=award(https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/2026/?code=sj_award_pr&utm_source=award)

■「マネーのランプ」について

顧客の願いを叶える“あなたらしい”金融サービス

「マネーのランプ」は、既存事業に金融をプラスしたい、という事業会社のニーズに応える、レンディング機能に特化した組込型金融サービスです。レンディング事業は、貸金業ライセンスの取得や厳格な法対応、金融庁による監督指針などを遵守するための態勢整備が必要であり、参入障壁の高いビジネスです。しかし「マネーのランプ」であれば、最短2週間で事業会社によるレンディング機能の提供開始を実現します。これにより、エンドユーザーは普段から利用しているショッピングサイトやアプリ内で商品を購入する際、迅速にレンディングサービスへ申し込むことができ、必要な資金をその場で受け取ることができます。顧客の資金ニーズが高まっているタイミングでのシームレスな金融サービスの提供を可能にすることで、顧客体験の向上および企業の収益向上に貢献します。

「マネーのランプ」の特長：

１.初期費用・貸金業ライセンス不要で早期に収益化可能

２.最短2週間で事業会社によるレンディング機能の提供開始を実現

３.アコム100％出資のフィンテック企業だから提供できる高精度の与信システム

サービスページ：https://genie-ml.com/money-lamp/

【会社概要】

会社名：GeNiE株式会社

代表者：代表取締役社長 齊藤 雄一郎

所在地：東京都中央区八丁堀二丁目10番9号

設立日：2022年4月1日

ホームページ：https://genie-ml.com/

【サービス導入に関するお問い合わせ】

https://genie-ml.com/money-lamp/contact/