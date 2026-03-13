【映画館でバレエを】引退したマチュー・ガニオがスクリーンに再び登場！『ル・パルク』3/13（金）より１週間限定公開／『パリ・オペラ座 IN シネマ 2026

東宝東和株式会社

350年以上の歴史を誇り、世界最古にして最高峰の芸術殿堂として名高いパリ・オペラ座。その舞台では、多くの名作が初演され、現在も世界中の観客を魅了し続けています。そんな伝統と革新の精神を受け継ぐパリ・オペラ座の最新公演や不朽の名作を、映画館で体感できる『パリ・オペラ座 IN シネマ 2026』が、昨シーズンに引き続き公開決定！2026年1月23日(金)～3月19日(木)の期間中、厳選された全2演目を各1週間限定で全国の劇場にて上映。まるでパリ・オペラ座の良席で鑑賞しているかのような臨場感と、映画館ならではの迫力ある音響で、日本にいながらパリ・オペラ座の芸術を贅沢にお楽しみいただけます。

モーツァルトの音楽に彩られたクラシックとモダンの融合―

愛の規範と人間の感情の目覚めを探求した不朽の名作『ル・パルク』

マチュー・ガニオ





『ル・パルク』は現代バレエで最も重要な振付家の一人であるアンジュラン・プレルジョカージュが1994年にパリ・オペラ座のために創作した。クラシックとモダンが絶妙に融合した傑作で、恋の国フランスらしい華麗な恋愛術の世界が魅惑的に描かれている。プレルジョカージュは「現代における愛とは何か」と自問自答しながら振付けしたという。パリ・オペラ座が創設された頃の啓蒙時代、「偉大なる世紀」と呼ばれた太陽王ルイ14世時代を舞台に、ロココ式の庭園での貴族の恋の戯れと駆け引きを描いた瀟洒な作品だ。プレルジョカージュは、モーツァルトの音楽を現代的にアレンジし、断続的な動きと官能的な奔流で構成された振付言語を導入することで、クラシック・バレエの伝統を打ち破ることを試みた。

2025年3月に惜しまれながらパリ・オペラ座バレエを引退した、世界的なスターダンサーのマチュー・ガニオ、そしてコンテンポラリー作品で特に評価が高かったエトワールのアリス・ルナヴァンが主演。その輝くようなスター性と類まれなエレガンスで日本でも最も人気が高い男性ダンサーだったマチュー、彼のオペラ座現役時代の麗しい姿を大画面で観られるのは貴重な機会だ。

（2021年3月9日・11日 パリ・オペラ座ガルニエ宮にて収録）

マチュー・ガニオが今回の日本での『ル・パルク』公開に際し、忘れがたいこの作品と、パリ・オペラ座引退後の日々に関して語ってくれた。

『ル・パルク』は非常にコンテンポラリーな語彙で構成されていますが、クラシック作品とは身体の使い方や意識の向け方にどのような違いを感じましたか？

また、この作品ならではの難しさ・面白さを教えてください。

アンジュラン・プレルジョカージュの振付は確かにコンテンポラリーでモダンですが、彼はクラシック・バレエに対して深い敬意を持っています。そして振付も、ある意味ではクラシックの言語に基づいています。つまり、彼の振付ではクラシックの技術が完全に解体されているわけではありません。振付家によっては、使う筋肉の連鎖(筋肉の使い方)があまりにも違うので、クラシックと同時に行うのが難しい場合もあります。でもこの作品では、クラシックダンサーにとってとても自然で有機的なんです。たとえモダンな振付であっても、クラシックのテクニックが、彼の振付を支える役割を果たしています。

そしてこの振付の魅力、というか私が好きな点は、テクニックの誇示や「完璧に踊ること」だけを求められるわけではないところです。タイツ姿で技術を見せるという感じではなく、十分に準備をしたあとには、役柄に身を委ねることができます。

完璧な動きを意識するよりも、何を語るのか、舞台上でパートナーと何を感じるのか、そして観客と何を共有するのか、そういったことにより意識を向けられるんです。

アンジュラン・プレルジョカージュの振付によって、ダンサーとして特に刺激を受けた点はどこでしょうか？

アンジェラン・プレルジョカージュの作品には特徴があります。それは主役のダンサーも、コール・ド・バレエ（群舞）と一緒にたくさん踊ることです。つまりアンサンブル(群舞)として踊る場面がとても多い。他のバレエでは、ソリストが登場してパ・ド・ドゥやヴァリエーションを踊る、という形が多いですよね。もちろん他のダンサーと一緒にいることもありますが、基本的には前に立っていることが多い。でもこの作品では、他のダンサーたちの中に完全に溶け込んで踊ります。

アンジュランの振付のもう一つの特徴は、動きやムーヴメントのフレーズを“分解して再構成する”ということです。つまり、ある動きのフレーズから始めて、それを逆にしたり、向きを変えたり、あるダンサーはその半分だけを踊って、別のダンサーが残りを踊る、といった構造です。そういうふうにして作られていて、とても精密な構造、しっかりした振付の建築のようなものがあるんです。

ダンサーはそれぞれのカウントで、それぞれの振付を踊るのですが、ある瞬間になると全員がまた一つに集まるんです。そのため、非常に正確で集中していなければなりません。他の人を見て真似することはできないので、それぞれが自分の振付を完全に理解している必要があります。そして全員が再び一緒に踊る瞬間には、特別なエネルギーとシナジーが生まれます。

エトワールになってからは、そういう感覚をあまり経験していませんでした。ごく稀にしかなかったですね。だからそれはとても刺激的で、すごく気持ちを高めてくれるものなんです。私はそれがとても好きでした。

『ル・パルク』では、本当に群舞の中でダンサーたちと一体になって踊る感覚があります。例えば、冒頭の椅子を使ったフーガの場面や、男性たち全員で踊るディヴェルティスマン（男性のダンス）を思い出します。ああいう場面は、私にとってとても強く印象に残っている瞬間なんです。

アリス・ルナヴァンさんとの共演は観客からも非常に高く評価されました。リハーサルを通してどのように関係性を築いていったのか、また舞台上で特に心が通い合ったと感じた瞬間があれば教えてください。

このバレエでアリスと踊っていて面白かったのは、最初はお互いをよく知らなかったことです。同じカンパニーなので顔は知っていましたが、本格的に一緒に踊ったことはありませんでした。少しだけ共演したことはありましたが、本格的なバレエではなかったんです。だからこの作品を通して、お互いを発見しながら関係を築いていきました。それが作品のストーリーとも重なっていたと思います。最初は互いに様子を見て、評価し合い、距離を測る。そして少しずつ層を剥がすように、心の壁を取り払い、防御を下げていく。実際に僕がアリスに対して感じていたことが、そのまま作品の中で関係として形になっていったんです。だから本当にすごく面白い経験だと思いました。

また特に印象的だったのは、彼女の視線です。彼女の視線の強さには本当に驚きました。いわゆる恋するような視線ではなく、むしろ「あなたはここにいる。なぜここにいるの？何を伝えたいの？」というような視線でした。その視線によって、僕はいつもとは違う関係性を築く必要がありました。それは、恋愛関係の表現としてよくあるパターンとは少し違うもので、とても興味深かったです。

そしてこの作品の後、私たちはとても良い友人になりました。この作品は、素晴らしいパートナーシップの始まりだったと思います。

ラストシーンの「フライングキス」は作品の象徴的な瞬間ですが、あの場面を踊る際、どのような心情で舞台に立っていましたか？観客にどんな余韻を届けたいと考えていたのでしょうか。

観客にとってとても期待されている場面だということは分かっています。『ル・パルク』を象徴する強いイメージですから。だから、その場面に入ると、ある程度あらかじめ観客に与えるインパクトを意識しています。実際、強い印象を残したいと思いますし、観客に期待を裏切らないようにしたいですね。

もちろんこのシーンは魔法のようで、観客の記憶に残るものですが、一方で、このバレエがその場面だけで語られてしまうのは違うとも思っています。この作品には他にもたくさんの重要な瞬間があり、多くのことが語られています。

確かにあのリフトは非常に高揚感がありますし、舞台上で体験するのは特別です。しかし意外かもしれませんが、パートナーとの感情的なつながりという意味では、必ずしも一番強い瞬間というわけではないんです。

これから新たな挑戦や展望があれば教えてください。

今は少し過渡期にいます。残念ながら、以前のように、全幕のバレエ作品を踊ることはもうあまりなくなりました。今は、作品の抜粋や短い作品を踊ることが多いです。こちらはまだ少し続けています。

また、少しずつ演劇にも挑戦しています。さらに、いくつかの勉強やトレーニングもしています。いろいろな場所に種を蒔いて、なにが育つのか見ているような状態ですね。ダンサーとしてのキャリアを少しずつ終えながら、別の道を模索している時期です。未来がどうなるかはまだ分かりません。少し不安もありますが、同時にとても刺激的でもあります。

まだ可能性がたくさん残っていて、多くの選択肢が開かれているからです。この少し魔法のように“宙に浮いた”特別な時期を大切にして、良い選択ができるようにしたいと思っています。

日本のファンにメッセージをお願いします。

日本のファンの皆さんが、このバレエを全編で観られることをとても嬉しく思います。実はこれまで日本では、この作品を全幕を通して踊る機会がありませんでした。最後のパ・ド・ドゥだけを踊ったことがあるくらいです。なので、この作品を日本の観客に見てもらえることを本当に嬉しく思っています。全幕作品をもう踊れない今の時期に、こうして観てもらえる機会があることが嬉しいです。

また、今回の映像作品はとても美しく撮影されています。時間をかけて丁寧に作られた作品なので、とても誇りに思っています。

特にコロナの時期だったおかげで、アンジェランがカメラの後ろで指示を出すことができました。（＊無観客での舞台だった）そのおかげで、彼のビジョンがしっかり反映されていて、映像の質や映画としての魅力にとても現れていると思います。単なる記録映像ではなく、きちんとした作品として成立しています。だから私はこの映画に関わることができて誇りに思っていますし、この作品がこれからも上映され、多くの人に見てもらえることを嬉しく思います。

最近は、映像化されたバレエ作品が、数年後にはオペラ座で再演され、別のダンサーがまた新しいバージョンとして映像化することがよくあります。例えば『白鳥の湖』は、オペラ座で何本も映像化されています。私はそのうちの一つに関わりましたが、私が踊らなくなってからは、すでに他の3人が撮影しています。

『ル・パルク』の映像化は、いまのところ、それらとは違った印象があると思います。これまで、ローラン・イレールとイザベル・ゲランによる有名な映像があり、私たちはその次の世代ですが、まだ多くのダンサーによって映像化されているわけではありません。だから私は本当に嬉しく思っているんですよ。

＜バレエ『ル・パルク』作品情報＞

【STORY】

庭園で貴族たちは駆け引きと椅子取りゲームに興じている。「彼」は男装した女性たちを物色し、「彼女」は無関心を装う。だが「彼」は「彼女」に気づいている。表向きは整然としているが、混乱を招く誘惑の駆け引きが始まった。「出会いのパ・ド・ドゥ」。「彼」は情熱的な一方で「彼女」は不安げだが、二人とも一緒の気持ちであることに気が付く。二人は会話を交わすが、「彼女」が失神するまでお互いに触れることをためらう。「彼ら」は、上品な社会のルールに忠実であり続けつつも、そこから抜け出そうともがいている。

女性たちは服を少し脱いでコルセット姿となり、もっと愛される予感を感じている。「彼女」は赤いドレスを着ていて、好奇心を持ちながらもまだ不安な気持ちがある。男性たちが現れ、そのうちの一人は「彼」だった。「彼」は別の女性と戯れ、相手を見つけられなかった男性たちはフラストレーションを踊りで表現する。「抵抗のパ・ド・ドゥ」。庭師たちは目隠しされた「彼女」を庭園の木陰へと連れていく。「彼」は「彼女」の気を惹こうとするが「彼女」は拒絶する。「彼」は心も身体も「彼女」へと捧げようとしているが、「彼女」は結末を恐れている。もしかしたら体は許しても心は許せないのかもしれない。

「彼女」は悪夢にとらわれていて、庭師たちに操られている。深夜に女性は失われた愛を嘆く。「彼」は欲望に燃え、他の男たちを煽る。男たちの何人かは、女性がどれほど彼らに依存しうるか、あるいは依存するかを悟る。誘惑が時に男性に「足枷」をもたらすこともあるが、女性にとってはあらゆる結果--出産やそれによる死までも--が身体に深い痕跡を残す。「解放のパ・ド・ドゥ」。「彼ら」が踊ると、それぞれが踏んでいたステップが一つへと癒合する。フライング・キスは愛についての最も見事な決意表明だ。でも愛が永遠に続くということを誰が信じようか。

エピローグ

空が暗くなって嵐が近づくと、庭師たちは最後のメッセージを伝える。

《ル・パルク》

音楽：ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト

振付：アンジュラン・プレルジョカージュ

舞台デザイン：ティエリー・ルプルースト

衣裳デザイン：エルヴェ・ピエール

照明デザイン：ジャック・シャトレ

演奏：パリ・オペラ座管弦楽団

指揮：ベンジャミン・シュワルツ

ピアノ：エレナ・ボネイ

映像監督：ルイーズ・ナルボニ

【出演】アリス・ルナヴァン マチュー・ガニオ ほか

＜料金：一般3,000円／学生2,000円（税込）＞

■公式サイト：https://tohotowa.co.jp/parisopera/

■公式X：https://x.com/CinemaOParisJp

■公式Instagram：https://www.instagram.com/cinemaoparisjp

■配給:東宝東和

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Hfc1lMqSJVE ]