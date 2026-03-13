食用遺伝子編集動物市場：製品タイプ、動物タイプ、流通チャネル、エンドユーザー、遺伝子特性、技術別、世界予測、2026年～2032年
食用遺伝子編集動物市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均31.38%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、食用遺伝子編集動物市場調査レポートを発行・販売します。
「食用遺伝子編集動物レポート」では動物における標的ゲノム編集技術が、食用タンパク質システムにおける製品定義、規制状況、商業化経路をどのように再構築しているかを示す権威ある概観を言及するほか、製品、種別、流通経路、エンドユーザー、特性、技術の各次元がどのように交差して商業的実現可能性と投資優先順位を決定するかを明らかにする包括的なセグメンテーションフレームワークを分析します。
世界の食用遺伝子編集動物市場規模は、2025年に1億4,580万米ドルと評価され、2026年の1億9,248万米ドルから2032年には9億8,547万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1946876-edible-gene-edited-animals-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 食用遺伝子編集動物市場：製品タイプ別
第9章 食用遺伝子編集動物市場：動物タイプ別
第10章 食用遺伝子編集動物市場：流通チャネル別
第11章 食用遺伝子編集動物市場：エンドユーザー別
第12章 食用遺伝子編集動物市場：遺伝子特性別
第13章 食用遺伝子編集動物市場：技術別
第14章 食用遺伝子編集動物市場：地域別
第15章 食用遺伝子編集動物市場：グループ別
第16章 食用遺伝子編集動物市場：国別
第17章 米国：食用遺伝子編集動物市場
第18章 中国：食用遺伝子編集動物市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・食用遺伝子編集動物とは何ですか？
遺伝子組換えによる外来DNA配列の挿入なしに、健康状態、成長、組成、または耐性を変化させる特定の形質を導入するため、標的分子ツールを用いてゲノムが改変された動物です。
・遺伝子編集技術の進歩は食用動物市場にどのような影響を与えていますか？
技術の急速な成熟とガバナンスおよび消費者期待の変化が、食用動物分野に変革をもたらしています。
・2025年の米国の貿易政策の転換は食用遺伝子編集動物市場にどのような影響を与えましたか？
新たな関税制度は、サプライチェーン全体に複合的な影響をもたらし、調達決定や地域別投資パターンを再構築しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「食用遺伝子編集動物レポート」では動物における標的ゲノム編集技術が、食用タンパク質システムにおける製品定義、規制状況、商業化経路をどのように再構築しているかを示す権威ある概観を言及するほか、製品、種別、流通経路、エンドユーザー、特性、技術の各次元がどのように交差して商業的実現可能性と投資優先順位を決定するかを明らかにする包括的なセグメンテーションフレームワークを分析します。
世界の食用遺伝子編集動物市場規模は、2025年に1億4,580万米ドルと評価され、2026年の1億9,248万米ドルから2032年には9億8,547万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1946876-edible-gene-edited-animals-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 食用遺伝子編集動物市場：製品タイプ別
第9章 食用遺伝子編集動物市場：動物タイプ別
第10章 食用遺伝子編集動物市場：流通チャネル別
第11章 食用遺伝子編集動物市場：エンドユーザー別
第12章 食用遺伝子編集動物市場：遺伝子特性別
第13章 食用遺伝子編集動物市場：技術別
第14章 食用遺伝子編集動物市場：地域別
第15章 食用遺伝子編集動物市場：グループ別
第16章 食用遺伝子編集動物市場：国別
第17章 米国：食用遺伝子編集動物市場
第18章 中国：食用遺伝子編集動物市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・食用遺伝子編集動物とは何ですか？
遺伝子組換えによる外来DNA配列の挿入なしに、健康状態、成長、組成、または耐性を変化させる特定の形質を導入するため、標的分子ツールを用いてゲノムが改変された動物です。
・遺伝子編集技術の進歩は食用動物市場にどのような影響を与えていますか？
技術の急速な成熟とガバナンスおよび消費者期待の変化が、食用動物分野に変革をもたらしています。
・2025年の米国の貿易政策の転換は食用遺伝子編集動物市場にどのような影響を与えましたか？
新たな関税制度は、サプライチェーン全体に複合的な影響をもたらし、調達決定や地域別投資パターンを再構築しました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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