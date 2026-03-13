グルコースシロップ市場の規模、シェア分析、成長要因および2025年～2035年の予測
KD Market Insightsは、「グルコースシロップ市場の将来トレンドおよび機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク分析、ならびにそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
グルコースシロップ市場は、世界の食品原料産業における重要なセグメントです。グルコースシロップは主にトウモロコシ、小麦、ジャガイモ、キャッサバなどのデンプン原料から作られる甘味料です。甘味付与、保湿性、結晶化防止、食感の改善、保存期間の延長といった機能特性を持つため、食品加工において広く利用されています。加工食品、菓子製品、飲料の需要増加が、世界的に市場成長を大きく促進しています。
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市場規模とシェア
世界のグルコースシロップ市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.3％で成長し、2035年末までに市場規模は880億米ドルに達すると予測されています。なお、2024年の市場規模は480億米ドルでした。
地域別では、加工食品や飲料の消費量が多いことから北米が現在大きな市場シェアを占めています。一方で、急速な都市化、食品加工産業の拡大、包装食品や利便性食品への需要増加により、アジア太平洋地域が最も高い成長を示すと予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344139/images/bodyimage1】
主な成長要因
世界のグルコースシロップ市場の成長を促進している主な要因は以下の通りです。
1. 加工食品および利便性食品の需要増加
包装食品、即食食品、利便性食品の消費増加により、グルコースシロップの需要が大きく高まっています。菓子、ベーカリー製品、飲料、デザートなどで甘味を高め、製品の安定性を向上させる目的で広く使用されています。
2. 食品・飲料産業の拡大
食品メーカーは、甘味料、増粘剤、防腐剤としてグルコースシロップを広く使用しています。結晶化を防ぎ、水分を保持する特性により、キャンディ、ジャム、ゼリー、清涼飲料などにおいて重要な原料となっています。
3. 医薬品およびパーソナルケア分野での用途拡大
グルコースシロップは安定化剤や結合剤としての特性を持つため、医薬品製剤やパーソナルケア製品でも使用が増えています。この用途の拡大が市場成長をさらに後押ししています。
4. コスト効率の高い甘味料への需要増加
従来の砂糖と比較して、グルコースシロップはコスト面での利点と機能的メリットを持っています。メーカーが品質を維持しながら生産コストの最適化を目指す中で、世界的にグルコースシロップの使用が増加しています。
市場セグメンテーション
グルコースシロップ市場は、タイプ、原料、用途、地域に基づいて分類されます。
タイプ別
液状グルコース
高果糖コーンシロップ
マルトースシロップ
デキストロースシロップ
その他のデンプン由来シロップ
グルコースシロップ市場は、世界の食品原料産業における重要なセグメントです。グルコースシロップは主にトウモロコシ、小麦、ジャガイモ、キャッサバなどのデンプン原料から作られる甘味料です。甘味付与、保湿性、結晶化防止、食感の改善、保存期間の延長といった機能特性を持つため、食品加工において広く利用されています。加工食品、菓子製品、飲料の需要増加が、世界的に市場成長を大きく促進しています。
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市場規模とシェア
世界のグルコースシロップ市場に関する調査レポートによると、同市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.3％で成長し、2035年末までに市場規模は880億米ドルに達すると予測されています。なお、2024年の市場規模は480億米ドルでした。
地域別では、加工食品や飲料の消費量が多いことから北米が現在大きな市場シェアを占めています。一方で、急速な都市化、食品加工産業の拡大、包装食品や利便性食品への需要増加により、アジア太平洋地域が最も高い成長を示すと予測されています。
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主な成長要因
世界のグルコースシロップ市場の成長を促進している主な要因は以下の通りです。
1. 加工食品および利便性食品の需要増加
包装食品、即食食品、利便性食品の消費増加により、グルコースシロップの需要が大きく高まっています。菓子、ベーカリー製品、飲料、デザートなどで甘味を高め、製品の安定性を向上させる目的で広く使用されています。
2. 食品・飲料産業の拡大
食品メーカーは、甘味料、増粘剤、防腐剤としてグルコースシロップを広く使用しています。結晶化を防ぎ、水分を保持する特性により、キャンディ、ジャム、ゼリー、清涼飲料などにおいて重要な原料となっています。
3. 医薬品およびパーソナルケア分野での用途拡大
グルコースシロップは安定化剤や結合剤としての特性を持つため、医薬品製剤やパーソナルケア製品でも使用が増えています。この用途の拡大が市場成長をさらに後押ししています。
4. コスト効率の高い甘味料への需要増加
従来の砂糖と比較して、グルコースシロップはコスト面での利点と機能的メリットを持っています。メーカーが品質を維持しながら生産コストの最適化を目指す中で、世界的にグルコースシロップの使用が増加しています。
市場セグメンテーション
グルコースシロップ市場は、タイプ、原料、用途、地域に基づいて分類されます。
タイプ別
液状グルコース
高果糖コーンシロップ
マルトースシロップ
デキストロースシロップ
その他のデンプン由来シロップ