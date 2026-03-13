水処理薬品市場の規模、シェア、需要および2035年までの予測
KD Market Insightsは、「水処理薬品市場の将来トレンドおよび機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク分析、ならびにそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
世界の水処理薬品市場は、自治体、産業、環境用途において安全な水供給を確保するうえで重要な役割を果たしています。これらの薬品は、不純物の除去、微生物の増殖抑制、スケールや腐食の防止、水質の改善などの目的で広く使用されています。水不足の深刻化、産業化の進展、そして環境規制の強化により、世界的に水処理薬品の需要は大きく増加しています。
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市場規模とシェア
世界の水処理薬品市場に関する調査レポートによると、本市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.1％で成長し、2035年末までに市場規模は719億米ドルに達すると予測されています。なお、2024年の市場規模は372億米ドルでした。
地域別では、北米とアジア太平洋地域が市場の大きなシェアを占めています。特にアジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジア諸国における急速な産業化、都市化、水インフラへの投資拡大により、最も成長が速い地域になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344137/images/bodyimage1】
主な成長要因
世界の水処理薬品市場の拡大を促進している主な要因は以下の通りです。
1. 水不足の深刻化
人口増加と気候変動により、世界中で淡水不足が深刻化しています。持続可能な水供給を確保するため、政府や産業界は水処理技術や薬品への投資を拡大しています。
2. 厳格な環境規制
排水放出や飲料水の品質に関する厳しい規制により、産業界や自治体は効果的な水処理ソリューションの導入を進めています。これらの規制は、環境へ放出される水が安全基準を満たすことを確保します。
3. 急速な産業化と都市化
発電、石油・ガス、化学製造、鉱業、食品加工などの産業では、高品質なプロセス水が必要です。産業活動の拡大に伴い、水処理プロセスで使用される薬品の需要も増加しています。
4. 水の再利用とリサイクルへの関心の高まり
多くの国で水資源の保全を目的に排水の再利用が推進されています。水処理薬品は汚染物質を除去し、産業および自治体用途で再利用可能な水にするために重要な役割を果たしています。
市場セグメンテーション
水処理薬品市場は、タイプ、用途、最終用途産業、地域に基づいて分類されます。
タイプ別
凝集剤・フロック形成剤
殺生物剤・消毒剤
スケール・腐食防止剤
pH調整剤・軟化剤
消泡剤・その他
この中で、処理工程において浮遊粒子を除去し水の透明度を向上させる役割を持つ凝集剤・フロック形成剤が最大の市場シェアを占めています。
用途別
原水処理
ボイラー水処理
冷却水処理
排水処理
原水処理は、産業および自治体で使用される水の浄化プロセスの最初の段階であるため、市場の大きなシェアを占めています。
最終用途産業別
世界の水処理薬品市場は、自治体、産業、環境用途において安全な水供給を確保するうえで重要な役割を果たしています。これらの薬品は、不純物の除去、微生物の増殖抑制、スケールや腐食の防止、水質の改善などの目的で広く使用されています。水不足の深刻化、産業化の進展、そして環境規制の強化により、世界的に水処理薬品の需要は大きく増加しています。
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市場規模とシェア
世界の水処理薬品市場に関する調査レポートによると、本市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）4.1％で成長し、2035年末までに市場規模は719億米ドルに達すると予測されています。なお、2024年の市場規模は372億米ドルでした。
地域別では、北米とアジア太平洋地域が市場の大きなシェアを占めています。特にアジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジア諸国における急速な産業化、都市化、水インフラへの投資拡大により、最も成長が速い地域になると予測されています。
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主な成長要因
世界の水処理薬品市場の拡大を促進している主な要因は以下の通りです。
1. 水不足の深刻化
人口増加と気候変動により、世界中で淡水不足が深刻化しています。持続可能な水供給を確保するため、政府や産業界は水処理技術や薬品への投資を拡大しています。
2. 厳格な環境規制
排水放出や飲料水の品質に関する厳しい規制により、産業界や自治体は効果的な水処理ソリューションの導入を進めています。これらの規制は、環境へ放出される水が安全基準を満たすことを確保します。
3. 急速な産業化と都市化
発電、石油・ガス、化学製造、鉱業、食品加工などの産業では、高品質なプロセス水が必要です。産業活動の拡大に伴い、水処理プロセスで使用される薬品の需要も増加しています。
4. 水の再利用とリサイクルへの関心の高まり
多くの国で水資源の保全を目的に排水の再利用が推進されています。水処理薬品は汚染物質を除去し、産業および自治体用途で再利用可能な水にするために重要な役割を果たしています。
市場セグメンテーション
水処理薬品市場は、タイプ、用途、最終用途産業、地域に基づいて分類されます。
タイプ別
凝集剤・フロック形成剤
殺生物剤・消毒剤
スケール・腐食防止剤
pH調整剤・軟化剤
消泡剤・その他
この中で、処理工程において浮遊粒子を除去し水の透明度を向上させる役割を持つ凝集剤・フロック形成剤が最大の市場シェアを占めています。
用途別
原水処理
ボイラー水処理
冷却水処理
排水処理
原水処理は、産業および自治体で使用される水の浄化プロセスの最初の段階であるため、市場の大きなシェアを占めています。
最終用途産業別