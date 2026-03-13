自動車用コイルスプリング 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月13に「自動車用コイルスプリング市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。自動車用コイルスプリングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
自動車用コイルスプリング市場の概要
自動車用コイルスプリング 市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用コイルスプリング 市場規模は 2035 年に約 USD 214 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用コイルスプリング 市場規模は約 USD 115億米ドルとなっています。自動車用コイルスプリング に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用コイルスプリング市場シェアの拡大は、SUV、ピックアップトラック、そしてより重量級の実用車アーキテクチャへの世界的なシフトの結果であり、サスペンションスプリングの含有率が高まると予想されています。例えば、米国環境保護庁（EPA）の自動車動向レポートによると、2024年モデルイヤーではトラックの生産シェアが過去最高の66%に達し、トラックSUVだけで新車生産台数のほぼ50%を占めるとされています。
これらの変化は、車両の質量、車高の期待値、車軸荷重、サスペンションのキャリブレーション範囲を変化させ、これらはすべてコイルスプリングの設計に直接影響を及ぼします。商業的な影響は明白です。より大型で、より背が高く、より重量のある車両に傾倒している市場では、より高い負荷、より広いチューニングウィンドウ、そしてより厳しい耐久性目標に対応できるスプリングが求められる傾向があります。これは、量だけでなく、車両プログラムあたりの技術的価値の向上にもつながります。
自動車用コイルスプリングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-coil-spring-market/110426
自動車用コイルスプリングに関する市場調査では、排出ガス規制と効率規制によって軽量サスペンション技術が推進され、汎用品の交換よりも価値の高いスプリングの再設計が優先されるため、市場シェアが拡大することが明らかになりました。快適性や性能を犠牲にすることなく、車両の排出量を削減し、効率性を向上させるという規制圧力は、市場見通しにプラスの影響を与えると見込まれます。
ヨーロッパ委員会は、現行の枠組みにおいて、2025―2029年までのフリート全体のCO2排出量目標を、乗用車で93.6 g CO2/km、バンで153.9 g CO2/kmとしています。米国では、EPA（環境保護庁）が、2023―2026年モデルイヤーの乗用車および小型トラックの温室効果ガス基準は、クリーンカー技術の進歩に基づいていると述べています。このような規制は、自動的に自動車販売台数を増加させるわけではありませんが、OEMに対し、質量、効率、快適性のトレードオフ関係にある部品の再設計を迫ります。コイルスプリングは、そうした部品の一つです。成長効果は設計刷新サイクルから生まれます。より軽量で強度が高く、耐久性に優れたスプリングは、単に旧部品の代替品ではなく、プラットフォームの更新や次世代アーキテクチャに結びついたコンプライアンス対応部品です。
自動車用コイルスプリング市場の概要
自動車用コイルスプリング 市場に関する当社の調査レポートによると、自動車用コイルスプリング 市場規模は 2035 年に約 USD 214 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 自動車用コイルスプリング 市場規模は約 USD 115億米ドルとなっています。自動車用コイルスプリング に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、自動車用コイルスプリング市場シェアの拡大は、SUV、ピックアップトラック、そしてより重量級の実用車アーキテクチャへの世界的なシフトの結果であり、サスペンションスプリングの含有率が高まると予想されています。例えば、米国環境保護庁（EPA）の自動車動向レポートによると、2024年モデルイヤーではトラックの生産シェアが過去最高の66%に達し、トラックSUVだけで新車生産台数のほぼ50%を占めるとされています。
これらの変化は、車両の質量、車高の期待値、車軸荷重、サスペンションのキャリブレーション範囲を変化させ、これらはすべてコイルスプリングの設計に直接影響を及ぼします。商業的な影響は明白です。より大型で、より背が高く、より重量のある車両に傾倒している市場では、より高い負荷、より広いチューニングウィンドウ、そしてより厳しい耐久性目標に対応できるスプリングが求められる傾向があります。これは、量だけでなく、車両プログラムあたりの技術的価値の向上にもつながります。
自動車用コイルスプリングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/automotive-coil-spring-market/110426
自動車用コイルスプリングに関する市場調査では、排出ガス規制と効率規制によって軽量サスペンション技術が推進され、汎用品の交換よりも価値の高いスプリングの再設計が優先されるため、市場シェアが拡大することが明らかになりました。快適性や性能を犠牲にすることなく、車両の排出量を削減し、効率性を向上させるという規制圧力は、市場見通しにプラスの影響を与えると見込まれます。
ヨーロッパ委員会は、現行の枠組みにおいて、2025―2029年までのフリート全体のCO2排出量目標を、乗用車で93.6 g CO2/km、バンで153.9 g CO2/kmとしています。米国では、EPA（環境保護庁）が、2023―2026年モデルイヤーの乗用車および小型トラックの温室効果ガス基準は、クリーンカー技術の進歩に基づいていると述べています。このような規制は、自動的に自動車販売台数を増加させるわけではありませんが、OEMに対し、質量、効率、快適性のトレードオフ関係にある部品の再設計を迫ります。コイルスプリングは、そうした部品の一つです。成長効果は設計刷新サイクルから生まれます。より軽量で強度が高く、耐久性に優れたスプリングは、単に旧部品の代替品ではなく、プラットフォームの更新や次世代アーキテクチャに結びついたコンプライアンス対応部品です。