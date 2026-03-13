犬用首輪吠え防止市場：製品タイプ、価格帯、犬のサイズ、技術、流通チャネル別、世界予測、2026年～2032年
犬用首輪吠え防止市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均8.63%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、犬用首輪吠え防止市場調査レポートを発行・販売します。
「犬用首輪吠え防止レポート」では現在の犬用首輪吠え防止技術、市場促進要因、福祉への配慮、および利害関係者の優先事項に関する包括的な導入を言及するほか、急速な技術導入、規制強化、消費者行動の変化がもたらす変革的シフトが犬用首輪吠え防止の市場を再構築を分析します。
世界の犬用首輪吠え防止市場規模は、2025年に6億3,012万米ドルと評価され、2026年の6億8,201万米ドルから2032年には11億2,545万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1947264-dog-collar-barking-control-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 犬用首輪吠え防止市場：製品タイプ別
第9章 犬用首輪吠え防止市場：価格帯別
第10章 犬用首輪吠え防止市場：犬のサイズ別
第11章 犬用首輪吠え防止市場：技術別
第12章 犬用首輪吠え防止市場：流通チャネル別
第13章 犬用首輪吠え防止市場：地域別
第14章 犬用首輪吠え防止市場：グループ別
第15章 犬用首輪吠え防止市場：国別
第16章 米国：犬用首輪吠え防止市場
第17章 中国：犬用首輪吠え防止市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・犬用首輪吠え防止市場の主な促進要因は何ですか？
技術革新、変化する消費者ニーズ、動物福祉への関心の高まりが主な促進要因です。
・犬用首輪吠え防止市場における技術の進展はどのような影響を与えていますか？
センサーの精度とアルゴリズムフィルタリングの進歩により、装置は苦痛の鳴き声と迷惑な吠え声を区別できるようになり、効果の認識が向上し誤作動が減少しました。
・2025年に米国が実施した関税措置は犬用首輪吠え防止市場にどのような影響を与えましたか？
関税調整により、製造業者や流通業者はサプライヤーの拠点配置を見直し、ニアショアリングや代替調達を検討する必要が生じました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「犬用首輪吠え防止レポート」では現在の犬用首輪吠え防止技術、市場促進要因、福祉への配慮、および利害関係者の優先事項に関する包括的な導入を言及するほか、急速な技術導入、規制強化、消費者行動の変化がもたらす変革的シフトが犬用首輪吠え防止の市場を再構築を分析します。
世界の犬用首輪吠え防止市場規模は、2025年に6億3,012万米ドルと評価され、2026年の6億8,201万米ドルから2032年には11億2,545万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1947264-dog-collar-barking-control-market-by-product-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 犬用首輪吠え防止市場：製品タイプ別
第9章 犬用首輪吠え防止市場：価格帯別
第10章 犬用首輪吠え防止市場：犬のサイズ別
第11章 犬用首輪吠え防止市場：技術別
第12章 犬用首輪吠え防止市場：流通チャネル別
第13章 犬用首輪吠え防止市場：地域別
第14章 犬用首輪吠え防止市場：グループ別
第15章 犬用首輪吠え防止市場：国別
第16章 米国：犬用首輪吠え防止市場
第17章 中国：犬用首輪吠え防止市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・犬用首輪吠え防止市場の主な促進要因は何ですか？
技術革新、変化する消費者ニーズ、動物福祉への関心の高まりが主な促進要因です。
・犬用首輪吠え防止市場における技術の進展はどのような影響を与えていますか？
センサーの精度とアルゴリズムフィルタリングの進歩により、装置は苦痛の鳴き声と迷惑な吠え声を区別できるようになり、効果の認識が向上し誤作動が減少しました。
・2025年に米国が実施した関税措置は犬用首輪吠え防止市場にどのような影響を与えましたか？
関税調整により、製造業者や流通業者はサプライヤーの拠点配置を見直し、ニアショアリングや代替調達を検討する必要が生じました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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