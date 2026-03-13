岩下食品株式会社(本社：栃木県栃木市、代表取締役社長：岩下 和了、以下 岩下食品)と、東武ワールドスクウェア株式会社(本社：栃木県日光市、取締役社長：木下 敏成)は、栃木県日光市鬼怒川温泉にあるテーマパーク「東武ワールドスクウェア」において2026年4月10日(金)から6月30日(火)までの期間限定でコラボイベントを開催します。

常時開催イベントとしてコラボフードの販売やクイズラリー、ぬりえコンテストなどを開催するほか、スペシャルイベントデーには、岩下の新生姜公式キャラクターの「イワシカ(R)」ちゃんが来園し、記念撮影会やパーク内の展示物とのフォトセッションなど東武ワールドスクウェアならではのグリーティングをお楽しみいただけます。

さらに、6月6日(土)はイワシカちゃんのグリーティングに加え、栃木の魅力がたっぷり詰まったイベントを開催予定です！

6月の実施内容の詳細は後日ホームページ等にてお知らせいたしますので楽しみにお待ちください。





キービジュアル





1. 開催期間

2026年4月10日(金)～6月30日(火)

スペシャルイベントデー … 2026年4月12日(日)、5月9日(土)、6月6日(土)









2. 会場

東武ワールドスクウェア

〒321-2593

栃木県日光市鬼怒川温泉大原209-1(東武鬼怒川線「東武ワールドスクウェア駅」から徒歩1分)





3. スペシャルイベントデー！【4月12日(日)、5月9日(土)、6月6日(土)の3日間限定！】

(1)イワシカちゃんのグリーティング

岩下の新生姜公式キャラクター「イワシカ(R)」ちゃんが、東武ワールドスクウェアに遊びに来てくれます。

パーク内ウェルカムスクウェアでの記念撮影会や、パーク内の展示物とのフォトセッションも開催します。

イワシカちゃんと一緒に東武ワールドスクウェアで世界旅行をお楽しみください！

イワシカちゃんのグリーティングに参加してくださった方には、東武ワールドスクウェア限定コラボデザインの「グリーティングカード」をプレゼントします。





開催日：2026年4月12日(日)、5月9日(土)、6月6日(土)

(1)11時30分～ (2)13時30分～ (3)15時30分～ (各回約30分)

場所 ：ウェルカムスクウェア

※無料でご参加いただけます。(入園料は別途必要となります。)

※天候により内容が変更となる可能性がございます。





「イワシカ(R)」ちゃん

グリーティングカード(イメージ)





(2)コラボフードスタンプラリー

パーク内のレストラン・カフェの2店舗以上にて岩下の新生姜×東武ワールドスクウェアのコラボフードをお召し上がりいただき、2店舗分のスタンプを集めていただいた方へ、「オリジナル缶バッジ」を数量限定(先着50名)にてプレゼントします。

イベントのチラシにスタンプ押印欄がございますのでぜひご家族みなさまでご参加ください。





開催日 ：2026年4月12日(日)、5月9日(土)、6月6日(土)

対象店舗 ：ラーメンハウス「カーニバル」

カフェテリアレストラン「ワールド」

日光ゆば「和心」

カフェ「すふぃんくす」

特典配付場所：チケットカウンター内 インフォメーション

※コラボメニューをお買い上げのお客様が対象となります。

※缶バッジはなくなり次第終了となります。

ご注文、お支払い時にレジにてチラシをご提示ください。

スタンプはスタッフが押印します。





缶バッジ(イメージ)





(3)岩下の新生姜関連商品やイワシカちゃんグッズの特別販売会

岩下の新生姜関連商品やイワシカちゃんグッズの特別販売会を実施します。

スペシャルイベントデー限定で、普段はワールドショッパーズ「メルカドI」・「メルカドII」でも取り扱いのない商品もこの日限りで多数並びますので、お気に入りを見つけて手に入れてくださいね。





開催日：2026年4月12日(日)、5月9日(土)、6月6日(土)

場所 ：ウェルカムスクウェア





(4)グッズ購入特典

スペシャルイベントデーは、パーク内のショップや、ウェルカムスクウェア内の特別販売会場にて岩下の新生姜関連商品を税込2,000円以上お買い上げいただいた方へ、コラボ限定デザインの「ステッカー」を1枚プレゼントします。





開催日 ：2026年4月12日(日)、5月9日(土)、6月6日(土)

対象店舗・特典配付場所：ワールドショッパーズ 「メルカドI」・「メルカドII」

ウェルカムスクウェア内 特別販売会場

※岩下の新生姜関連商品が対象です。

※レシートの合算不可となります。





グッズ購入特典ステッカー(イメージ)





(5)ステージショー

イワシカちゃんのグリーティングのほか、大道芸人によるパフォーマンスやじゃんけん大会なども開催します！

栃木の人気MCがステージを盛り上げます！

さらに、6月6日(土)には栃木の魅力をたっぷりと詰め込んだイベントも開催予定です。

詳細は後日ホームページ等でお知らせいたします。

※内容は日により異なります。









4. 常時開催イベント 【4月10日(金)～6月30日(火)】

(1)クイズラリー「ピンクワールドなぞときトリップ 見つけ出さなきゃしょーがない！」

パーク内に隠れた「岩下の新生姜Tシャツを着たお人形」や「イワシカちゃん」を探すクイズラリーを実施します。

参加賞として、コラボデザインの「ステッカー」をプレゼントするほか、全問正解者の中から抽選で「イワシカちゃんぬいぐるみジャンボ」などの賞品もご用意しています。

問題用紙をヒントに、あなたはいくつ見つけられるか！？

ご家族やお友だちの皆様と一緒にお気軽にご参加ください。





開催期間 ：2026年4月10日(金)～6月30日(火)

問題用紙配付場所：エントランスゲート (お1人様1枚)

※問題用紙はご応募の際に回収させていただきます。

参加賞 ：コラボデザインステッカー (なくなり次第終了)

参加賞配付場所 ：チケットカウンター内 インフォメーション

賞品 ：特賞 イワシカちゃんぬいぐるみジャンボ 1名様

1等 イワシカちゃん今治タオルハンカチセット 2名様

2等 イワシカちゃんグッズセット 3名様

3等 岩下の新生姜ごはんのお供セット 5名様

応募方法 ：問題用紙へ名前・住所・連絡先等を記入し、

チケットカウンター内インフォメーションの

スタッフへお渡しください。

当選者の発表は、後日賞品の発送をもって

代えさせていただきます。

※賞品の発送は日本国内に限ります。

正解発表 ：7月15日(水)

東武ワールドスクウェア公式HPにて発表予定です。

※無料でご参加いただけます。





▽特賞

▽1等

▽2等

▽3等





クイズラリー賞品(イメージ)

クイズラリー参加賞ステッカー(イメージ)





(2)コラボフードの販売、コラボデザインカップ特典

パーク内のレストラン・カフェにて、岩下の新生姜を使用したコラボフードを販売します。

イベント開催期間のみの限定販売のためこの機会にぜひご賞味ください。

また、カフェ「すふぃんくす」・ラーメンハウス「カーニバル」にて冷たいドリンクをお買い上げいただいた方へはコラボデザインのカップにてご提供します。

カップに記載の二次元コードを読み取っていただくと、パーク内のショップにて利用可能な50円割引クーポンが表示されますのでぜひご利用ください。





販売期間 ：2026年4月10日(金)～6月30日(火)

販売店舗・メニュー：岩下の新生姜ラーメン

1,180円(税込)

宇都宮餃子 (岩下の新生姜きざみたれ)

500円(税込)

岩下の新生姜ジンジャーストロベリーゼリーフロート

650円(税込)

岩下の新生姜入りペペロンチーノ(単品)

1,050円(税込)

岩下の新生姜いなり寿司(2個)

450円(税込)

岩下の新生姜天ぷら

270円(税込)

岩下の新生姜サワー

650円(税込)

岩下の新生姜ソーダ

550円(税込)

※メニュー内容は急遽変更となる可能性がございます、

あらかじめご了承ください。

コラボデザインカップ提供場所：カフェ「すふぃんくす」

ラーメンハウス「カーニバル」

※アルコールは除く

※50円割引クーポンはワールドショッパーズ

「メルカドI」・「メルカドII」にて1回限り

ご利用いただけます。

カップに記載の二次元コードを読み取り、

お会計の際にレジにてクーポン画面の

ご提示をお願いいたします。

お会計金額の総額より50円割引とさせて

いただきます。





コラボフード

岩下の新生姜いなり寿司

岩下の新生姜サワー×岩下の新生姜ソーダ





(3)グッズ販売

ワールドショッパーズ「メルカドI」・「メルカドII」に岩下の新生姜コーナーを設置し、岩下の新生姜関連商品やイワシカちゃんのグッズを多数販売します。

栃木観光や、日光・鬼怒川の旅行のお土産にもおすすめです。





販売期間：2026年4月10日(金)～6月30日(火)

販売場所：ワールドショッパーズ「メルカドI」・「メルカドII」





岩下の新生姜コーナー





(4)フォトパネルの設置

気分はまるで、イワシカちゃんとの世界旅行。

イワシカちゃんと世界旅行へ出掛けているような写真が撮れるフォトパネルがパーク内に登場します。

旅の思い出に記念撮影はいかがでしょうか。





開催期間：2026年4月10日(金)～6月30日(火)

設置場所：ウェルカムスクウェア

アメリカゾーン

ヨーロッパゾーン

※設置場所は変更となる可能性がございます。





フォトパネル(イメージ)





(5)【数量限定】アクリルスタンド付きチケットの販売

コラボイベント限定デザインのアクリルスタンドがセットになった、特典付き入園券（デジタルチケット）を販売します。

こちらの入園券を購入した方しか手に入らないアクリルスタンドには「シリアルナンバー」も入っており、50個限定です！

限定数に達し次第販売終了となりますのでお早めにお買い求めください。

デジタルチケットのため当日は並ばずスムーズにご入園いただけます。





販売期間 ：2026年4月9日(木)～6月30日(火)

商品名 ：「岩下の新生姜×東武ワールドスクウェア

アクリルスタンド付き入園券」

販売価格 ：大人(中学生以上) 3,700円／小人(4歳以上) 2,300円

販売先 ：KKday

特典配付場所：チケットカウンター内 インフォメーション

※デジタルチケット(KKday)のみの販売となります。

※当日購入不可となります、必ず前日までにお買い求めください。

※限定数に達し次第販売終了となります、あらかじめご了承ください。





アクリルスタンド(イメージ)





(6)ぬりえコンテスト

イワシカちゃんのぬりえコンテストを開催します。

見事、「岩下の新生姜賞」・「東武ワールドスクウェア賞」に選出された方の作品は、東武ワールドスクウェアのホームページにてご紹介させていただくとともに、後日、栃木県栃木市の 「岩下の新生姜ミュージアム」へ展示させていただきます。

さらに、受賞された方にはピンクがたくさん詰まった 「岩下の新生姜×クーピーペンシル」と、「東武ワールドスクウェアオリジナルグッズ」もプレゼント！

作品のご応募は小学生以下のお子様限定となります。





開催期間 ：2026年4月10日(金)～6月30日(火)

場所 ：ヒストリウムシアター

応募方法 ：ぬりえ台紙にニックネーム、お住いの都道府県、

ご来園日をご記入のうえ、

チケットカウンター内インフォメーションのスタッフへお渡しください。

※ぬりえ台紙は作品応募の際に回収させていただきます。

返却不可となりますのであらかじめご了承ください。

賞品 ：岩下の新生姜×クーピーペンシル＋

東武ワールドスクウェアオリジナルグッズ 2名様

(岩下の新生姜賞、東武ワールドスクウェア賞へ選出された方へ贈呈)

受賞者発表：7月15日(水) 東武ワールドスクウェアホームページにて発表

受賞された方は、7月22日(水)までに東武ワールドスクウェアへ

お電話にてご連絡をお願いいたします。

ご本人様確認が取れましたら、

岩下食品株式会社より賞品を発送いたします。

※7月22日(水)までにご連絡いただけなかった場合、

賞品のお渡しは無効となりますのであらかじめご了承ください。





ぬりえデザイン2種(イメージ)

ぬりえ参加賞ステッカー(イメージ)





■岩下の新生姜 × クーピーペンシル

●クーピーペンシル12本(6色×各2本)

［ももいろ／カーネーション／こうばいいろ／うすだいだい／たまごいろ／蛍光ピンク］

●消しゴム1個

●削り器1個

●イワシカぬりえ(はがきサイズ)1枚





■東武ワールドスクウェアオリジナルグッズ

●ボールペン＆シャーペン2本セット

●オリジナルメモ

●オリジナルマスキングテープ

●A4クリアブックファイル





ぬりえコンテスト受賞賞品





(7)コラボイベント限定 ネームステッカー

イワシカちゃん×東武ワールドスクウェアコラボデザインのネームステッカー機が期間限定で登場します。好きな文字を入れることができ、1シートに大小あわせて4サイズ、計10枚のネームステッカーをプリントすることができます。

デザインはコラボ限定デザイン5柄(縦・横)、イワシカちゃんオリジナルデザイン5柄(縦・横)の計20種類。

書体は太丸ゴシック、まるもじ、優雅宋、勘亭流の4種類から選べます。





設置期間：2026年4月10日(金)～6月30日(火)

場所 ：ヒストリウムシアター

料金 ：1回1シート300円(税込) ※現金のみ

文字数 ：縦書き8文字以内／横書き16文字以内(8文字×2段)

サイズ ：10×30mm×2枚／14×42mm×4枚／20×60mm×3枚／28×84mm×1枚





ネームステッカー(イメージ)





◆「岩下の新生姜(R)」「イワシカ(R)」について

「岩下の新生姜(R)」は1987年発売の岩下食品のロングセラー。やさしい辛味、爽やかな香り、シャキシャキッとした歯切れの良さが特長のさっぱりとした味わいの生姜の酢漬です。

土掛けを繰り返す独特な栽培方法により丹念に育てられた若採りの生姜を使用し、細長く、みずみずしく、爽やかな風味が楽しめる、「今までにない新しいタイプの生姜漬」という意味から名付けた岩下食品のオリジナル商品です。

岩下の新生姜公式キャラクター「イワシカ(R)」は、ツノが岩下の新生姜になっているピンク色のシカのキャラクターで、岩下の新生姜をはじめ、岩下食品の商品パッケージのアイキャッチ、社名ロゴ、CM、SNS等でも活躍しています。





「岩下の新生姜(R)」「イワシカ(R)」





◆「岩下の新生姜ミュージアム」について





岩下の新生姜ミュージアム

「イワシカ(R)」ちゃん





岩下食品の代表商品「岩下の新生姜(R)」をテーマにした展示・アトラクションが楽しめる、イメージカラーのピンクがいっぱいの施設です。土日祝日に開催する公式キャラクター・イワシカちゃんのグリーティングが大人気。季節ごとのイベントやプロジェクションマッピング、ジンジャー神社や世界一大きな岩下の新生姜ヘッドなどのフォトスポット、体を使って遊べるゲームもあり、幅広い世代で楽しめます。すべてのメニューに岩下の新生姜を使用したカフェでは、メニューをご注文で岩下の新生姜などが食べ放題。ミュージアムショップでは、岩下食品の商品はもちろん、イワシカグッズ、コラボ商品など豊富な品揃えでお買い物を楽しめます。