スポーツニッポン新聞社は3月30日、プロフィギュアスケーター羽生結弦さんの写真集「Photon 羽生結弦写真集」を発売します。この写真集の発売記念イベントとして、「羽生結弦写真展 Photon Photograph by 小海途良幹」が今月13日から京都・両足院（京都市東山区）にて始まりました。「Photon」購入予約はこちらから↓https://books.rakuten.co.jp/rb/18506457/

3月13日から10日間 両足院にて／小海途カメラマン「ただただ、感謝」

両足院は1358年に創建。禅の教えに基づいて、京都で650年以上に渡って人々が知性と共感力を磨き続けてきた由緒ある寺院です。今回は同寺院のご理解をいただいて、羽生さんとの奇跡のコラボレーションが実現。「Photon 羽生結弦写真集」発売に先行して、ご来場される皆さまに特別な体験を提供してまいります。本展では厳選した作品を寺院に調和した唯一無二の作品に仕立てて配置。セノグラファーの小西啓睦氏（ｍｉｓｏ）が空間デザインを手がけ、多くの職人たちとともに細部にまでこだわって創り上げました。厳かで穏やかな空気をまとう和の空間に、撮影者の小海途良幹カメラマンは「たくさんのご縁と皆さんのお力をお借りして、こういう場ができ、ただただ感謝しています」とコメントを寄せました。※鑑賞チケットは全日程にて完売しております※本件に関して、両足院に直接のお問合せはご遠慮いただきますようお願い申し上げます

「Photon 羽生結弦写真集」 3.30発売

「Photon 羽生結弦写真集」は3月30日に発売開始となります。スポニチ東京写真映像部の小海途良幹（こがいと・よしき）カメラマンが無垢な羽生さんを写し取ったたくさんの未公開ポートレートを始め、アイスショーの「notte stellata」、「RE_PRAY」、「Echoes of Life」、「The First Skate」の写真を掲載しています。タイトル「Photon」は、光の粒子＝光子を意味します。被写体として動きを点で切り取られる際の羽生さんの心構えである、「粒子のような『点』であっても、すべてがカッコよく、綺麗な状態で『線』になりたい」という言葉から着想を得ました。ファンにとって「光」のような羽生さん、その粒子が詰まった写真集になるよう願い、このタイトルを付けました。 レイアウトは小海途と3回目のコンビとなったアートディレクター小島利之氏で、芸術性の高い一冊に仕上がっています。変形A4判、本文136ページ、定価5,500円（税込み）。全国の書店、ネット通販などで予約中。なお今夏の発売を目指し特装版も計画中です。

「Photon 羽生結弦写真集」詳細情報

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