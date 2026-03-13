韓国発のスキンケアブランド「VELLA（ベラ）」は、2026年3月14日（土）～3月22日（日）の期間、Qoo10にてスリーピングマスクの特別セールを実施いたします。花粉シーズンで肌がゆらぎやすいこの時期、寝ている間に肌を集中ケアできる「プロテインコアワンパックスリープマスク」と「ビタチオンコアワンパックスリープマスク」が特別価格で登場。さらに、30個入りをご購入のお客様には10個入りをプレゼントする豪華特典付きです。1回分ずつの個包装タイプで衛生的に使え、旅行や出張にも最適。春の肌トラブルが気になる方におすすめのナイトケアアイテムです。

■ セール対象商品

①VELLA ビタチオンコアワンパックスリープマスク 30個入り

【特徴】 1. ビタミン成分配合のブライトニングケアビタミンC、グルタチオン、ナイアシンアミドを配合し、くすみや肌トーンが気になる肌をケアします。 2. 寝ている間の集中保湿夜のスキンケアの最後に塗って寝るだけで、翌朝しっとりとうるおった肌へ導きます。 3. 個包装のワンパックタイプ1回分の使い切りカプセルで衛生的・持ち運びにも便利です。【こんな方におすすめ】 ・肌のくすみ・トーンが気になる ・夜のスキンケアを簡単にしたい ・寝ている間に集中ケアしたい・乾燥やキメの乱れが気になる 【使用方法】夜のスキンケアの最後に、適量を顔全体に塗布してください。洗い流さずそのままお休みいただけます。通常価格：\4,500 → セール価格：\2,980 ＋ 10個入りプレゼント商品ページ：https://www.qoo10.jp/g/1138722815

②VELLA プロテインコアワンパックスリープマスク 30個入り

【特徴】 1. タンパク質63％配合の高保湿ケアタンパク質成分を豊富に含み、寝ている間に肌へうるおいと栄養を与え、保湿バリアを形成します。 2. 翌朝までしっとり続く保湿力乾燥しやすい夜の肌をしっかり保湿し、朝までうるおいのあるなめらかな肌へ導きます。 3. 使い切りのワンパックタイプ1回分ずつの個包装なので衛生的。旅行や持ち運びにも便利です。 4. 忙しい日の時短スキンケア洗い流し不要。夜のスキンケアの最後に塗るだけで簡単にナイトパックができます。【こんな方におすすめ】 ・乾燥肌・インナードライが気になる ・夜のスキンケアを簡単に済ませたい ・翌朝の肌のハリやうるおいを感じたい・旅行用や使い切りタイプのパックを探している 【使用方法】夜のスキンケアの最後に、適量を顔全体に塗布します。洗い流さずそのままお休みください。通常価格：\4,500 → セール価格：\2,980 ＋ 10個入りプレゼント商品ページ：https://www.qoo10.jp/g/1090829684

■ VELLAについて

韓国発のスキンケアブランド「VELLA（ベラ）」は、看板商品であるネッククリームがグローバル市場において累計1,000万個以上の販売実績を誇るブランドです。ネックケアのパイオニアとして知られる一方、フェイスケア製品も展開しており、効果的で使いやすい製品づくりにこだわっています。特にスリーピングマスクは、忙しい現代人の夜のスキンケアを簡単にしながらも、しっかりと肌をケアできるアイテムとして人気を集めています。2026年は新たなステージへ。来月には新ラインのアイテムがローンチ予定など、さらに日本でVELLAを知っていただけるように様々な企画を準備中です。

■ VELLA公式情報

◆ 公式日本ホームページhttps://jp.vellacosmetic.com/ ◆ Qoo10公式ページhttps://www.qoo10.jp/shop/vellacosmetic ◆ 公式Instagramhttps://www.instagram.com/vella_official_jp/ ◆ 公式Twitter（X）https://x.com/vella_JAPAN