株式会社ハブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：太田 剛）は、東京都新宿区西新宿7-10-20第二日新ビルB1Fにあります「82新宿西口大ガード店」を賃貸借契約期間満了に伴い、閉店する運びとなりましたのでお知らせいたします。 2009年7月の開店以来、16年間にわたり多くのお客様にご愛顧いただき、心より御礼申し上げます。2026年4月11日（土）の最終営業日は、感謝の気持ちを込めて終日ハッピアワー価格にて営業いたします。皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

・店名 ：82新宿西口大ガード店・所在地 ：東京都新宿区西新宿7-10-20・最寄り ：JR新宿駅西口徒歩4分、地下鉄大江戸線新宿西口駅D5出口徒歩1分

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