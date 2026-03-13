みん100株式会社(本社：京都府京都市、代表取締役：池田 大介)は、生活者の声をもとに100円ショップ向けの商品を共創するサービス「みん100」について、新たにLINEから利用できる機能（LINEミニアプリ）をリリースいたしました。これまでWEBサービスとして展開してきたみん100を、より日常的に利用されるLINE上から手軽に使えるようにすることで、消費者が商品アイデアの投稿や商品開発への参加を、これまで以上に身近に感じられる環境を整えました。今回の対応により、従来よりもスムーズにみん100へアクセスできるようになり、煩わしい会員登録の手間なく利用を開始できるため、より多くの生活者の声を商品開発に反映しやすくなることが期待されます。みん100は今後も、消費者・メーカー・みん100の三者による共創を通じて、生活者視点の商品開発を推進してまいります。

LINEから、もっと気軽にみん100へ

みん100は、100円ショップで「こんな商品がほしい」「こういう困りごとを解決したい」といった生活者の声を集め、メーカーとともに商品化へつなげていくサービスです。これまで主にWEBサービスとして展開してきましたが、このたびLINEから利用できるようになったことで、普段から使い慣れた環境の中で、より気軽にみん100へアクセスできるようになりました。日常的に利用頻度の高いLINEから使えることで、アイデア投稿や商品への共感、開発への参加といった行動のハードルが下がり、これまで以上に生活者の率直な声を集めやすくなると考えています。

会員登録不要で、参加のきっかけをより身近に

今回のリリースにおける大きな特長の一つは、煩わしい会員登録を行わずに利用を始められる点です。新たに専用アカウントを作成したり、複雑な入力を行ったりすることなく、LINEからスムーズにみん100へアクセスできるため、思いついたアイデアや日々の不便を、よりタイムリーに投稿しやすくなります。消費者参加型の商品開発においては、「参加したいと思った瞬間に、どれだけ負担なく参加できるか」が重要です。今回の対応は、その参加ハードルを下げることで、より多様な生活者の声を集めるための取り組みでもあります。

生活者の声を、より商品開発へつなげやすく

みん100では、消費者のアイデアを起点として、メーカーとともに商品企画を進め、必要に応じてアンケートや意見収集を重ねながら商品化を目指しています。今回、LINEから利用しやすくなったことで、これまで以上に多くの方が日常の困りごとや「あったらいいな」を発信しやすくなり、商品開発の入口が広がります。これは単にアクセス手段が増えたということにとどまらず、生活者の実感に基づく声を、より継続的かつ広く集める基盤づくりでもあります。みん100は、消費者の声を拾い上げ、それをメーカーの商品開発へとつなぐ仕組みを、今後さらに強化してまいります。

みん１００LINEミニアプリのポイント

・LINEからみん100を利用できるようになり、アクセス性が向上・会員登録不要で利用開始でき、参加のハードルを軽減・生活者の「ほしい」「困った」を、より日常的な導線の中で投稿しやすく・メーカーにとっても、より多くの生活者の声に触れられる環境を強化

消費者参加型の商品開発を、もっと日常の中へ

みん100は、消費者が単なる購入者にとどまらず、商品づくりそのものに関わることができる仕組みを広げてきました。今回、LINEから使えるようになったことで、これまで以上に生活者が商品開発に参加しやすくなり、消費者とメーカーの距離を近づける取り組みが一層進むと考えています。消費者の声を起点とした商品開発は、企業にとっても生活者ニーズをより具体的に把握できる手法であり、生活者にとっても自身の声が商品に反映される実感を持てる取り組みです。みん100は今後も、こうした共創の機会を広げることで、より生活に根ざした商品開発の実現を目指してまいります。

みん１００LINE公式アカウントからお友達登録で利用可能

URL：https://lin.ee/oQg2ftK

■みん100公式SNS一覧

Instagram：https://www.instagram.com/min100staff/X：https://twitter.com/minhyakuFacebook：https://ja-jp.facebook.com/minhyaku/LINE公式アカウント：https://lin.ee/oQg2ftK

■みん100による消費者参加型商品開発

みん100の取り組みは、従来のメーカー主導型商品開発とは異なり、実際に商品を使用する消費者が企画段階から参加する「共創型開発」を実践しています。消費者の生活実感に基づいた困りごとの解決策が商品として店頭に並ぶことで、より生活者に寄り添った商品の創出を可能にしています。この開発プロセス自体が、持続可能な商品開発のモデルとして注目されています。当社では、今後も消費者の声を起点とした商品開発を通じて、生活者により良い商品を提供するとともに、メーカーと消費者をつなぐプラットフォームとしての役割を果たしてまいります。消費者様と密な連携を取った商品開発についてのご相談、商品開発のご依頼、商品開発に関するお問い合わせは、下記までお気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

商号 ： みん100株式会社代表者 ： 代表取締役 池田大介所在地 ： 〒600-8305 京都府京都市下京区東若松町７９５－２ SOLUM G号室設立 ： 2020年12月事業内容 ：新商品開発SNS「みん１００」の企画・運営100円ショップ・均一ショップ向け新商品開発コンサルティングWEB制作・システム開発・会社URL ：https://company.min-100.com/・運営サイト「みん100」URL ：https://min-100.com/

【お客様からのお問い合わせ先】

TEL ：080-7304-3129みん100株式会社宛e-mail ： info@min-100.com

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

みん100株式会社 吉見友絵TEL ：080-7304-3129e-mail ：info@min-100.com