お誕生日月は、みんなでかっぱ寿司の食べ放題！“一緒に祝うと、みんなもおトク！” お誕生日月の方がいれば、ご本人様※と同一グループの皆さま全員※、食べ放題が土日祝価格より４００円引きに！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株)本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角 豪）は、2026年３月14日(土)～4月12日(日)の土日祝限定で、食べ放題が割引になるキャンペーン 「お誕生日割」 を実施いたします。

かっぱ寿司では、「誰かの特別な日を、もっと楽しく、もっとお得に」という思いから、食べ放題「お誕生日割」を実施いたします。本キャンペーンでは、お誕生日月であることを証明できる身分証明書をご提示いただいたお客さまがご同席の場合、ご本人さまおよび同席の中学生以上のお連れさま全員を対象に、かっぱ寿司の食べ放題料金（一般・シニア）を土日祝価格より400円（税込）引きでご提供いたします。

例えば、ご家族でのお誕生日月ディナーでは、「せっかくだから家族みんなで食べ放題に行こう！」というシーンでも、中学生以上の方が400円（税込）引きになるため、気兼ねなく外食をお楽しみいただけます。ちょっとしたサプライズやお祝いでも、人数分の割引が効くので、“みんなでランチに行こう”という軽いひと言で企画しやすい点も魅力です。また、友人のお誕生日月にサプライズ会を企画するシーンでも活躍します。人数が増えるほどお得感も広がり、ワイワイ集まるほど楽しさもボリュームアップ。「せっかくならみんなで集まろう」というきっかけにもなります。ご本人だけでなく、同席のみなさまも対象となるため、「誰か1人のお誕生日月が、グループみんなのお得につながる」のも特徴です。

かっぱ寿司はこれからも、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、様々な取り組みを通して毎日のワ クワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

※中学生以上のお客様が対象となります。

【食べ放題「お誕生日割」概要】

実施期間：2026年３月14日(土)～４月12日(日)予定 ※土日祝のみ

内容：対象条件を満たしたお客様に、ご本人様および同席の中学生以上のお連れ様全員を対象に、かっぱ寿司の食べ放題料金を土日祝価格より400円（税込）引きでご提供

実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

詳細： https://www.kappasushi.jp/cp/birthdaywari

ご予約: https://yoyaku.kappasushi.jp/

※食べ放題は事前予約制です。

※当日予約をご希望の場合は、直接店舗までお問い合わせください。混雑状況などによりお受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※割引適応は土日祝のみとなります。

※「お誕生日割」は、その他割引・クーポンとの併用不可となります。

■料金に関して

【メニュータイプA店舗】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1068_1_661713be5b9f11fbd2c7a62984d74422.jpg?v=202603130751 ]

【メニュータイプB店舗】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1068_2_a3683747cc78acf8e04cab7300e6a475.jpg?v=202603130751 ]

※1:お会計時に年齢が分かる証明書をご提示ください

※2:保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴します。

■「お誕生日割」のご利用について

お誕生日割をご利用の際は、お会計時に店舗スタッフに、身分証明書など「お誕生日月が確認できるもの」をご提示ください。なお、内容の確認ができない場合や、不正利用と判断される場合は、割引の適用をお断りすることがございます。予めご了承ください。

リリース内画像素材：https://x.gd/diiPU