IDCによると、Roborockが世界No.1スマート清掃ロボットブランドに





北京, 2026年3月13日 /PRNewswire/ -- Roborockは本日、IDC「Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025（第1号）」によると、 2025年に世界No.1のスマート清掃ロボットブランドとなったと発表した。この評価は、拡大を続ける製品ポートフォリオによって新たな発展段階に入りつつある業界において、Roborockの技術的リーダーシップとグローバル展開の加速を示すものである。IDCによると、ロボット掃除機、ロボット芝刈り機、その他の家庭用清掃ロボットを販売する企業を含めて比較した場合でも、Roborockは出荷台数（2025年：580万台）および市場シェア（17.7%）の両面で第1位のブランドとなっている。特にロボット掃除機（RVC）分野では、Roborockは2023年下半期以降、IDCランキングで継続して第1位を維持しており、2025年下半期には過去最高となる27.0%の市場シェアを達成し、3年連続でRVCブランド世界第1位となった。



Roborock becomes the #1 Smart Robot Cleaning Brand



Roborockは世界第1位-さらにアメリカ、ヨーロッパ、アジアの主要国市場でも第1位

IDCの分析は、急速な製品イテレーション、AI技術の発展、そして海外展開を進める中国ブランドの影響力拡大によって、世界の競争環境が加速的に変化していることを示している。このような厳しい市場環境の中で、Roborockは2023年以降ロボット掃除機カテゴリーで維持してきた世界出荷台数および市場シェア第1位に加え、ロボット掃除機、ロボット芝刈り機、その他の家庭用清掃製品を含むより広い製品カテゴリーを展開するすべての競合企業の中でも、初めて総合ベンダーとして世界第1位の地位を獲得した。



Roborock becomes the #1 Smart Robot Cleaning Brand



分析をロボット掃除機（RVC）製品セグメントに限定すると、RoborockはIDCの追跡調査において四半期ごとに第1位ベンダーの地位を維持し、2025年下半期には過去最高となる27.0%の市場シェアを達成した。IDCはさらに、Roborockが米国（アメリカ地域）、ドイツ（ヨーロッパ）、韓国（アジア太平洋）を含む主要国市場で第1位にランクされたと指摘しており、これはRoborockのグローバルブランドの強さと、大陸をまたぐ多様なユーザーニーズ、住宅形態、清掃習慣に対応する製品競争力の高さを示している。IDCによると、Roborockの成功は、技術的優位性、海外市場への拡大、そして拡充された製品ポートフォリオによって支えられている。



Roborock becomes the #1 Smart Robot Cleaning Brand



出典：世界家庭用清掃ロボット市場 2025：芝刈り・窓掃除・プール清掃ロボットの急成長で中国ブランドが市場を席巻

（1）出典：

IDC「Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025年第4四半期」

IDC「Worldwide Quarterly Pool Cleaning Robotics Tracker, 2025年第4四半期」

IDC「Worldwide Quarterly Lawn Mower Robotics Tracker, 2025年第4四半期」

IDC「Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025年第4四半期」

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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