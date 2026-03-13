まだ間に合う、ホワイトデー。久世福商店が提案する“迷わず選べて喜ばれるちょっとしたギフト”

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社：長野県飯綱町）が展開する「久世福商店」は、3月14日のホワイトデーに向け、直感的に選べてすぐにお渡しできるギフトを展開しています。「何を贈れば良いか迷う」というお客さまにも直感的に選んでいただけて、買う時に気恥ずかしさを感じないないちょっとしたギフトをご用意しています。

2026年のホワイトデーギフト

今年は、春らしい限定資材を使った華やかなラッピングやかわいらしい見た目のギフトが人気です。ちょこあられなど華やかで手軽なギフトに加え、全国茶審査技術競技大会における最高位”茶師十段”の称号を持つ酢田氏と作り上げた抹茶ラテなど、「きちんと選んだ」印象を与える上質ギフトも取りそろえています。

“迷わせない・外さない”「まだ間に合うホワイトデー」として、久世福商店が贈り物選びをサポートします。

プチギフトにぴったり「ちょこあられ」シリーズ

お近くの店舗はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=2756ちょこあられミルク 460円（税込）【店舗限定】

ちょっとしたギフトとしても大人気のチョコあられシリーズ。伝統製法「丸粒蒸し」で炊いた餅を職人の火加減で焼き上げた香ばしい素焼きあられに、チョコをまとわせました。1袋にひとつだけ入っている和三盆味のハート煎餅もかわいらしさを引き立てます。※店舗販売のみの商品です。

いちご抹茶ティラミスホワイト

※全て460円（税込）【店舗限定】

大人の選択【久世福商店×茶師十段】「抹茶/ほうじ茶を嗜む大人のラテ」

抹茶を嗜む大人のラテ 700 円（税込）

一番摘みの宇治抹茶を使用。ふわりと広がる香りと、上品なほろ苦さが口の中に残る余韻を味わえます。甘さ控えめのすっきりとした風味は、和菓子や素朴なお茶請けとの相性も抜群。牛乳で割るとまろやかなラテ感に、お湯や水で割ると抹茶本来の深みが際立ちます。

ほうじ茶を嗜む大人のラテ 700 円（税込）フィルムラッピングにもおすすめです。

ちょっとした心づかいを演出する「一包だし」

一包だし こころばかり 140円（税込）一包だし ありがとう 140円（税込）

久世福商店では、気持ちをそっと添えられる「ありがとう」のメッセージ付き一包だしや、かしこまりすぎずに感謝を伝えられる「こころばかり」のメッセージ付き一包だしもご提案しています。

単品で“ちょっとした心づかい”としてお渡しいただけるほか、和スイーツやお茶と組み合わせることで、重たくなりすぎず上品さを保ったオリジナルギフトとして仕上げることができます。贈り物の仕上がりをさりげなく華やかに演出します。

お近くの店舗はこちら :https://kuzefuku.com/?page_id=2756久世福商店

日本のうまいものセレクトショップ「久世福商店」は、だしや調味料、ごはんのお供、お菓子などを販売するブランドです。久世福商店のバイヤーが全国をめぐり、そこで出会った誇り高き作り手たちと、うまいもの。その一つ一つに私たちが新たな価値を加えた唯一無二のうまいものを取り揃えます。私たちは作り手とお客様の懸け橋となり、みなさまの食卓に”うまい”をお届けします。

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