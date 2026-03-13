今春全館開業の『原宿クエスト』にて10,000本の花の挨拶で 原宿の次のカルチャー動線をひらく都市体験を展開

HARAJUKU QUEST×edenworks はな と あるくひ 広報事務局

『HARAJUKU QUEST×edenworks はな と あるくひ』は、『原宿クエスト』（東京都渋谷区）1階館内パサージュ（敷地内通路）で本日2026年3月13日（金）、新店舗「EW.Pharmacy #106（イーダブリュー ファーマシー）」を開店させたフラワーアーティスト篠崎恵美氏主宰するクリエイティブスタジオ『edenworks』の協力のもと、街の回遊性を高め、人々の交流を促す施設空間を活用し、原宿を歩く人々に花を贈るインタラクティブアートとして開催されました。翌3月14日（土）もおこなわれるこのインタラクティブアートでは、2日間で総数10,000本の生花が訪れる方々に配られます。

原宿の次のカルチャー動線をひらく都市の挨拶を

原宿の日常にそっと訪れた “優しい都市体験” 『HARAJUKU QUEST×edenworks はな と あるくひ』は、総数10,000本の生花を原宿の街を歩く人々にプレゼント、花の挨拶が街の回遊を生むインタラクティブアート。手渡された花は、この街を行き交う人々の中で軌跡を示します。街とつながるパサージュ（敷地内通路）で花を受け取ることで、“花”がいわば “装置” となり、人々は道を奥へと進み回遊し、新たな街の一面との出会いや街のカルチャーとの結びつきを感じていただくことができます。そしてこの新しい人の流れが、原宿の次なるカルチャー動線をひらく幕開けとなります。

原宿クエスト1階「EW.Pharmacy #106」のニューオープンと同時に始まったこのインタラクティブアートでは、同店を運営する『edenworks』のディレクションによる生花をお配りします。

名称：HARAJUKU QUEST×edenworks はな と あるくひ

開催日時：2026年3月13日（金）11時00分～16時00分 / 2026年3月14日（土）11時00分～18時00分 ※無くなり次第終了

場所：原宿クエスト（東京都渋谷区神宮前1丁目13-14）1階 パサージュ（敷地内屋外通路）「EW.Pharmacy #106」前

内容：総数10,000本の生花の配布

街全体の賑わいと回遊性を高め、地域にさらなる活性化をもたらす「道の建築」

原宿クエスト（運営：NTT都市開発株式会社、以下「本施設」）は、1988年に誕生し、2025年9月に「Re: HARAJUKU CULTURE」をコンセプトに、表参道・原宿エリアの新たなランドマークとして生まれ変わりました。個性あふれる世界の原宿カルチャーを追求する多様なテナントを誘致し、今春全館開業します。

本施設は、ブランドの旗艦店が並ぶ都市的な表参道側と、小規模な建物や小道が広がる原宿・竹下通り側という、異なる表情を持つエリアに隣接しています。この“二面性”をつなぎ、新たな回遊性を生み出すための施策として、敷地内に公共へ開かれた「パサージュ」を設けています。

※）パサージュ：元はフランス語で通路や小路を意味し、商店街のような通路を指すこともある。ここでは商業空間を通り抜ける公共に開かれた通路空間を指してパサージュと呼称。

隣接するエリアには2020年にNTT都市開発が手がけた「ウィズ原宿」が位置しており、本施設とともに、原宿エリアの街全体の賑わいと回遊性を高める拠点として、地域にさらなる活性化をもたらし、エリア全体の価値向上に貢献します。

原宿クエスト

HP：https://harajuku-quest.com/

Instagram：https://www.instagram.com/harajuku_quest/

『edenworks』について

篠崎恵美が主宰する花や植物を扱うクリエイティブスタジオ。

「花を棄てずに未来に繋げる」を理念に掲げ、独自の感性で花の可能性を引き出し、花のロスを最大限に無くすクリエイションをする。店内装飾からウィンドウ装花、雑誌、広告、CM、MVなど、花にまつわる創作を広くおこなう。不定期で一般オープンするスタジオ「edenworks BEDROOM」、ドライフラワーショップ「EW.Pharmacy」、花と人を繋ぐフラワーショップ「ew.note」など様々なショップを展開している。また、2017年にイタリア ミラノで紙の花プロジェクト「PAPER EDEN」を発表。ブランドとのコラボレーションやインスタレーションなど、アーティストとしても国内外で活動中。

HP：https://edenworks.jp

『EW.Pharmacy ＃ 106』について

2026年 3月13日原宿クエスト1Fに新店舗としてオープン。

調剤薬局の調合をコンセプトにした、edenwoksのドライフラワーショップ。

店内には季節ごとにセレクトした12種類のドライフラワーが並び、お好みの色味や花の種類などお客様がセレクトした花をさまざまなメソッドでその場でアレンジメント。薬局でカウンセリングを受け、それぞれに寄り添って調合されたお薬を受け取るように、お客様一人ひとりのご要望をカウンセリングさせていただき、世界でひとつだけのオーダーメイドアレンジメントを作ることができます。ドライフラワーに加えて、オリジナルで調合した6種類のオードトワレや、花+香りの新しい可能性を形にしたアイテムなど、新作も多数ご用意しています。ウェディングブーケやイベントノベルティなどのご相談も承ります。

その他、ティースタンドにて、LAを拠点とするティーカンパニー「rocky's matcha」による抹茶やほうじ茶などのドリンクも販売いたします。

営業時間：11:00～20:00

定休日：なし ※施設営業時間に準ずる

サービス内容：ドライフラワーやフレグランス、オリジナルプロダクトと、LAを拠点とするティーカンパニー「rocky's matcha」による抹茶やほうじ茶などのドリンクの販売（テイクアウト）。

お問い合わせ

『HARAJUKU QUEST×edenworks はな と あるくひ』広報事務局： d2c@lyricarts.jp（担当 SIX 琴浦 / 沼田）