【20周年記念】マザーハウス ”はじまりの地” ヘ。『バングラデシュ ファクトリー見学＆モノづくり体験ツアー』を開催

株式会社マザーハウス

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とする株式会社マザーハウス（所在地：東京都台東区、代表：山口絵理子）は、創業20周年を迎える本年、ブランド創業の地であるバングラデシュの生産工場を訪れる特別ツアー『バングラデシュ ファクトリー見学＆モノづくり体験ツアー』を開催いたします。

現地自社工場「マトリゴール」の見学に加え、職人と肩を並べての限定アイテムの製作体験、活気あふれるオールドダッカの散策、そして次世代の拠点となる新工場予定地の視察などを予定しています。マザーハウスのモノづくりの原点と、20年の歩みを五感で体感いただける特別なプログラムです。



本ツアーの開催にあたっては、現地に暮らす人々や社会の取り組みとの出会いを通じて、参加者の価値観や視点を広げる旅を提案する、とことこあーす株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：戸田愛）が企画・プロデュースを担当しています。



【開催の背景】作り手と使い手が国境を越えてつながる旅

途上国でのモノづくりは、ユーザーの顔を知るどころか、どこで売られているのかもわからず、オーダーに従ってただ「作らされる」ということが少なくありません。しかし、マザーハウスは創業当初から、現地の素材を見つけ出し、職人たちと共に試行錯誤するモノづくりを続けてきました。生産から販売まで自社で行う「製販一体」のモデルは、私たちの理念そのものです。

初めてのツアーの際は、職人たちが「本当にお客様がいたんだ」と驚き、お客様は「本当に工場があったんだ」と感動し、互いの存在が共鳴する場面がありました。職人にとってお客様との交流は、「この人のために作る」という手応えとなり、さらなる品質への意識と生産への誇りを深めました。



作る人と買う人が国境を越えてつながる。「顔の見える関係性」こそが、マザーハウスがこれからも大切にしたいモノづくりの原点です。

主な体験内容

1. 職人と共につくる、世界で一つのオリジナルアイテム

マトリゴール工場にて、職人と肩を並べてモノづくりに向き合います。通常店舗では販売していない「ツアー参加者限定アイテム（トートバッグまたはパスポートケース）」を製作。20周年カラーや特別な刻印を施した、世界に一つだけの品を仕立てます。

2. 活気あふれるオールドダッカ観光と素材選び

世界屈指の人口密度を誇る首都ダッカの熱気を体感します。市場での買い物や現地の人々の生活に触れるほか、市場で自ら選んだ生地を、工場でのアイテム製作に取り入れることも可能です。

3. 未来の鼓動を感じる「新工場予定地」の視察

新たなモノづくりの拠点「グリーンファクトリー」の予定地を訪問します。単なる土地の視察ではなく、将来ここで生まれる挑戦や笑顔を想像し、マザーハウスの未来を現地で感じていただく機会となります。

【参加いただいた方の声】

“バッグの向こう側”にある熱源を垣間見た5日間

（2012年ツアー参加者：塩嶋史郎さん）

「直営工場で現地の職人とペアになり、一つのバッグを共に作り上げる。そこには『買って使う人』と『つくる人』、そして店長などの『売る人』という立場を超えて、一つのチームになる一体感がありました。

革を裁断し、セッティングし、縫う。すべての工程にある専門性を理解し、互いにリスペクトし合うことで、全員が同じベクトルに向かっていく。それは、マザーハウスというブランドが持つ、人を巻き込む驚くべき『仕掛け』でした。

まさに “バッグの向こう側” にある熱源を垣間見た5日間。この旅は、マザーハウスをより深く知るための、一生ものの機会になると確信しています。」



【ツアー概要】

訪問先： バングラデシュ・ダッカ、マトリゴール工場ほか

日程： 2026年7月17日（金）～21日（火）（3泊5日）

発着地： 成田国際空港

参加料金： 354,000円

詳細：https://www.motherhouse.co.jp/pages/bgdtour

※ツアーへのお申し込みは3月25日（水）10:00より受付いたします。先着順でのご案内となります。

※3月21日（土）10:00～11:00にオンライン説明会を行います。



【とことこあーすについて】



とことこあーす株式会社は、「旅を通して、人と出会い、学ぶ」をテーマに、世界各地の人々や地域との出会いを生み出す旅を企画・プロデュースする旅行会社です。世界30か国に暮らす約150人の海外在住日本人のネットワークを活かし、現地の暮らしや社会の取り組みに触れる交流型の旅を展開しています。また、ブランドや地域、人の想いに耳を傾け、その背景にある物語と出会う旅をつくる「旅の共創事業」にも取り組んでいます。



公式サイト：https://tokotoko-earth.jp/



【マザーハウスについて】

「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念に掲げ、途上国の可能性をバッグ、ジュエリー、アパレルなどのものづくりを通じて、世界中のお客様にお届けしています。2006年の設立以来、バングラデシュをはじめ、ネパール、インドネシア、スリランカ、インド、ミャンマーの計6か国で、各国の素材と技術を活かしたファッションアイテムを作り続けています。販売拠点として、国内49店舗、台湾5店舗、シンガポール2店舗の直営店を展開しています。

【会社概要】

会社名 株式会社マザーハウス

所在地 東京都台東区台東2-27-3 NSKビル1F・2F

設立 2006年3月9日

資本金 27,950,000円

代表 山口絵理子

事業内容 発展途上国におけるアパレル製品及び雑貨の企画・生産・品質指導、同商品の先進国における販売

公式HP https://www.motherhouse.co.jp/