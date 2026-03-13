禅リトリート施設「禅坊 靖寧」せとうちDMOアワード「宿」部門受賞『アワード受賞記念キャンペーン』3月13日より実施

株式会社パソナグループ

株式会社Pasona Resort（本社：兵庫県淡路市、代表取締役社長 大日向 由香里）が運営する禅リトリート施設「禅坊 靖寧」は、せとうちDMOが主催する「せとうちDMOアワード」において、2025年度「宿」部門を受賞しました。

本受賞を記念し、宿泊プランまたはランチプランをご利用いただいたお客様を対象に、「禅坊 靖寧」 オリジナルアロマオイルをプレゼントする『アワード受賞記念キャンペーン』を3月13日（金）から 4月28日（火）まで実施いたします。

「せとうちDMOアワード」は、瀬戸内海エリアにおける特色ある観光コンテンツを対象に、7つの部門ごとに、その年に最も魅力的と評価された取り組みを表彰するアワードです。今回「禅坊 靖寧」は、 瀬戸内海エリアならではの豊かな自然環境と調和した建築、そして禅体験を通じて心身を整える体験価値が評価され、「宿」部門での受賞に至りました。

本受賞を記念した『アワード受賞記念キャンペーン』では、期間中に「禅坊 靖寧」の宿泊プラン、 またはランチプランをご利用いただいたお客様を対象に、本施設オリジナルアロマオイルをプレゼント。本アロマオイルは、兵庫県淡路島の大自然ややわらかな日差し、温暖な気候、そして木造建築ならではの木の温もりをイメージして調香した特別な香りです。禅体験を通じて整えた心身の余韻をご自宅でも感じていただけるよう、「禅坊 靖寧」ならではの世界観を香りで表現しました。

Pasona Resortは、「禅坊 靖寧」を通じて、淡路島の雄大な自然や禅体験を活かしたリトリートを提供し、心身のウェルネス向上に寄与するとともに、地域の魅力発信と観光振興を推進してまいります。

■『アワード受賞記念キャンペーン』概要

期間：

2026年3月13日（金）～ 4月28日（火）

対象：

期間中に宿泊プラン又はランチプランをご利用いただいたお客様

内容：

下記のいずれかのプランをご利用のお客様に、兵庫県淡路島の温暖な気候や、禅坊 靖寧の木造建築ならではの木の温もりをイメージしたオリジナルアロマオイルをプレゼント

・ZEN STAY（宿泊プラン）

四季折々の表情を変える淡路島の大自然に包まれ、禅の思想を取り入れた瞑想やヨガなどのZEN Wellnessを通して、本来の自分と向き合い心身を癒す特別な宿泊体験を提供

料金／48,000円（税サ込）～、時間／チェックイン 15：00～、チェックアウト ～10：00

・ZENリトリート ランチプラン

燦燦と降り注ぐ陽光と澄んだ空気、雄大な緑に包まれた中で、瞑想やヨガなどのZEN Wellness体験をし、シェフ特製の禅坊料理や手作り茶菓、ZEN茶を味わいながら心身をデトックス＆リトリートできるひと時を提供

料金／19,800円（税サ込）～、時間／チェックイン 11：00～

備考：

ご予約の際は備考欄に「せとうちDMO」と記載ください

記載は現時点のもので、変更の可能性があります

■ 参考）「禅坊 靖寧」 概要

施設名：

禅リトリート施設「禅坊 靖寧（ぜんぼう せいねい）」

場所：

兵庫県淡路市楠本字場中2594-5



内容：

東経135度の地に位置する禅リトリート施設。世界的建築家・坂茂氏が設計した全長100mの木造建築と、360度に広がる淡路島の自然に囲まれた空間で、瞑想やヨガなどのZen Wellness、動物性食材などを使用しない身体にやさしい禅坊料理を用意。宿泊プラン及び日帰りプランを通じて、心身を整えるひとときを提供

運営会社：

株式会社Pasona Resort

開業：

2022年4月

客室：

全18室

HP：

https://zenbo-seinei.com/

問合せ先：

株式会社Pasona Resort「禅坊 靖寧」 Tel 0799-70-9087