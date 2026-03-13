リニューアル記念！セイハ英語学院×未来屋書店コラボ企画期間限定で限定デザインのブックカバー配布！

株式会社未来屋書店

イオングループの株式会社未来屋書店（本社:千葉市美浜区、代表取締役社長:平川雅隆、以下未来屋書店）は、未来屋書店 新瑞橋店を2026年３月20日（金）にリニューアルオープンいたします。“今ほしい”に応えるため、児童書・学習参考書を中心に売場を再設計し、未来を担う子どもや、学生が過ごしやすい導線と提案力を強化します。

改装の核となるのは、児童書売場「みらいやの森」の導入です。「みらいやの森」は、子どもの好奇心を広げる選書に加え、ワークショップや読み聞かせイベント等、本の先にある体験と出会える仕掛けを備えた児童書売場ブランドとして展開しています。

学習参考書と児童書を隣接させ、“学び”と“読書の楽しさ”を行き来しながら選べるゾーニングを実施。家庭学習から読み物までをワンストップで提案し、親子の「探しやすい」「比べやすい」「続けやすい」を後押しします。

■セイハ英語学院とのコラボ企画

未来屋書店 新瑞橋店ではリニューアルを記念し、春に需要の高まる英語学習にピッタリな絵本の展開とセイハ英語学院とコラボした体験イベントを実施します。

フェア販売開始日：2026年３月20日（金）～



■フェア商品の一例

■体験イベント開催日：2026年４月４日（土）

・１.11:00～11:30 ２.13:30～14:00 ３.15:00～15:30 ４.16:00～16:30

・各回先着10名様

・イベント詳細・参加条件

英語絵本の読み聞かせや、お子さまの年齢に合わせた楽しいゲームをご用意しております

イベント参加の方にはお土産をご用意しております。



またコラボを記念し、３月20日～３月31日までの期間中、未来屋書店 新瑞橋店でご購入の方に先着順でセイハ英語学院のキャラクターデザインの限定ブックカバーを配布いたします。

ブックカバーのデザインイメージ

未来屋書店は、地域の未来を担う学生の挑戦を支援し、その学びを社会へとつなぐ場を提供してまいります。読書・学習・共創が循環する新しい書店モデルを新瑞橋店から発信します。

■店舗概要

【施設名称】 未来屋書店 新瑞橋店

【住所】 愛知県名古屋市南区菊住1丁目7-10 イオンモール新瑞橋2F

【電話番号】 080-7449-4215

【営業時間】 10:00～21:00

■セイハ英語学院とは

セイハ英語学院は1985年に福岡で創業され、子ども向け英会話教育に特化したスクールです。

全国に500以上の教室を持ち、イオンモールなどのショッピングモール内に設置されているため、通いやすさが大きな特徴です。幼児から中学生まで、年齢や学習レベルに応じたカリキュラムが用意されており、段階的に英語力を身につけることができます。

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985 年 12 月 24 日

【資本金】 １億円（イオン株式会社 100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F

E-mail : info@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp