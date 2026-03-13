ATENジャパン、ものづくりワールド名古屋「製造業サイバーセキュリティ展」に出展 ― セキュアな遠隔操作で製造現場の効率化・省人化を実現

ATENジャパン株式会社

ATENジャパン株式会社（本社：東京都荒川区、取締役社長：訒 鴻群［Hans Teng］）は、2026年4月8日（水）～10日（金）にポートメッセなごやで開催される「ものづくりワールド【名古屋】 製造業サイバーセキュリティ展」に出展します。

製造業におけるDX化やスマートファクトリー化が進む中、ATENブースでは、OTネットワークとITネットワークを分離したまま、OTネットワーク上の製造設備や制御装置を安全にリモート操作できる「IP-KVM」ソリューションを、実機デモを通じてご紹介します。

さらに、操作の自動化支援機能を追加した製造業特化型 IP-KVM「RCMシリーズ」により、製造オペレーションの効率化と省人化を実現します。

このほか、複数サーバーに対しての最大32名の同時リモートアクセスとリアルタイム監視に対応したハイエンド IP-KVMをはじめ、映像周辺機器やインテリジェントPDUなどの電源管理製品も幅広く展示します。

ぜひ、ATENブースへお立ち寄りください。

ATENジャパンブース：ポートメッセなごや 第3展示館 ブースNo. 26-12

さらに、9日（木）15:10 より第3展示館 セミナー会場Gで開催される「ものづくりNEXTセミナー」にも登壇します。

本セミナーでは、「IP-KVMで創るプロセスの効率化」をテーマに、製造業におけるセキュアかつ安全な遠隔運用の実現方法について解説します。

ものづくりNEXTセミナー（参加無料）

日時 ： 4月9日（木） 15:10～15:30

会場 ： 第3展示館 セミナー会場G

来場ご登録はこちらから :https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1617711803698279-TY1

● 詳細はこちら（案内状DL）

下記URLより、PDFをダウンロードできますhttps://prtimes.jp/a/?f=d41217-155-dbfa86a476316208a5cda56cd2f73eb7.pdf

■ ものづくりワールド名古屋 開催概要

名称 ：第11回 ものづくりワールド 名古屋

公式URL ：https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp.html

主催 ：RX Japan株式会社

会期 ：2026年4月8日（水）～10日（金）10:00～17:00

会場 ：ポートメッセなごや

出展ブース ：製造業サイバーセキュリティ展 第3展示館 ブースNo. 26-12

入場料 ：無料

ATENについて

1979年に設立されたATEN International Co., Ltd. (TWSE:6277)は、KVMとAV/ITのコネクティビティーおよびマネジメントソリューションのリーディングカンパニーです。1,000を超えるKVM、Pro AV、USB、ラック、インテリジェント電源製品を提供するATENは、企業・政府・教育・医療・製造・放送・メディア・交通環境におけるAV/IT機器の接続・管理・最適化を行います。ATENは650以上の国際特許を発行し、革新的なソリューションの絶え間ない流れを生み出し、世界中で利用可能な製品の包括的なポートフォリオを可能にするグローバルR&Dチームとなりました。

ATEN International Co., Ltd. は台湾に本社を構え、中国、日本、韓国、ベルギー、オーストラリア、米国、英国、トルコ、ポーランド、インド、ルーマニア、南アフリカ、インドネシア、メキシコに子会社および地域オフィスを展開しています。また、台湾、中国、カナダにR&Dセンターを設置し、技術開発を推進しています。

ATENについての詳細は、こちらをご参照ください。

https://www.aten.com/jp/ja/aten-info/about-aten/brand/

当社は、以下の公式SNSアカウントにて最新情報や製品情報を随時発信しております。

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