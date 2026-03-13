島から医療の未来を問う注目のイベント「離島医療会議」で、遠隔地でも医師の診察が受けられるオンライン診療に関するエレコムの取り組みをご紹介しました

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、1月31日（土）にオンラインで開催された「離島医療会議」において、協力企業として参画いたしました。

オンライン診療の実績

当日は、当社のヘルスケア事業部 執行役員 部長であり、医師の資格を持つ葉田 甲太が、遠隔地でも医師の診療が受けられるオンライン診療に関する当社の取り組み事例をご紹介しました。

(写真左から)アンター株式会社 代表取締役 整形外科医 中山 俊氏、当社 ヘルスケア事業部 執行役員 部長 医師 葉田 甲太

三重県鳥羽市の診療所に、大画面タッチスクリーンを導入

オンライン診療や患者説明での利用を想定し、Newline社製のインタラクティブタッチスクリーン製品を提供しました。導入からすでに1年ほどが経ち、業務の効率化に貢献していると評価をいただいています。

離島医療会議とは

離島医療は、地理的制約という極限状況の中で、限られた医療資源でいかに命と暮らしを守るかが問われる実践の場です。離島では患者の生活背景が可視化されやすく、住民の生活実感が医療のあり方に直結します。また、遠隔医療やオンライン診療などの技術進化は、地域医療の可能性を新たに切り拓いています。

「離島医療会議」は、こうしたリアルな現場の知と制度・最新テクノロジー・地域社会の視点を往還させる対話の場として、医療従事者・行政・民間企業・地域住民等が集い、未来の離島医療を共創することを目的としています。

出典：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000012642.html

エレコムは「Better being」をパーパスとし、パソコン周辺機器を中心としたIT関連製品を開発・製造・販売するほか、地域社会との共生や社会貢献にも力を入れています。ヘルスケア事業部が掲げるビジョン「届いていないところに届ける」ことを実現するために物の提供のみにとどまらず、今後も自治体や行政と協力し、製品を実際に活用していただくことで、取り組みを推進してまいります。

開催概要

名称 ：離島医療会議

開催日 ：2026年1月31日（土）

開催形式 ：オンライン（配信会場 鳥羽市マリンターミナル）

対象 ：医療・看護・介護従事者、自治体関係者、研究者、学生、地域づくり関係者、一般参加者

参加費 ：無料（要登録）

共催 ：鳥羽市、海士町、株式会社風と土と、アンター株式会社、認定NPO法人離島経済新聞社

協力 ：エレコム株式会社

後援 ：公益財団法人日本離島センター、一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一