株式会社エフアンドエム

中堅・中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、岐阜信用金庫（本店：岐阜県岐阜市、理事長：好岡 政宏）が主催する企業向けセミナー「2026年度・最新補助金情報 採択事例解説」（以下、「本セミナー」）に登壇します。

1．セミナーの内容

本セミナーでは、2026年の補助金の最新情報と採択事例をご紹介します。また、自社の取り組みがどの補助金の対象となるのか、最適な支援策を見極めるための指針を解説し、補助金を効果的に活用するためのポイントをお伝えします。

2．セミナー概要

タイトル：2026年度・最新補助金情報 採択事例解説

開催日時：2026年3月25日（水）13:00～14:00

会場：オンライン（Zoom Webinars）

定員：先着50名

内容：第一部：2026年度最新補助金情報

第二部：採択事例と抑えるべきポイント

講師：株式会社エフアンドエム 営業推進本部 工藤 雅史

特典：公的支援制度活用ハンドブック（セミナー参加・アンケート回答が必要です）

【会社概要】

会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

代表者：代表取締役社長 森中 一郎

設立：1990年（平成2年）

資本金：9億8,965万円（2025年12月末現在）

連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）

事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス

中堅・中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）

中堅・中小企業向け財務・補助金支援サービス

会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）

社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）

ISO・Pマーク認証取得支援サービス

パソコン教室

人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」

経営革新等支援機関関連業務

講師派遣型研修サービス

事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社

従業員数：978人（2025年12月末現在・連結）

URL：https://www.fmltd.co.jp/ir/