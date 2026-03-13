エフアンドエムが岐阜信用金庫主催の企業向けセミナーに登壇します
中堅・中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、岐阜信用金庫（本店：岐阜県岐阜市、理事長：好岡 政宏）が主催する企業向けセミナー「2026年度・最新補助金情報 採択事例解説」（以下、「本セミナー」）に登壇します。
1．セミナーの内容
本セミナーでは、2026年の補助金の最新情報と採択事例をご紹介します。また、自社の取り組みがどの補助金の対象となるのか、最適な支援策を見極めるための指針を解説し、補助金を効果的に活用するためのポイントをお伝えします。
2．セミナー概要
タイトル：2026年度・最新補助金情報 採択事例解説
開催日時：2026年3月25日（水）13:00～14:00
会場：オンライン（Zoom Webinars）
定員：先着50名
内容：第一部：2026年度最新補助金情報
第二部：採択事例と抑えるべきポイント
講師：株式会社エフアンドエム 営業推進本部 工藤 雅史
特典：公的支援制度活用ハンドブック（セミナー参加・アンケート回答が必要です）
【会社概要】
会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）
証券コード：4771 (東証スタンダード)
代表者：代表取締役社長 森中 一郎
設立：1990年（平成2年）
資本金：9億8,965万円（2025年12月末現在）
連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）
事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス
中堅・中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）
中堅・中小企業向け財務・補助金支援サービス
会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）
社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）
ISO・Pマーク認証取得支援サービス
パソコン教室
人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」
経営革新等支援機関関連業務
講師派遣型研修サービス
事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社
従業員数：978人（2025年12月末現在・連結）
URL：https://www.fmltd.co.jp/ir/