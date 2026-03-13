株式会社エフアンドエム

　中堅・中小企業のバックオフィスコンサルティングサービスを提供する株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）は、岐阜信用金庫（本店：岐阜県岐阜市、理事長：好岡 政宏）が主催する企業向けセミナー「2026年度・最新補助金情報 採択事例解説」（以下、「本セミナー」）に登壇します。




1．セミナーの内容


　本セミナーでは、2026年の補助金の最新情報と採択事例をご紹介します。また、自社の取り組みがどの補助金の対象となるのか、最適な支援策を見極めるための指針を解説し、補助金を効果的に活用するためのポイントをお伝えします。



2．セミナー概要


タイトル：2026年度・最新補助金情報 採択事例解説


開催日時：2026年3月25日（水）13:00～14:00


会場：オンライン（Zoom　Webinars）


定員：先着50名


内容：第一部：2026年度最新補助金情報


　　　第二部：採択事例と抑えるべきポイント


講師：株式会社エフアンドエム 営業推進本部 工藤 雅史


特典：公的支援制度活用ハンドブック（セミナー参加・アンケート回答が必要です）





【会社概要】


会社名：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO., LTD.）


証券コード：4771 (東証スタンダード)


代表者：代表取締役社長　森中 一郎


設立：1990年（平成2年）


資本金：9億8,965万円（2025年12月末現在）


連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）


事業内容：個人事業主及び小規模企業向け会計サービス


　　　　　中堅・中小企業向け管理部門支援サービス（エフアンドエムクラブ）


　　　　　中堅・中小企業向け財務・補助金支援サービス


　　　　　会計事務所向け支援サービス （経営革新等支援機関推進協議会／TaxHouse）


　　　　　社会保険労務士事務所向け支援サービス（SR STATION）


　　　　　ISO・Pマーク認証取得支援サービス


　　　　　パソコン教室


　　　　　人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」


　　　　　経営革新等支援機関関連業務


　　　　　講師派遣型研修サービス


事業所：大阪本社・東京本社・名古屋支社・福岡支社・仙台支社・札幌支社・沖縄支社


従業員数：978人（2025年12月末現在・連結）


URL：https://www.fmltd.co.jp/ir/