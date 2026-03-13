【ESPERANZA】待望の愛知再上陸！3/20(金・祝)イオンモール大高にニューオープン　先着で限定オリジナルタンブラーをプレゼント

株式会社 ワールド

「ESPERANZA（エスペランサ）」はシーズントレンドを取り入れ幅広い女性から圧倒的な支持を集めるファッションシューズブランドです。

「エスペランサが近くに欲しい」という東海エリアのお客様からの熱烈なリクエストにお応えし、この度、愛知エリアへの再出店が実現いたしました。

今回、私たちが選んだ場所は、地域の方々に愛される「イオンモール大高」です。名古屋中心部まで足を運ばずとも、日常のお買い物の中でエスペランサの靴に触れ、トレンドを楽しんでいただきたい。そんな想いから、新たな拠点として再スタートを切ることとなりました。

【店舗概要】

■店名： ESPERANZA（エスペランサ）イオンモール大高店

■オープン日：2026年3月20日（金）

■住所：〒459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高2-450 2F

■営業時間：10:00-21:00

※営業時間、定休日はイオンモール大高に準じます

【オープン記念キャンペーン】

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※限定150個、無くなり次第終了

【ESPERANZA：Brand Concept】

トレンドのスパイスとシューズ職人の技術を掛け合わせた、装いのニュアンスアクセント。

リアルシューズでありながらスタイルを感じる、よりフレッシュにより心地のよい、歩く楽しさをESPERANZAは提案します。

【商品のお取り扱い】

■ショップリスト：

https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRP06&link_id=P06_H_shop(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRP06&link_id=P06_H_shop)

■オンラインストア

https://store.world.co.jp/s/brand/esperanza/(https://store.world.co.jp/s/brand/esperanza/)

【 Social Media 】

■ Instagram ＠esperanza_official

＜会社概要＞

・名称：神戸レザークロス株式会社（ワールドグループ）

・代表取締役社長 小倉 一憲

・所在地：本社 〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1 ワールド神戸本社ビル1F

小売り事業本部 〒111-0042東京都台東区寿2-10-16 フォーラム浅草田原町8階

会社ホームページ：https://www.kobe-leather.co.jp/

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/