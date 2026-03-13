株式会社ナレルグループの中核子会社である株式会社ワールドコーポレーションと株式会社Arentが戦略的業務提携を締結

株式会社Arent

株式会社ナレルグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役：柴田 直樹、以下ナレルグループ）の中核子会社である株式会社ワールドコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役：柴田 直樹、以下ワールドコーポレーション）と株式会社Ａｒｅｎｔ（本社：東京都港区、代表取締役社長：鴨林 広軌、以下Ａｒｅｎｔ）は、2026年3月に戦略的業務提携を締結いたしました。人材不足が深刻化する建設業界を、ナレルグループが持つ人材力と、Ａｒｅｎｔが展開するDXプロダクト「PROCOLLA」で建設DX化を推進してまいります。

■本提携の背景

ナレルグループは、中核子会社であるワールドコーポレーションをメインに建築・土木・プラントをはじめとする幅広い建設領域において、お客様のニーズに合わせて3,600名を超える技術者を派遣している人材派遣会社です。建設業界のDX化や、現場作業の生産性向上と効率化を目指し、ICTツールを活用・推進できるDX人材育成に力を入れております。

一方で、建設業界のDX化推進が加速している中でワールドコーポレーションとして全国の現場のニーズに応えるためには、在籍している DX 人材の数と活用できるICTツールの幅に課題を抱えておりました。また、技術者一人ひとりの専門性とスキルを最大限に高め、お客様、そしてお客様の抱える現場に対して人材と付加価値を提供し、単なる技術者派遣に留まらない新たな価値提供を目指しております。

Ａｒｅｎｔは、「暗黙知を民主化する 」をミッションに掲げ、建設業界のDXを 推進する 企業グループです。クライアント企業と共に課題解決に取り組む「DX事業」と、自社開発およびM&Aを通じて展開するSaaSプロダクトによる「プロダクト事業」の二軸で事業を展開しております。AIクラウド工程管理システム「PROCOLLA」は、大手ゼネコンである大林組の知見を基に開発。人的で時間のかかっていた工程作成や情報整理の業務を、生成AIがアシストすることで効率化が可能となります。

多様化する建設現場の課題を本質的に解決するためには、優れたプロダクトの提供に留まらず、それを現場の隅々まで浸透させ、使いこなせる「質の高い人材力」と「現場浸透力」を持つパートナーとの連携が不可欠です。そこでＡｒｅｎｔは、幅広い建設領域で豊富な実績を有し、DX人材の育成に注力するナレルグループと、現場へのDX実装を加速させるという共通の目的のもと、本提携に至りました。この強固な連携により、全国のあらゆる現場へプロダクトの真価を届ける体制を盤石なものとし、業界全体の生産性向上をけん引してまいります。

■今後の取組みと展望

本提携により、両社は下記の取組みを通じて、業界の課題解決に貢献してまいります。

１. 現場に寄り添いながら課題解決を目指す “伴走型建設DX人材”の創出

建設現場のDX浸透には、現場経験のある人材が現場担当者と密に連携し、現場の真の課題に向き合い伴走していくことが重要です。建設現場では、DXツールを現場に浸透させ、生産性を向上させたいと思っていますが、DXツールを使いこなせる人がいないため、浸透が進まない、ということが真の課題であり、この課題を解決し、建設DXを推進するためには、建設現場でDXツールを使える人を増やすことがポイントとなります。

そこで、ワールドコーポレーションの技術者は、施工管理のスキルに加えてＡｒｅｎｔが提供する「PROCOLLA」の研修プログラムを通して、体系的にスキルを習得いたします。その後現場に配属し、オンボーディングを通して生産性の向上及び、プロダクトの質向上を推進していきます。お客様と現場の両方に寄り添い、現場が抱える真の課題を解決してまいります。

その結果、従来の施工管理人材に加え、オンボーディングを専属とする伴走型建設DX人材を現場に派遣することで、建設現場の生産性向上に向けたコンサルティングも可能となり、顧客に新たな価値提供が可能となります。また、伴走型建設DX人材となった技術者自身の付加価値も高まり、そのような人材が増えることで、ワールドコーポレーションとしても新たな収益源の1つとなり得ると考えております。

２. 「伴走型建設DX人材」の浸透と運用・定着支援を通じた循環モデルの構築

１.の「伴走型建設DX人材」が増えていき、且つ現場でのオンボーディングを重ねると、現場起点の実践的なナレッジや改善アイデアが蓄積されます。それらのナレッジをＡｒｅｎｔのプロダクト開発チームへフィードバック。現場起点の知見を体系的に抽出し、更にそれらを開発プロセスへ反映することで、伴走型建設DX人材のスキルアップや成長へとつなげ、更に実用性の高いプロダクトへと進化させるこのナレッジの循環モデルを、“伴走型建設DX人材”を通じて構築してまいります。

■代表コメント

＜伴走型建設DX人材が担う利用促進とナレッジ循環イメージ＞

株式会社ナレルグループ 代表取締役 柴田 直樹

当社は中期経営計画にて「人材とテクノロジーの両輪で、建設業界の未来を支える」を掲げました。建設業界は今、就業者数の減少や技術者の高齢化による人材不足に加え、従来の属人的な手法や経験に依存した業務プロセスなどにより、生産性向上が進みにくい構造が課題となっています。こうした状況の中で、DXを活用した業務改革と、それを担う人材の育成が早急に求められています。この深刻化する課題に、当社は人材を活用したDX事業を通じて正面から取り組んでいます。この取組みをより加速化させる重要戦略の1つとして、Ａｒｅｎｔ様との提携が実現しました。本提携により、現場の最前線で活躍し知見を持つ“伴走型建設ＤＸ人材”が、現場の課題に伴走しながら「活きた建設DX」の浸透を担うと同時に、現場での建設DXの浸透に繋がります。今後も、「人材」と「テクノロジー」を融合した新たなサービスで、建設業界のDX化をけん引してまいります。

株式会社Ａｒｅｎｔ 代表取締役社長 鴨林 広軌

「暗黙知を民主化する」を掲げる当社にとって、プロダクトの真価が現場の隅々まで定着することは、ミッションの実現に向けて非常に重要だと考えています。建設現場のDXを真に加速させるには、高度なAI技術だけでなく、実務に寄り添い伴走できる「人の力」が欠かせません。ナレルグループ様との提携を通じて、AI活用人材の育成を強化することで、幅広い現場ネットワークと人材育成の実績を持つナレルグループ様と共に、全国の現場へ『PROCOLLA』の価値を直接届ける体制が整いました。この強力な連携を通じて、建設業界の構造的課題を解決し、生産性向上の新たなスタンダードを共に築いてまいります。

■株式会社ナレルグループについて

ナレルグループは、建設ソリューション事業を展開する株式会社ワールドコーポレーション、株式会社コントラフト、一般社団法人全国建設人材協会と、ITソリューション事業を展開する株式会社ATJCを傘下に人材派遣サービスを提供しています。2023年7月に東京証券取引所グロース市場に上場しました（証券コード：9163）。

株式会社ワールドコーポレーションは、ナレルグループの中核企業として2008年に設立。建設業界に特化した技術者派遣や建設関連作図事業、プラント技術者アウトソーシング事業を展開しています。未経験者の採用・育成にも積極的に取り組み、建設業界のDX化や、現場作業の生産性向上と効率化を目指し、ICTツールを活用・推進できるDX人材の育成にも注力しております。

今後も、建設業界の人材不足の解消とDX人材の育成を通じて、業界の持続的な発展に貢献しています。

■株式会社Ａｒｅｎｔについて

＜ナレルグループ会社概要＞- 所在地 ：東京都千代田区二番町3-5 麹町三葉ビル3階- URL ：https://nareru-group.co.jp/- 代表者 ：代表取締役 柴田 直樹- 資本金 ：420百万円（2025年10月現在）- 事業内容：- - 建設ソリューション事業（ワールドコーポレーション、コントラフト、全国建設人材協会）- - - 建設・プラント業界向け技術者派遣- - - 建築関連作図- - - 建設DXコンサルティング- - - 建設業界向け人材紹介- - - 建設業界向け人材マッチングプラットフォームの運営- - - 有料職業紹介事業許可番号 13‐ユ‐304344- - - 労働者派遣事業許可番号 派 13-305286- - - 一級建築士事務所 東京都知事登録 第64222号- - ITソリューション事業（ATJC）- - - IT業界向け技術者派遣- - - SES（システムエンジニアリングサービス）

「暗黙知を民主化する」をミッションに、建設業界のDXを推進する企業です。 クライアント企業と共に課題解決に取り組む「DX事業」と、自社SaaSを展開する「プロダク ト事業」の二軸で事業を展開しています。 BIMを誰でも直感的に扱えるように設計されたRevit向けプラグイン群「LightningBIM」シリーズをはじめ、近年はM&Aを通じて6社‧ 7製品シリーズをグループに加えるなど、 建設業界が抱える構造的な課題をテクノロジーの力で解決しています。

＜会社概要＞- 所在地 ：東京都港区浜松町2-7-19KDX浜松町ビル 3階- URL：https://arent.co.jp/- 代表者：代表取締役社長 鴨林 広軌- 資本金：12億86百万円- 事業内容 ：建設‧プラント業界向けDX支援、システム開発‧販売