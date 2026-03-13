LBCより、ビションフリーゼのマスコット「PLUFFY」より【LBC限定】26年春限定PLUFFYと春モチーフ着せ替えアイテムが登場！
株式会社コックス（本社：東京都中央区日本橋浜町1-2-1、代表取締役社長：三宅英木）は、
2026年３月に、LBCよりビションフリーゼマスコット「PLUFFY」の着せ替えアイテムを発売いたしました。今回販売する商品は2026年春限定PLUFFYとして、春のテーマにした着せ替えアイテム
「ちょうちょ」「桜はめ込み」「園児スモック・帽子」です。
LBCでは毎月シーズンテーマに合わせた商品をご用意しています。全国の「LBC」「LBC with Life」の店舗、およびコックス公式オンラインストア「TOKYO DESIGN CHANNEL」にてお買い求めいただけます。
ちょうちょ
ちょうちょ
サイズ：PLUFFYマスコット（別売）用
価 格：1,490円（税込1,639円）
特 長：ひらりと舞うチョウチョになりきれる、季節感たっぷりの愛らしいデザインです。
URL：https://tokyodesignchannel.com/c/lbc/30532694
※PLUFFYマスコットは別売りです。
園児スモック、帽子
園児スモック、帽子
サイズ：PLUFFYマスコット（別売）用
価格：1,490円（税込1,639円）
特徴：胸元のさくらをイメージしたバッジがポイント。入園・入学シーズンにぴったりなデザインです。
URL：https://tokyodesignchannel.com/c/lbc/30532693
※PLUFFYマスコットは別売りです。
桜はめこみ
桜はめ込み
サイズ：PLUFFYマスコット（別売）用
価格：1,290円（税込1,419円）
特 長：1つで3役！はめる・掛ける・座らせることが可能。春の訪れを感じる桜のデザインです。
URL：https://tokyodesignchannel.com/c/lbc/30532695
※PLUFFYマスコットは別売りです。
【PLUFFYとは】
ゆるい表情と独特なフォルムがポイントのビジョンフリーゼという犬種のマスコットです。手乗りサイズで、お部屋やデスクへ飾るのにもぴったり。ふわモチ感触の肌触り、ぷっくりまんまるなお尻も見逃せないかわいさ！PLUFFYのお友達として、シャム猫モチーフの「Siammy」（シャミー）！新しいお友達の「PLUFFYモコモコ」も登場！
<PLUFFY・Siammy・モコモコ>
■コックス公式オンラインストア
「TOKYO DESIGN CHANNEL」 URL： https://tokyodesignchannel.com/c/lbc
【リリースに関する報道関係からのお問合せ先】
株式会社コックス 総合企画室 岡本 Tel：03-5821-6070（代表）（e-okamoto@cox.style）