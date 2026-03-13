LBCより、ビションフリーゼのマスコット「PLUFFY」より【LBC限定】26年春限定PLUFFYと春モチーフ着せ替えアイテムが登場！

イオン株式会社

株式会社コックス（本社：東京都中央区日本橋浜町1-2-1、代表取締役社長：三宅英木）は、

2026年３月に、LBCよりビションフリーゼマスコット「PLUFFY」の着せ替えアイテムを発売いたしました。今回販売する商品は2026年春限定PLUFFYとして、春のテーマにした着せ替えアイテム

「ちょうちょ」「桜はめ込み」「園児スモック・帽子」です。

LBCでは毎月シーズンテーマに合わせた商品をご用意しています。全国の「LBC」「LBC with Life」の店舗、およびコックス公式オンラインストア「TOKYO DESIGN CHANNEL」にてお買い求めいただけます。

ちょうちょちょうちょ

サイズ：PLUFFYマスコット（別売）用

価 格：1,490円（税込1,639円）

特 長：ひらりと舞うチョウチョになりきれる、季節感たっぷりの愛らしいデザインです。

URL：https://tokyodesignchannel.com/c/lbc/30532694

※PLUFFYマスコットは別売りです。

園児スモック、帽子園児スモック、帽子

サイズ：PLUFFYマスコット（別売）用

価格：1,490円（税込1,639円）

特徴：胸元のさくらをイメージしたバッジがポイント。入園・入学シーズンにぴったりなデザインです。

URL：https://tokyodesignchannel.com/c/lbc/30532693

※PLUFFYマスコットは別売りです。

桜はめこみ桜はめ込み

サイズ：PLUFFYマスコット（別売）用

価格：1,290円（税込1,419円）

特 長：1つで3役！はめる・掛ける・座らせることが可能。春の訪れを感じる桜のデザインです。

URL：https://tokyodesignchannel.com/c/lbc/30532695

※PLUFFYマスコットは別売りです。

【PLUFFYとは】

ゆるい表情と独特なフォルムがポイントのビジョンフリーゼという犬種のマスコットです。手乗りサイズで、お部屋やデスクへ飾るのにもぴったり。ふわモチ感触の肌触り、ぷっくりまんまるなお尻も見逃せないかわいさ！PLUFFYのお友達として、シャム猫モチーフの「Siammy」（シャミー）！新しいお友達の「PLUFFYモコモコ」も登場！

■コックス公式オンラインストア

「TOKYO DESIGN CHANNEL」 URL： https://tokyodesignchannel.com/c/lbc

【リリースに関する報道関係からのお問合せ先】

株式会社コックス 総合企画室 岡本 Tel：03-5821-6070（代表）（e-okamoto@cox.style）