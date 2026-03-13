ビーマップ、NATOの防衛技術連携の動向を踏まえた国際協力を開始

株式会社ビーマップ

株式会社ビーマップ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉野 文則、以下ビーマップ）は、欧州および北米における防衛技術分野の連携強化を目的として、株式会社SpicyCompany（本社：東京都渋谷区、代表取締役 小宮 久、以下SpicyCompany）と協力し、NATO（北大西洋条約機構）の防衛技術イノベーション枠組み（DIANA等）に代表される国際的な技術連携の動向を踏まえた共同活動を開始したことをお知らせします。

2026年3月6日付朝刊の日本経済新聞が、日本政府が非加盟国として初めてNATOのスタートアップ育成枠組みへの参加を打診、日本企業の参画機会が広がる可能性について報じました。

NATOでは、防衛技術の革新を促進するため、研究機関、企業、スタートアップなどを対象とした技術連携ネットワークを構築しており、AI、無人システム、先端材料などの分野における技術開発を加速しています。

ビーマップおよびSpicyCompanyは、この国際的な防衛技術連携の動きを踏まえ、防衛関連技術分野における国際的な技術連携および海外展開を推進してまいります。

■取り組みの背景

近年、世界的な安全保障環境の変化を背景として、AI、無人システム、先端材料などの分野において防衛技術の高度化と国際協力の重要性が高まっています。

NATOでは、防衛技術革新を促進するため、

・DIANA（Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic）

・NIF（NATOイノベーション基金 ＝ NATO Innovation Fund）

などの枠組みを通じ、世界の技術企業やスタートアップとの連携を拡大しています。

日本企業がこれらの防衛技術ネットワークと接続することで、海外企業との技術協力や国際的な研究開発機会の拡大が期待されています。

※用語説明

・DIANA（Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic）

NATOが設立した防衛イノベーション促進機関。防衛と安全保障の領域におけるイノベーションを加速させることを目的に、最先端のディープテックを持つスタートアップや研究者と、NATOの防衛・安全保障ニーズを結びつけ、次世代デュアルユース技術の開発を支援する組織。本部ロンドン（英国）。

・NIF（NATOイノベーション基金 ＝ NATO Innovation Fund）

NATO加盟国が共同で設立した、総額10億ユーロ規模の多国間ベンチャーキャピタル（VC）ファンド。上述のDIANAを補完し、同盟国の安全保障に重要な次世代デュアルユース技術への投資を目的とする。

■ビーマップとSpicyCompanyの役割

本取り組みにおいて、両社は以下の分野で連携を進めます。

・防衛技術連携

欧州・北米の研究機関および企業との技術協力

・AI・無人システム

防衛用途におけるAIおよび無人システム関連技術

・次世代センサー・材料

人工ダイヤモンドなど先端材料の防衛分野への応用

・海外市場展開

欧米市場における技術協力および事業展開

■SpicyCompanyとの協力体制

ビーマップは、防衛関連技術および先端材料分野において国際ネットワークを有するSpicyCompanyと連携し、

・防衛技術分野における国際協力

・技術検証および研究開発

・海外市場展開

などを共同で推進してまいります。

なお、個別の協議先やプロジェクトの詳細については、安全保障および契約上の守秘義務の観点から開示を控えます。

■今後の展開

本取り組みは、防衛技術分野における国際的な技術協力および研究開発機会の創出を目的とするものであり、ビーマップはSpicyCompanyとともに防衛技術分野における国際ネットワークとの連携技術検証および研究開発の推進、海外市場への展開を段階的に進めてまいります。

■業績への影響

本件による業績への影響については、現時点では合理的に算定することが困難であります。今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに公表します。

■株式会社ビーマップ 会社概要

所在地：東京都千代田区内神田二丁目12番5号

代表者：代表取締役社長 杉野 文則

証券コード：4316（東証グロース）

問い合わせ先：経営管理部 電話03-5297-2263

お問い合せフォーム：https://www.bemap.co.jp/contact/contact.php

当社HP：https://www.bemap.co.jp/

■株式会社SpicyCompany（SpicyCompany,Inc.）会社概要

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-7-6

代表取締役：小宮 久

設立：1993年4月

事業内容：宇宙・防衛技術、人工ダイヤモンド・半導体材料、AI・無線通信、フィンテック、

環境技術の研究開発・販売

海外拠点：米国（SpicyUSA.Inc）、イスラエル（SpicyCompany Israel Ltd.）、中東、アジア

公式サイト：https://spcg.jp