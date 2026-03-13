G-k.i.d とDOORS、「BLOOD DIAMOND ジェル」を数量限定発売

株式会社Abby

HIPHOP アーティスト「G-k.i.d」とメンズコスメ「DOORS」を展開する株式会社Abby（アビー、

本社：千葉県市川市、代表：山本信博）は、2026 年3 月13 日（金）より、「BLOOD DIAMOND ジ

ェル（数量限定）」の販売を開始します。

BLOOD DIAMOND

G-k.i.d × DOORS

「ストリートから世界へ」「ゼロから次のステージへ」という両者のスタイルに共鳴したコラボ

アイテムが実現しました。G-k.i.dがこよなく愛するDOORSジェルLTDをアップデートした数量

限定アイテムです。

BLOOD DIAMOND

G-k.i.d feat. DOORS

絶妙な艶感、濡れ感を演出するDOORSハードジェルLTDをベースに、オリジナル香料「フルー

ティ＆フゼアノート」を配合。ほどよい時間差で固まるため自在にスタイリングすることがで

き、パリッとした仕上がりをフレーキングすることなくキープできます。

BLOOD DIAMOND

DOORS feat. G-k.i.d

DOORSのブランドテーマは「香りをまとう」。一日を通して程よいフレグランスを体感いただけ

ます。また、ハードジェルならではの艶感、ウェット感、ホールド力を重視。様々なスタイリ

ングを香りとともにキープします。

BLOOD DIAMOND

オリジナルフレグランス「フルーティ＆フゼアノート」

凛とした男性らしい香りの中にフルーティフローラルの香りを配合したDOORSオリジナルフレ

グランス。グリーン感とワイルドな爽やかさを醸し出す芳醇な香りです。

BLOOD DIAMOND

BLOOD DIAMOND

かつて世界で問題となった「ブラッドダイヤモンド」とは、アフリカなどの紛争地域で不法に

採掘され、武装勢力の武器購入資金源となったダイヤモンド。

強制労働や児童労働など非人道的な環境下で採掘されるため「血塗られたダイヤモンド」とも

呼ばれ国際的な社会問題となりましたが、2002 年以降の「認証制度」により、紛争に関わって

いないダイヤモンドのみが取引される世界が確立されました。

「昨日の自分を超え今がある」「世界は今よりもよくなる、よくできる」という想いを込めた商

品ネーミングで共同開発されたコラボジェルです。

G-k.i.d

＜G-k.i.dプロフィール＞

神奈川県川崎市出身のラッパー。地元の幼馴染と結成したヒップホップクルー「BAD HOP」のメ

ンバーとして2014 年に活動を開始。2024 年2 月19 日に東京ドームで開催されたワンマンライ

ブ「THE FINAL」をもってBAD HOP が解散したのち、ソロアーティストとしての活動を本格化。

俳優業にも進出し、ABEMAのドラマ「警視庁麻薬取締課 MOGURA」に出演。2025年3月に1stソ

ロアルバム「Hood Melody」をリリースし話題を呼ぶ。G-k.i.d ならではのリリックが、感情豊

かなサウンドと共に紡がれ、新たな世界観を魅せる。

＜商品概要＞

商品名：BLOOD DIAMONDジェル

内容量：200g

価 格：2,200円（税込）

＜DOORSブランド概要＞

ブランド名：メンズコスメ DOORS（ドアーズ）

オフィシャルサイト：https://www.mens-doors.com/