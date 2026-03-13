レコード専門店「HMV record shop 心斎橋」ホテル日航大阪地下１階の大丸ホワイトアベニューに本日オープン！

株式会社ローソンエンタテインメント

▶特設ページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/251224131/(https://www.hmv.co.jp/news/article/251224131/)

本日2026年3月13日(金)、レコード専門店「HMV record shop 心斎橋」は、心斎橋 オー・エム・ホテル 日航ビル地下1階の大丸ホワイトアベニューへ移転、単独店舗として拡大オープンいたしました。

本日オープンした新店舗では、売場面積は移転前の約69坪から約105坪へ拡張、新着中古品を約3万枚を放出、総在庫枚数も約5万枚と大幅拡大しております。店内は明るく開放的な空間となっており、ゆっくりとお買い物をお楽しみいただけます。また、本店舗は心斎橋駅直結という利便性の高い立地に位置しており、気軽にお立ち寄りいただけます。

さらに、店舗オープンを記念し、大阪出身でロサンゼルスを拠点に活躍するグラフィティ・アーティストCOOK氏による描き下ろしビジュアルを使用した「HMV record shop × COOK」限定コラボグッズの販売や、先着にてスタジオジブリコラボショッピングバッグでの商品お渡しなど、様々な企画も実施しております。

「HMV record shop」では、お客さまに音楽の楽しみ方の1つとしてレコードを提案する、レコードカルチャーの新たな"情報発信地"を目指してまいります。

【ポイント１.】売場面積が約1.5倍に拡大

新店舗では、売場面積が移転前の約69坪から約105坪へ拡張。店内レイアウトも刷新し、明るく開放的な空間の中、ジャンル別の売場を見やすく配置することで、レコードを探す楽しさをより感じられる空間へと進化しました。

【ポイント２.】レコード在庫約5万枚の多彩なラインナップ

店舗の在庫レコードは新品、中古合わせて約5万枚。ロック、ポップス、ジャズ、ソウル、クラブミュージック、シティポップなど、国内外の多彩なジャンルのレコードを取り揃え、人気アーティストの名盤からレアタイトルまで幅広いラインアップが揃い、レコードファンにとっては宝探しのような楽しみ方もできます。

＜注目盤＞The Beatles『Please Please Me』GOLD PARLOPHONE STEREO LABEL

ビートルズのデビューアルバムのファーストプレスで、UK盤コレクターの間で"最高峰"の１つと称される1枚。希少性と歴史的価値を誇る逸品を販売しております。

商品名：The Beatles『Please Please Me』GOLD PARLOPHONE STEREO LABEL

販売価格：1,650,000円(税込)

※販売商品となりますので、売り切れの際はご了承ください。

▶詳細はこちらから

https://www.hmv.co.jp/news/article/260215115

【ポイント３.】オープン記念コラボグッズを販売

オープンを記念して、大阪出身でロサンゼルスを拠点に活躍するグラフィティ・アーティストCOOK氏による描き下ろしビジュアルを使用した「HMV record shop × COOK」限定コラボグッズを販売いたします。スリップマットやTシャツ、トートバッグなど、数に限りのある限定生産のレアアイテムとなります。

【ポイント４.】オープン記念 スタジオジブリコラボショッピングバッグ

期間：2026年3月13日(金)～ ※無くなり次第終了

店内商品をお買い上げいただくと、先着でスタジオジブリコラボショッピングバッグに入れて商品をお渡しいたします。

【ポイント５.】「HMV record shop 心斎橋」×「ディスクユニオン大阪店」コラボ企画

オープンを記念し、大阪・梅田にある「ディスクユニオン大阪店」とのコラボ企画を実施いたします。2026年3月13日(金)～4月12日(日)の期間、お会計時と買い取りご利用時に、中古品3,000円(税込)以上のお買い物にご利用いただける「中古品 300円(税込)OFFクーポン」をお渡しいたします。

「HMV record shop 心斎橋」では「ディスクユニオン大阪店」で使えるクーポンを、「ディスクユニオン大阪店」では「HMV record shop 心斎橋」で使えるクーポンをお渡しいたします。

ぜひこの機会に「HMV record shop 心斎橋」「ディスクユニオン大阪店」両店舗の買い回りにご利用ください！

※クーポンの配布は無くなり次第終了とさせていただきます。

▶「HMV record shop 心斎橋」×「ディスクユニオン大阪店」コラボ企画詳細はこちら

https://www.hmv.co.jp/news/article/260123136

【ポイント６.】ウルフルズ POP UP SHOP

ウルフルズの3rdアルバム『バンザイ』発売30周年を記念して、『バンザイ』『ベストやねん』の名盤2タイトルが初アナログ化！アナログ化に合わせ、「ウルフルズ POP UP SHOP」を2026年3月24日(火)より開催いたします。

・開催期間：2026年3月24日(火)～2026年5月6日(水)予定

▶詳細はこちらからご確認いただけます。

https://www.hmv.co.jp/news/article/260220113/

「HMV record shop 心斎橋」概要

・オープン日：2026年3月13日(金)

・所在地 ：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-3-3 オー・エム・ホテル 日航ビル B1階 大丸ホワイトアベニュー（大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」直結）

・営業時間：11:00～20:00 ※3月13日(金)～15日(日)の営業時間は、10:00～20:00となります。

・売場面積：約105坪

・在庫枚数：約50,000枚

▶ 公式ホームページ：https://www.hmv.co.jp/news/article/251224131/

▶ 公式Xアカウント：@HMVrs_sinsaib(https://x.com/HMVrs_sinsaib)

▶ 公式Instagram：@hmvrecordshop_shinsaibashi(https://www.instagram.com/hmvrecordshop_shinsaibashi/)

【3月13日(金)、14日(土)、15日(日)の営業についてお知らせ】

オープンより3日間については、営業時間を下記の通り変更し拡大営業いたします。

また、混雑が落ち着く時間帯まで、随時入場整理券の配布を予定しています。

■営業時間変更：10:00～20:00

※3月16日(月)以降は、通常営業の11:00～20:00となります。



■入場整理券配布

当日朝8時30分より、大丸ホワイトアベニュー正面入口前にて整理券を配布いたします。

整理券を受け取られたお客さまは、整理券に記載の集合時間に集合場所へお戻りください。

整理番号順にご入場のご案内をさせていただきます。



▶詳細はこちらからご確認いただけます。

https://www.hmv.co.jp/news/article/251224131/