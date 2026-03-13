オッシュマンズ別注「Gramicci」2026年春夏コレクション　人気パンツのリニューアルや新シルエットに加えウィメンズラインを拡充

株式会社オッシュマンズ・ジャパン

首都圏を中心に都市型スポーツ専門店を展開する株式会社オッシュマンズ・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：田寺誠治）は、1982年創業の米国発アウトドアブランド「Gramicci」のオッシュマンズ別注モデルとして2026年春夏コレクションを全国のオッシュマンズ及び公式オンラインストアにて新発売いたします。本コレクションでは、長年人気の別注パンツのリニューアルモデルをはじめ、新シルエットやサステナブル素材を採用したアイテムなど春夏シーズンに最適なラインアップを展開します。

■長年Gramicciを提案してきたオッシュマンズだからこそ実現した別注ラインアップ

オッシュマンズでは長年にわたりGramicciの商品を取り扱い、ブランドの魅力を提案してきました。そうした実績とパートナーシップを背景に、今回のコレクションではオッシュマンズならではの視点を反映した別注ラインアップを展開します。本コレクションでは、メンズ・ウィメンズともにラインアップを拡充。特にウィメンズでは、トレンドのカーブパンツやフレアパンツなど、これまで以上にバリエーション豊かなパンツを展開し、都市生活からアウトドアシーンまで幅広く活躍するスタイルを提案します。またメンズでは、オッシュマンズで長年人気を博してきた別注パンツをリニューアル。シルエットや仕様をアップデートし、現代のスタイルに合わせた新たな一本として登場します。

さらに、近年の気温上昇を背景に、春夏シーズンでも快適に着用できる清涼感のある素材を採用したアイテムや、100％リサイクル素材の「DURABLE NYLON」を使用したモデルなど、機能性とファッション性を両立したアイテムもラインアップしています。

3月20日（金）からは、対象商品を税込7,000円以上お買い上げの方に非売品のグラミチトートバッグをプレゼントする「Gramicci FAIR」も開催いたします。

■メンズ｜OSHMAN’S別注 2026年春夏アイテム

【リニューアル】3/20(金)発売開始

商品名 ：OSHMAN’S 別注 M OJ TROPICAL PANT

サイズ ：S,M,L,XL

カラー ：BLACK,NAVY,GREY

価格 ：16,500円（税込）

トロピカル素材を使用した、オッシュマンズで長年人気の別注パンツが26SSよリニューアル。

ワタリから膝にかけて大きくゆとりのあるシルエットはそのままに、裾にかけてきつめにかかっていたテーパードを緩やかなラインに変更し、9.5分丈のレングスはフルレングスに変更。2タックにしたことでウエストまわりはよりゆとりのあるクラシックなシルエット。

【リニューアル】

商品名 ：OSHMAN’S 別注 M OJ Light Twill 5POCKET PANT

サイズ ：S,M,L,XL

カラー ：CHARCOAL,NAVY,BROWN

価格 ：16,500円（税込）

昨季好評を博したアイテムをリニューアル。ベーシックで使いやすいデザインのファイブポケットパンツのUSEDをベースに、トレンドに合わせた履きやすいシルエットに修正。ライトツイル素材が古着のような風合いで、通常のコットンツイルと比べて軽い履き心地となっており、春夏にも最適な生地感。

【リニューアル】

商品名 ：OSHMAN’S 別注 M OJ TC TWILL WIDE PANT

サイズ ：S,M,L,XL

カラー ：BLACK,CHARCOAL,CHINO

価格 ：16,500円（税込）

腿から裾までにゆとりを持たせたストレートシルエットを採用。極端なワイドシルエットにはせず、大人が履けるトレンド感のあるシルエットに調整しています。

ポリエステルとコットンの混紡生地で、耐久性の高さとメンテナンスのしやすさが特徴のT/C ツイル素材を採用。

【リニューアル】3/20(金)発売開始

商品名 ：OSHMAN’S 別注 M OJ ONE POINT TEE

サイズ ：S,M,L,XL

カラー ：WHITE,VINTAGE BLACK,ASH HEATHER,RED,LAVENDER

価格 ：7,700円（税込）

人気のONE POINT TEEを今季も別注で展開。

今季は左胸の刺繡をレターロゴに変更し、ボディカラーも一部インラインにないカラーを採用。刺繡カラーはボディカラーに応じてそれぞれ変更し、シンプルながらアクセントのあるデザインに。

■ウィメンズ｜OSHMAN’S別注 2026年春夏アイテム

【新作】

商品名 ：OSHMAN’S別注 OJ SEERSUCKER TUCK PANT

サイズ ：S,M,L

カラー ：WHITE 51,BEIGE 60,BLACK 20,BLUE STRIPE 501

価格 ：17,490円（税込）

猛暑日の増えた春夏シーズンに向けて見た目も着心地も涼しげなシアサッカー素材を採用。清涼感のあるブルーストライプや爽やかなホワイトを含めた計4色を展開。シルエットはもともと実績のある「OJ TC CHINO PANTS」をベースに、ワイドシルエットに加えドレープ感のある生地でスカートのような風通しの良さに仕上がっています。

【新作】

商品名 ：OSHMAN’S別注 OJ COTTON CURVE PANT

サイズ ：S,M,L,XL

カラー ：WHITE,BEIGE,BLACK

価格 ：16,940円（税込）

気温上昇の影響により定番のコットンパンツの需要が落ち着きつつあることを背景に、コットン見えもするが軽量で涼しいライトツイル素材を採用。シルエットはトレンド感のあるカーブパンツにし、少し太めにゆるっと履けるデザイン。

チノパンのようなコーディネートが可能で、軽量で涼しく洗濯してもすぐ乾く、機能性も抜群の一着です。

【新色】

商品名 ：OSHMAN’S 別注 OJ NYLON LINE PANT

サイズ ：S,M,L

カラー ：MILK TEA/BANANA,GRANITE/MARINE,ECRU,CHOCOLATE, BLACK, ECRU/MILK TEA

価格 ：15,400円（税込）

Gramicci定番のDURABLE NYLON素材を使用し、サイドに配色のラインを入れたありそうでなかったデザインで人気を博したLine Pantsの新色。オーソドックスなアイテムの多いGramicciの中で、コーディネイトのアクセントになるアイテムです。シンプルなパラシュートシルエットでトレンド感のある着こなしが決まる1本です。裾にドローコード付きなのでシルエットの変化も楽しめます。今シーズンは2トーン配色に加え、単色もラインナップし、単色はステッチカラーを微配色にしたデザインです。

商品名 ：OSHMAN’S 別注 OJ NYLON FLARE PANT

サイズ ：M,L

カラー ：ECRU,CHOCOLATE,BANANA

価格 ：14,300円（税込）

人気のJapan SMUモデルのOSHMAN’S別注カラー。工場での廃棄対象であるナイロン糸クズやナイロンチップを回収し製糸された100%リサイクル素材である、ドライタッチと洗いを施したようなワッシャー感が特徴のGramicci DURABLE NYLONを使用したフレアパンツ。フロントに取り入れた深いタックと、シャリ感ある素材から生まれるドレープが特徴の、スカートのように見えるデザイン。撥水性に優れ乾きやすく、水辺でも大活躍です。人気の高いSTONE、トレンド感のあるBROWN、FESやCAMPにぴったりのBANANAを別注カラーとして販売します。

【新色】

商品名 ：OSHMAN’S 別注 OJ NYLON LOOSE SHORT

サイズ ：S,M,L

カラー ：CHOCOLATE,BLACK,PLAM,ECRU

価格 ：11,000円（税込）

工場での廃棄対象であるナイロン糸クズやナイロンチップを回収し製糸された100%リサイクル素材である、ドライタッチと洗いを施したようなワッシャー感が特徴のGramicci DURABLE NYLONを使用したショーツ。裾にかけて広がるように見えることで脚の細見え効果のあるデザインは、Gramicciのショーツの中でもワイドなシルエット。膝上まである丈感でTeeはもちろん、TankやBra(Bikini)を合わせてもバランス良く今っぽく着用できるアイテム。撥水性に優れ乾きやすく、ガシガシ使えて履き心地の良いショーツです。

【新色】

商品名 ：OSHMAN’S 別注 OJ S/S TEE

サイズ ：XS,S,M,L

カラー ：CHARCOAL,NAVY,RED,PURPLE

価格 ：8,800円（税込）

昨年好評だった企画を踏襲しカラーチェンジ。肌触りの良いオーガニックコットンを使用し、ピグメント加工によるヴィンテージ感のある風合いが特徴のTシャツ。インラインには無いオリジナルの新色のカラーリングで左胸にあしらったランニングマン刺繍もボディと微配色をセレクト。

■3月20日（金）より、限定トートバッグがもらえる「Gramicci FAIR」を実施

3月20日（金）～4月16日（木）の期間中、Gramicciの商品を税込7,000円以上お買い上げの方限定で、非売品のグラミチトートバッグをプレゼントします。

※セール品は対象外となります。

■Gramicciについて

1982年に元ロッククライマーのマイク・グラハム氏によって創設されたアウトドアブランド。

180度の自然な開脚を可能にする「ガゼットクロッチ」や、片手で簡単にウエスト調節ができる「ウェビングベルト」といった画期的なディテールが装備されています。これらの特徴を持つ製品は、クライミングパンツの代表格として全米から日本へと瞬く間に広まりました。

GRAMICCIは現代のニーズに合わせてシルエットやディテールを常にアップデートし続けているほか、ヘンプやオーガニックコットンなどの環境配慮素材を用いたエコライン「グリニッチ（GREENICCI）」を開発するなど、エコ活動にも積極的に取り組んでいます。

■OSHMAN'Sについて

1932年アメリカ・テキサス州ヒューストンで誕生したOSHMAN’Sと、1985年に業務提携をして原宿駅前に第1号店がOPEN。スポーツを通して人生を楽しむためのライフスタイルを提案するスポーツセレクトショップ。今年40周年を迎えるオッシュマンズでは、サーフィン／アウトドア／フィットネス／ランニング／ヨガ／スイム／トレーニングなどのアイテムを展開するとともに、体験会・スクールなどの参加型イベントも実施しております。

現在、原宿、新宿Flags、新宿ルミネ、池袋、吉祥寺、二子玉川、立川、武蔵小杉、ららぽーと横浜、たまプラーザ、ふじみ、所沢、名古屋、安城、仙台、西宮、甲子園、広島、博多、長崎、沖縄（浦添）、大阪（あべの）22店舗を展開。

掲載店舗クレジット

OSHMAN’S 新宿店（オッシュマンズ新宿店）

住所 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1 Flags６F

電話番号：03-3353-0584

営業時間：11:00～21:00

定休日 ：不定休

URL ：www.oshmans.co.jp(https://www.oshmans.co.jp/shop/default.aspx)