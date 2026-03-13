BASE、資金調達サービス「YELL BANK」の外部提供を2026年3月より開始。まずはスマレジから連携スタート！

BASE株式会社

BASE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：鶴岡 裕太 以下 BASE）は、2026年3月より、当社が運営する資金調達サービス「YELL BANK（エールバンク）」の外部提供を開始いたしました。

まずは、3月25日（水）より株式会社スマレジ（本社：大阪市中央区、代表取締役：宮崎 龍平 以下 スマレジ）が提供するマルチ決済サービス「PAYGATE（ペイゲート）」との連携を開始いたします。

本連携により、「PAYGATE」をご利用の事業者様は、「YELL BANK」を利用してリスクなく、スピーディな資金調達が可能になります。

○ 資金調達サービス「YELL BANK」とは

「YELL BANK」は、プラットフォームサービスを利用する事業者様が、リスクを負うことなく即時に資金調達できる、プラットフォーム連携型の金融サービスです。「YELL BANK」は、プラットフォームサービスを利用する事業者様の利用実績データをもとにAIが将来債権を自動評価いたします。評価した将来債権を「YELL BANK」が買い取ることで、事業者様は将来の売上を“今すぐ”事業に活用することができます。

「YELL BANK」は、非金融事業者様が自社サービスの中に金融機能を組み込むエンベデッド・ファイナンスを展開し、プラットフォームサービスに自然な形で組み込むことで、スピーディかつ柔軟な資金調達を実現し、MSMB（Micro, Small and Medium Business）の成長を支える金融基盤として、プラットフォームサービスの価値向上につながる連携を推進しています。

■「YELL BANK」外部提供開始について

「YELL BANK」は、2018年12月に当社が運営するネットショップ作成サービス「BASE（ベイス）」を利用するショップオーナー様向けに提供開始したサービスで、2024年6月には、これまでの提供実績を踏まえ、グループ会社のPAY株式会社が運営するオンライン決済サービス「PAY.JP（ペイドット ジェーピー）」の加盟店様への提供も開始してまいりました。

「YELL BANK」を通じた累計の資金調達金額、利用事業者数はともに年々増加しており、リピーターの割合は2022年以降、平均で7割を超えています。

「YELL BANK」は、プラットフォームサービスを利用する事業者様の利用実績データを活用し、AIを用いた独自の審査モデルに基づき資金提供することで、従来の金融機関における審査手法では十分に評価されにくかったMSMBの事業者様の事業運営を支援する資金調達サービスとしてご利用いただいています。

今後は、BASEグループ内で蓄積してきたAI審査モデルの知見を活かし、これまで以上に多くの事業者様のビジネス成長を支えるため、外部提供を開始いたします。

■ 「YELL BANK」の外部提供の概要

- 開 始 時 期 ： 2026年3月- 提 供 対 象 ： 決済、受注・発注管理、ECカート、POSシステム等、ユーザーである事業者様の利用実績データを有するプラットフォームサービス

＜連携に関する問い合わせ先＞

BASE株式会社 YELL BANK連携窓口

問い合わせフォーム： https://form.run/@yellbank-contact

＜新たに連携開始するプラットフォームサービス＞

マルチ決済サービス「PAYGATE（ペイゲート）」 https://smaregi.jp/payment/

- 運 営 会 社 ： 株式会社スマレジ- 連 携 開 始 日： 2026年3月25日（水）

スマレジではデータ直結型の資金調達サービス「スマレジ出世払い」として「PAYGATE」をご利用の事業者様（※）へ提供します。

（※）「スマレジ出世払い」の利用条件に該当する事業者様

■BASE株式会社 YELL BANK事業責任者 柳川慶太（やながわ けいた）のコメント

私たちは、事業を営む全ての人の可能性を広げるために、キャッシュフローの改善手段として「YELL BANK」を提供してきました。事業の規模や業種を問わず、事業者様が次の一手を考える場面で、資金調達の選択肢に辿り着けるかは、その後のビジネスの進み方に大きく影響します。「YELL BANK」は、こうした場面で、事業の実態に即した形で簡単に、便利に、素早く利用できる手段として、事業者様の判断を支える存在でありたいと考えてきました。

今回の外部提供は、この考え方を、BASEグループの枠にとどめず、より多くの事業者様の事業運営の中で活かしていただくための取組みです。今後も、事業者様一人ひとりに寄り添えるパートナーとして、可能性を広げるために、キャッシュフローの改善手段を幅広く提供していきたいと思います。

「YELL BANK」は引き続き、エンベデッド・ファイナンスの提供を通じて、皆様のビジネス成長に寄り添うとともに、FinTechプロダクトの開発強化によって、包括的な事業支援を推進してまいります。

以上

○資金調達サービス「YELL BANK」

「YELL BANK」は、プラットフォームサービスを利用する事業者様が、リスクを負うことなく即時に資金調達できる、プラットフォーム連携型の金融サービスです。

MSMB（Micro, Small and Medium Business）の事業者様における資金繰りの課題を解消する手段としてご利用いただいており、調達資金は新商品の開発や広告出稿などの販促活動をはじめ、事業成長に向けた幅広い用途にご活用いただいています。

サービスを通じた売上や利用実績をもとにAIが独自のアルゴリズムで将来債権を自動評価するため、プラットフォームサービスを利用している事業者様は、日常の事業運営の延長線上で資金調達を検討することが可能です。資金調達手段としてのご利用はもちろん、緊急時の資金需要に備えて他の資金調達方法と並行して「YELL BANK」の存在を認識いただくことで、より安心な事業環境の維持にお役立ていただけます。

▼「YELL BANK」連携先プラットフォームサービス

- マルチ決済サービス「PAYGATE（ペイゲート）」 https://smaregi.jp/payment/- オンライン決済サービス「PAY.JP（ペイドット ジェーピー）」 https://pay.jp- ネットショップ作成サービス「BASE（ベイス）」 https://thebase.com

【会社概要】

会 社 名 ： BASE株式会社 （英語表記 BASE, Inc.）

代 表 者 ： 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地 ： 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立 ： 平成24（2012）年12月11日

資 本 金 ： 88億4,700万円（2025年12月末日現在）

U R L ： https://binc.jp

事 業 内 容 ： ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営

関 係 会 社 ： PAY株式会社、want.jp株式会社、株式会社Ｅストアー

BASEグループは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取り組み、個人・スモールチームの可能性を広げるパートナーとして、皆様の活動に寄り添います。