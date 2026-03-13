グローバルキッズCOMPANY、シンガポール教育大手Kinderland International Educationと戦略的提携へ

株式会社グローバルキッズCOMPANY

株式会社グローバルキッズCOMPANY（代表取締役社長：中正雄一、本社：東京都千代田区、証券コード6189、以下「当社」）は、シンガポールを中心に東南アジアで広範な教育ネットワークを展開する Kinderland International Education Pte Ltd.（Crestar Education Group傘下、以下「Kinderland」）と、業務提携に向けた協議・検討を進める基本合意書を締結いたしました。

本提携を前に、2026年1月、当社グループ施設とKinderland施設がオンライン文化交流セッションを開催いたしました。

背景と目的

調印式の様子 写真左：当社代表取締役社長 中正雄一／右：Kinderland CEO Robert Leong

2025年9月、当社グループ代表がシンガポールのCrestar Education Group本社を訪問し、両社の教育理念の共有と将来的な連携に向けた協議を行いました。 両社は、急速に変化するグローバル社会において、幼少期から多様な価値観に触れ、「生きる力を育む」環境の重要性について合意。今後、両グループの経営資源とノウハウを融合させ、日本固有の保育と、海外の教育を活用した保育・教育プラットフォームの構築を図ります。

業務提携に向けた主な協議事項

両社は以下の事項を実現するため、誠実に協議・検討を進めてまいります。

オンライン・セッションの実施レポート

- 国際的な交流機会の創出：子どもたち、保護者、および職員による相互交流。- 「生きる力」の育成：多様な価値観に触れる体験プログラムの開発。- 職員の専門性向上：共同プロジェクトを通じた人財育成とエンゲージメント強化。- 新事業モデルの共同開発：両国の知見を融合させた次世代型保育サービスの検討。

業務提携に向けた関係構築の一環として、当社グループ施設とシンガポールのKinderland施設をオンラインで結ぶ文化交流セッションを実施いたしました。

今回のセッションテーマは、「お正月」。日本の園からは、けん玉やコマ回しといった伝統的な遊びの実演を行い、子どもたちは画面越しのシンガポールのお友達に「日本の文化」を誇らしげに披露しました。一方、Kinderlandの子どもたちからも、多文化国家シンガポールならではの色彩豊かなお正月の過ごし方が紹介され、初めて見るシンガポールの文化に身を乗り出して見ている様子が印象的でした。

オンラインセッションの様子

グローバルキッズ飯田橋園おはよう保育園南砂町

本セッションは、2026年5月頃に第2回の実施を計画しており、実務レベルでの連携、対象施設の拡大をさらに加速させてまいります。

今後の展望

この基本合意書の締結により、日本とシンガポール、それぞれの国で培われた質の高い教育・保育ノウハウを掛け合わせた、既存の枠組みにとらわれない保育サービスや事業モデルの共同開発を目指します。2026年度内には、オンラインセッションの定例化に加え、保護者向けイベントの開催や、職員の専門性を高める共同プロジェクトを推進し、アジアを代表する保育・教育プラットフォームの構築を推進してまいります。

Kinderlandについて

Kinderlandは、シンガポールを拠点とするCrestar Education Group （CEG）傘下の、東南アジアを代表する幼児教育・保育事業者です。1978年の設立以来、40年以上にわたり質の高い教育を提供し続けています。

Crestar Education Groupは、シンガポールを拠点とし、KinderlandやELFAなどの幼稚園、語学・芸術スクールを幅広く展開する東南アジア最大級の教育グループです。質の高い教育カリキュラムとグローバルなネットワークを強みとしています。

グローバルキッズCOMPANYグループについて

グローバルキッズCOMPANYグループは、「子ども達の未来のために」を企業理念に、子どもたちが輝く社会の実現を目指して『2030 トリプルトラスト』（2030年 職員と親子と地域に最も信頼される存在になり、子どもたちの育ちと学びの社会インフラになること）を長期の目標に掲げております。また、保育園の安定運営と保育の質向上を進めるとともに、業界全体ですべての子どもたちが輝く社会のしくみづくり『子育てプラットフォーム』構想にも取り組んでいます。

【グローバルキッズCOMPANY 会社概要】

会社名：株式会社グローバルキッズCOMPANY

設立：2015年10月

代表者：代表取締役社長 中正雄一（なかしょうゆういち）

本社所在地：東京都千代田区富士見二丁目14番３６号

主な事業内容：保育施設の運営、保育所開業等コンサルティングほか

ホームページ：https://www.gkids.jp/

＜グループ会社＞

株式会社グローバルキッズ：https://www.gkids.co.jp/

株式会社おはようキッズ：https://www.ohayokids.co.jp/

株式会社アソシエ・アカデミー：https://associe-international.co.jp/academy/

株式会社アソシエ・インターナショナル：https://associe-international.co.jp/

株式会社GKS：https://www.gkids.co.jp/company/outline/group.html

本件に関するお問い合わせ

株式会社グローバルキッズCOMPANY 経営企画部 広報・IRグループ

press@gkids.co.jp