【あべのハルカス近鉄本店】「EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア あべのハルカス店」期間限定オープン

株式会社近鉄百貨店

あべのハルカス近鉄本店は2026年３月18日（水）から24日（火）まで、ウイング館２階イベントスペースにGREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の公式ライセンス商品を取り扱うオフィシャルポップアップストア「EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア あべのハルカス店」をオープンします。

GREEN×EXPO 2027公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」をはじめとする、公式ライセンス商品約200種類があべのハルカス近鉄本店に登場します。また、公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」と写真が撮れるフォトスポットもご用意しております。

2027年３月19日（金）からスタートするGREEN×EXPO 2027は、本ポップアップストア開催期間中の３月19日に開幕１年前という大きな節目を迎えます。公式ライセンス商品の販売に加え、多くの人々が集う大阪・あべのハルカスにてGREEN×EXPO 2027の魅力を発信し、開催までの盛り上がりをより一層高めてまいります。

■ 「EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア あべのハルカス店」概要

※売場イメージ

店名：「EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア あべのハルカス店」

場所：あべのハルカス近鉄本店 ウイング館２階 イベントスペース

実施期間：2026年３月18日（水）～24日（火）

営業時間：10:00～20:00（※最終日のみ19:00まで）

■ 公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」の商品が登場！

EXPO2027 トゥンクトゥンク ボールチェーンマスコット

1,980円

EXPO2027 トゥンクトゥンク アクリルキーホルダー 前進

770円

EXPO2027 トゥンクトゥンク ピンバッジ

666円

(C)Expo 2027

※数量限定につき、無くなり次第終了します。

※一部商品については購入制限がございます。

※価格は、消費税を含んだ税込価格を表示しています。