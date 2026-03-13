原宿に“黄金クレープ”と本格ジェラートの新体験店舗が誕生！

株式会社日と々と

表参道のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」をはじめ、国内に64店舗展開する株式会社日と々と（東京都渋谷区神宮前／代表取締役 山本拓三）は、2026年3月15日(日)、東京・原宿に「クレープとエスプレッソとジェラートと」をオープンします。

本店舗は、これまで「ジェラートとエスプレッソと」として営業していた店舗をリニューアルし、人気の“黄金クレープ”と本格ジェラートを同時に楽しめる新しいスタイルの店舗として生まれ変わります。

ブランド初の「店内製造ジェラート」

パリパリ食感が人気の“黄金クレープ”を提供する「クレープとエスプレッソと」ブランドにおいて、店内で本格ジェラートを製造する初の店舗となります。

店内で丁寧に手作りされたジェラートは、果物の果実味を贅沢に感じられるフルーツ系から、濃厚なミルク系、キャロットケーキを再現した遊び心あるテイストまで、多彩な20種類をご用意しています。

カラフルな見た目と豊かな味わいで、選ぶ楽しさと食べる喜びを提供します。

さらに、自社焙煎豆を使用したエスプレッソとの組み合わせにより、

“クレープ・ジェラート・コーヒー”という新しいデザート体験を提案します。

■ 黄金クレープとは

「クレープとエスプレッソと」で提供するクレープは、パリパリ・サクサクとした軽やかな食感とクッキーのような香ばしさが特徴。

この唯一無二の生地は、バズグルメクリエイター ウルフ氏と共同開発し、約1年半の歳月をかけて完成しました。

SNSでも注目を集める、ブランドを代表するクレープです。

■ 原宿の“kawaii文化”を感じる空間

本店舗はブランド史上最大級のイートインスペースを備え、ゆったりとした空間づくりが特徴です。

カラフルなインテリアに囲まれた店内では、原宿らしいポップで可愛らしい世界観の中でデザートタイムを楽しめます。

お一人でのリラックスタイムはもちろん、友人とのティータイムや街歩きの休憩にもぴったりの空間です。

“kawaii文化”の聖地・原宿から、

「かわいい」と「おいしい」を掛け合わせた新しいデザート体験を発信していきます。

「クレープとエスプレッソとジェラートと」の限定メニューを販売

同店限定メニューの「ナポレオンパイメルト」は、フレッシュなイチゴの甘酸っぱさ・たっぷりのカスタードの優しい甘みと、アーモンドとパイの食感や香ばしさがアクセントになった味わいのクレープです。

丁寧に盛り付けをした原宿らしいポップでキュートなオリジナルメニューです。

【店舗情報】

■店名

クレープとエスプレッソとジェラートと

■住所

東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル101

■営業時間

11:00-18:00

■定休日

不定休（最新情報はInstagramにて）

■Instagram：@crepe_gelato_espresso

Instagramのアカウントはこちら！ :https://www.instagram.com/crepe_gelato_espresso/?hl=ja

株式会社日と々とについて

パンとコーヒー。

一日一日味わうものだからこそ、素材やクオリティにまっすぐ拘ります。

同じ日の連続じゃつまらない、一度きりの「一日」を大切にしたい、との想いを込めています。



【会社概要】

会社名：株式会社日と々と

所在地：東京都渋谷区神宮前3-4-9

代表者：山本拓三

公式HP：http://www.bread-espresso.jp/

事業内容：飲食店の企画、運営