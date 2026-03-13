「地域が学校になる。」中学生と大学生が地域イベントを企画する社会教育プロジェクト「East Rise Project」始動

株式会社Innovia

― わんさか大浦パークで中学生が企画した地域体験ブースを出店 ―

学生団体ゆいナビおよび株式会社Innovia（沖縄県）は、名護市久志地域にて、久辺中学校・緑風学園の中学生と協働し地域イベントを企画・運営する社会教育プロジェクト「East Rise Project（イーストライズプロジェクト）」を実施しています。

本プロジェクトの成果として、2026年3月15日に開催される「わんさか大浦パーク15周年感謝祭」において、中学生が企画した地域体験ブースを出店予定です。本プロジェクトは、地域資源を活かした探究学習と実践型の学びを通じて、中学生が地域への関心と愛着を深めるとともに、主体性や協働性を育むことを目的としています。

プロジェクトの背景

沖縄県内の多くの地域では、進学や就職をきっかけに若い世代が地域を離れることが多く、地域との関わりが次第に薄れてしまうという課題があります。その結果、地域の魅力や文化が次世代へ十分に継承されにくい状況が生まれています。

名護市東海岸地域に位置する「わんさか大浦パーク」では、「地域の若い世代のファンを増やし、ライフステージが変わっても地域と関わり続けてほしい」という想いのもと、地域活性化の取り組みが行われています。

学生団体ゆいナビは、この想いに共感し、地域イベントを単なる「参加する場」で終わらせるのではなく、中学生自身が地域の文化について学び、考え、形にする機会に変えることを目指し、本プロジェクトを企画しました。

本取り組みでは、大学生が出前講座として地域でのフィールドワークや地域の魅力を再認識するワークショップを計6回実施。学校での学びを地域での実践につなげることで、中学生が地域課題を自分ごととして捉える機会を創出しています。

また、地域に残るか離れるかという二択ではなく、将来どこにいても地域と関わり続ける若い担い手を育てることを目指し、中学生が地域への関心と愛着を深めながら、自分なりの関わり方を模索するきっかけづくりに取り組んでいます。

East Rise Projectとは

「East Rise Project」は、名護市東海岸地域の魅力をテーマに、中学生と大学生が協働で地域イベントの企画・運営を行う社会教育プログラムです。

プロジェクト名は中学生自身が考案したもので、「東海岸」「朝日が昇る場所」という意味を持ち、太陽が昇るように地域を明るく照らす存在になりたいという想いが込められています。

本プログラムでは、フィールドワークやディスカッションを通じて地域の自然・文化・食・歴史などを探究し、その成果を地域イベントで発信します。

プログラム概要

プロジェクト名

East Rise Project（イーストライズプロジェクト）

主催

学生団体ゆいナビ / 株式会社Innovia

協力

・わんさか大浦パーク

・久辺中学校

・緑風学園

・久志地域住民

参加人数

中学生：16名

実施期間

2025年12月～2026年3月

プログラムの特徴

1. 地域を舞台にした探究学習

中学生が地域の自然・食・歴史・文化をテーマにフィールドワークを実施し、地域資源について学びながら企画を考案します。

2. 大学生との協働による学び

大学生がメンターとして参加し、中学生に伴走しながら企画をブラッシュアップ。世代を越境した取り組みによって、主体性やコミュニケーション力・協働力を育みます。

3. 地域イベントでの実践

企画した内容は、2026年3月15日に開催される「わんさか大浦パーク周年祭」にて実際にブースとして出店されます。企画の構想から運営まで中学生が主体となって取り組むことで、地域への理解と愛着を深めます。

ゆいナビの大学生が久辺中学校で出前授業をする様子。中学生達が大浦区をフィールドワークする様子。

イベント概要

催事名：わんさか大浦パーク15周年感謝祭

日時 ：2026年3月14日(土)ー15日（日）

場所 ：わんさか大浦パーク（沖縄県名護市大浦４６５－７）

イベント詳細：

本プロジェクトの成果として、周年祭2日目（3月15日）に中学生が企画した体験ブースを出店します。

地域の自然・食・文化をテーマにした様々な企画を通して、来場者が地域の魅力を楽しみながら体験できる内容となっています。

プロジェクト運営学生コメント

ゆいナビ 西平一世（神戸大学4年）

「本プロジェクトの魅力は、地元の中学生が主体となって企画を創り出せる環境にあります。将来どのような道を歩んでも、「またここに戻りたい」と思えるような、地域への愛着を大切に育んでいきたいと考えています！」

ゆいナビ 宮城優歩（琉球大学4年）

「年齢や物理的距離の離れた中学生たちとのコミュニケーションは難しくも刺激があり、私たち大学生もたくさんの学びを得ながらプロジェクトを進めてこれました。

中学生たちの成長を見守りながら、彼らが地域と向き合い、振り返るサポートができるよう全力で走り切ります！」

ゆいナビ 崎浜彩花（琉球大学3年）

「今回のプロジェクトを通して、中学生に自分達の地域の魅力を感じて愛着を持つお手伝いができたらいいなと思っています。これから、進学や就職等で中学生が一度地域を離れても、またここに戻ってきたいと思えるのような思い出を一緒に作りたいです！」

学生団体ゆいナビ

ゆいナビは、「セカイをカケル」をコンセプトに掲げ、人が持つ潜在的な可能性や才能を開放することを目的に、探求学習や学生主動のプロジェクトを通して、学生自身がキャリアデザインを行うための企業・地域連携型コミュニティです。