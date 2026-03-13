PLAZAが数々の豪華ブランドとコラボレーション！“Y2K”をテーマに、平成かわいいピンクカラーのアイテムが全国のPLAZAに大・大・大集合！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2026年3月15日(日)から4月16日(木)まで、全国のPLAZAにて、「ピンク」をテーマにしたプロモーション「JUST PINK IT!」を開催。プロモーション開始とともに、ピンクカラーのアイテムを身に着けてPLAZAにご来店＆スタッフにお声かけされた方に、先着で「オリジナルステッカー」(非売品)をプレゼントするキャンペーンなど、今ここでしか手に入らないスペシャルなノベルティキャンペーンも実施します。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー

いつでもパワーをくれる最強なカラー「ピンク」！今年も全国のPLAZAに、春の訪れを告げるピンクのアイテムが勢ぞろいします。

2026年のテーマは“Y2K”！どこか懐かしく、そして最高にキャッチーな“Y2K”テイストを軸に、グリッターやラメがはじけるキュートな雑貨アイテムから、トレンド感あふれるエネルギッシュなアパレルグッズまで、ここでしか手に入らないPLAZA限定のアイテムがPLAZAの店頭を彩ります。

今回のプロモーションでは、PLAZAと数々の豪華ブランドによるスペシャルなコラボレーションが実現。90年代後半の爆発的ブームを経て、今や“平成レトロ“を象徴するサーフブランド「PIKO」や、1907年創立の歴史を誇る「ハワイ大学」をはじめ、世界中で愛される「MLB」、「HUNTER」、「KELTY」、「BAGGU」、「Calvin Klein」、「POLO」といった名立たるブランドが集結。それぞれのアイデンティティにPLAZAらしいピンクのエッセンスを掛け合わせた、今だけの限定アイテムが登場します。

さらにPLAZAオリジナルの雑貨ブランド「PLAZA BASICS」からも、日常をポジティブに彩る限定ピンクコレクションが登場します。PLAZAが提案する、手にするだけでパワーが沸いてくるような、「最強のピンク」たちを、店頭でご体感ください。

JUST PINK IT!

期間：2026年3月15日(日) ~ 4月16日(木)

プロモーション特設ページ：

https://www.plazastyle.com/contents/justpinkit2026/?press=pink0313

「JUST PINK IT!」展開ブランド (一部)

※MLB商品はMLBと株式会社グレイスの商品化契約に基づき展開するものです。

PINKのアイテムを身に着けてPLAZAへGO！「WEAR PINK! キャンペーン」

“WEAR PINK!”、PINKカラーのアイテムを身につけてPLAZAに行こう！

3月15日(日)から全国のPLAZAにて、PINKカラーのアイテムをお召しの方・お持ちの方に、「オリジナルステッカー」(非売品)をプレゼントします。

このステッカーをスマートフォンのライト部分に貼り付け、フラッシュをオンにして写真を撮ると、まるでピンクの世界に入り込んだような不思議な写真が撮れる、特別な仕掛けが！

ファッションアイテムだけでなく、ネイルやヘアカラーも対象！今だけのキャンペーンをぜひお楽しみください。

※PLAZA NEWSSTAND赤坂店、アウトレット店(全店舗)、オンラインストアは対象外です。

※プレゼントは、ピンクのアイテムを身に着けてスタッフにお声がけいただいた方全員にお渡しします。

※おひとり様につき1点のプレゼントです。数量限定、なくなり次第終了です。

全国のPLAZA＆PLAZA オンラインストア ノベルティキャンペーン

3月15日(日)スタート！ 対象店舗：全国のPLAZA

3月15日(日)より、全国のPLAZAにて3,000円以上お買い上げのPLAZA PASS 本会員の方に先着で、「トリプルキーホルダー」(非売品/画像左上)をプレゼントします。

※PLAZA NEWSSTAND赤坂店、アウトレット店(全店舗)、オンラインストアは対象外です。

※1会計につき1点プレゼントします。数量限定、なくなり次第終了です。

3月13日(金)10:00スタート！ 対象店舗：PLAZA オンラインストア

3月13日(金)10:00より、PLAZA オンラインストアにて5,500円以上お買い上げのPLAZA PASS 本会員の方に先着で、MDディスクモチーフの「スライドミラー」(非売品/画像右)をプレゼントします。

※PLAZA オンラインストア限定のキャンペーンです。

※3月13日(金)10:00以降にログインされたご注文が対象(ゲスト購入は対象外)です。

※ご注文1件につき1点プレゼントします。数量限定、なくなり次第終了です。

※価格はすべて税込価格です。

※画像はイメージです。

※取扱いアイテムは店舗により異なる場合があります。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。