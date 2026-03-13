サカイ引越センター・ミノリ・DMI「サカイアカデミー」開講に向けた協力覚書を締結

株式会社ダイサン左から、 藤田武敏代表取締役社長、田島哲康代表取締役社長、A.Wahyu Widjaja代表

株式会社ダイサン(代表取締役社長：藤田武敏)と、インドネシアの送り出し機関PT.MINORII(代表：A.Wahyu Widjaja、以下「ミノリ」)、運転免許取得サービス事業を行うジップラス株式会社の合弁会社であるPT DAISAN MINORI INDONESIA(以下「DMI」)、株式会社サカイ引越センター（大阪府堺市 代表取締役社長：田島哲康、以下「サカイ引越センター」）およびミノリは、「サカイアカデミー」開講に向けた協力覚書を締結いたしました。本取り組みは、日本の物流業界で深刻化するドライバー不足への対応として、インドネシアに特定技能外国人ドライバー人材の教育機関である「サカイアカデミー」を開講し、三社が採用・育成・定着を一体的に進めることを目的としています。日本で長期的に活躍できる外国人ドライバー人材の育成を通じ、安全・安心な物流サービスの維持・向上に貢献してまいります。

背景

日本の物流業界では、少子高齢化に伴いドライバー不足が深刻化しており、安定した輸送体制の維持に向けて、外国人材の活用はますます重要なテーマとなっております。一方で、外国人ドライバーの受け入れに対しては、安全性や教育水準に対する社会的な不安の声も少なくありません。

こうした状況を踏まえ、本取り組みでは来日前から日本基準の教育を実施する仕組みを構築し、日本で円滑に就業できる人材を育成します。また、外国人ドライバーに対する不安の声に対しては、「教育」と「品質」の向上によって応えていくとともに、物流業界における人手不足の解消と、持続的なサービス品質の維持・向上につながる基盤づくりを進めてまいります。

「サカイアカデミー」について

「サカイアカデミー」は、インドネシアに設置される引越業分野のドライバー人材教育機関です。サカイ引越センター採用者向けの教育拠点として、日本語教育に加え、引越業務に必要な技能や接遇、安全意識などの教育を行います。また、日本式の運転教育を行う「YUZURUドライビングスクール」のプログラムを活用し、日本の自動車学校と同水準の安全教育を実施します。さらに、日本での就業については、サカイ引越センター社内の運転試験をクリアした人材のみがドライバーとして現場に立つ仕組みとなります。これにより、外国人ドライバーについても日本人社員と同様の安全基準とサービス品質を確保します。

三社の役割

本取り組みでは、三社がそれぞれの強みを活かして連携し、採用から教育、就業後の定着支援までを一体化した人材育成モデルを構築します。

今後について

- サカイ引越センター（受け入れ企業）外国人ドライバーの雇用、教育内容の監修、現場教育- DMI（教育機関）日本語教育、特定技能試験対策、運転教育、技能教育を実施- ミノリ（送り出し機関）人材募集・選抜、海外就労手続き、入国後の保護支援ミノリ「本社」DMI「YUZURUドライビングスクール」

サカイアカデミーは、2026年6月に開講を予定しており、年間に複数回、サカイ引越センターから教育担当者がインドネシアに派遣されます。現地において1か月間の集中教育プログラムを継続的に実施し、入国してから活躍するまでの期間短縮を図ります。従来の採用スキームにより、2025年9月以降、すでに41名が入国・就業しています。今回新たに開講する「サカイアカデミー」は、これを発展させ、来日前教育を体系化する新たな取り組みです。関係法令および入管制度を遵守した上で、サカイ引越センターでは、今後は毎年60名程度の採用を目標とし、5年後には総勢300名規模の特定技能ドライバー体制を計画しています。これからも国際人材の育成と活躍の場を広げ、物流業界全体の発展に貢献するとともに、外国人材が日本で安心して長く活躍できる環境づくりと、物流・引越業界における人手不足という社会課題の解決に貢献してまいります。

協定締結にあたっての各社コメント

＜サカイ引越センター＞代表取締役社長 田島 哲康

当社では、昨年よりインドネシア人材の受け入れを進めており、すでに多くの社員が日本での運転免許切り替えを完了し、社内で定める運転・接遇の教育試験を経て、2月からドライバーとして現場デビューしております。 私たちは、単に免許取得だけでなく、日本のお客様に安全と安心を届けるための社内教育を徹底し、プロドライバーとして必要な水準をクリアした人材のみを現場へ送り出すことを大切にしてきました。

今回の三社連携は、こうした取り組みをさらに強化するもので、インドネシア現地での教育コンテンツ提供や事前育成体制の整備を通じて、外国人ドライバーがお客様対応や運転技術をより高いレベルで身につけられる環境を整えてまいります。今後も三社の協力のもと、外国人材が日本で長く活躍できる仕組みづくりと、お客様に信頼されるまごころこめたサービスの提供を一層推進してまいります。

代表取締役社長 田島 哲康＜MINORI＞代表 A.Wahyu Widjaja

私たちはこれまで、日本で働くことを目指すインドネシア人材に対し、日本基準の技能教育や運転教育を現地で行い、来日前から即戦力となる人材の育成に取り組んでまいりました。日本の現場で求められる安全意識や品質への責任、人を大切に育てる文化を伝えることが、送り出し機関としての大きな使命であると考えております。

今回、サカイ引越センター様、ダイサン様と連携し「サカイアカデミー」を開講することで、運転技術だけでなく、引越業務に必要な技能や接遇、日本で働くうえで大切な姿勢まで学ぶことができる新しい教育の仕組みが実現します。この取り組みを通じて、日本とインドネシア双方にとって価値のある人材育成の基盤を築き、外国人材が安心して日本で活躍できる環境づくりに貢献してまいります。

代表 A.Wahyu Widjaja＜ダイサン＞代表取締役 藤田 武敏

私たちは、インドネシアの送り出し機関ミノリ様、ジップラス様とともに教育機関DMIを設立し、日本で活躍する人材の育成に取り組んでまいりました。DMIでは、日本語教育や特定技能評価試験対策に加え、日本式の運転教育を行う「YUZURUドライビングスクール」を開設し、日本の交通ルールや安全意識を含めた教育を行っています。

今回、サカイ引越センター様との連携により「サカイアカデミー」を開講することで、運転技術だけでなく、引越業界に求められるサービス品質や仕事への姿勢まで体系的に学べる教育環境を整えることができます。今後も三社の連携を通じて、日本社会で長く信頼され活躍できる人材の育成を進めるとともに、物流業界の人手不足解消とサービス品質の向上に貢献してまいります。

提携各社の概要

代表取締役 藤田 武敏

社名 ：株式会社サカイ引越センター

代表者 ：代表取締役社長 田島 哲康

所在地 ：大阪府堺市堺区石津北町56番地

設立 ：1971年11月

企業サイト ：https://www.hikkoshi-sakai.co.jp/

社名 ：PT. MINORI/LPK MINORI（ミノリ社）

代表者 ：A.Wahyu Widjaja

所在地 ：Gedung Grha Wahana Harja 1, Jl. Kp. Pegaulan, RT 013 RW 005,

Desa Sukaresmi,Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi 17530

設立年月日 ：2008年11月11日

URL ：https://www.minori.co.id

株式会社ダイサンについて

株式会社ダイサンはくさび緊結式足場「ビケ足場」の施工サービス、次世代足場「レボルト」のレンタル、ビケ足場・レボルト・建築金物・仮設機材の製造・販売を提供しております。また、新たにスタートしたデジタル事業部では建設業界全体のDX化への貢献を目指すべく、デジタルの事業基盤を作りDXをより強固にするための施策を進めています。

【会社概要】

■社名 株式会社ダイサン

■本社所在地 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町二丁目6番12号 サンマリオンタワー3階

■代表取締役 藤田 武敏

■事業内容 クサビ式足場「ビケ足場」の施工サービス

次世代足場「レボルト」のレンタル

建築金物・仮設機材の製造・販売

コンピュータシステムおよびソフトウエアの企画、開発、販売

監視用カメラの開発、販売、レンタル

電子機器の企画、開発、製造・販売、レンタル

教育研修サービス

■設立 1975年4月1日

■HP 株式会社ダイサン https://www.daisan-g.co.jp/

株式会社ダイサン デジタル事業部 https://daisan-digital.com/