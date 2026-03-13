スウェーデンの床材メーカーBOLON製品の国内取り扱いを開始

株式会社サンゲツELEMENTS：GT3016T

◆WEBサイト：https://www.sangetsu.co.jp/information/detail/20260311153007.html

株式会社サンゲツ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：近藤 康正）は、2026年度より順次、スウェーデンの床材メーカーであるBOLON（ボロン）製品の日本国内での取り扱いを開始します。

当社は、壁装材や床材、ファブリックなどのインテリア商品の企画開発・販売を基盤としながら、空間デザイン・施工へと事業領域を拡大し、新たな価値提供を目指しています。世界のハイエンド市場で高いブランド力を誇るボロン製品を床材ラインアップに加えることで、より付加価値の高い空間創造を目指します。

■BOLON（ボロン）について

1949年にスウェーデンで創業したボロンは、伝統的なテキスタイルの意匠性と、ビニル床材の耐久性・メンテナンス性を融合させた「織物ビニル床材」のパイオニアです。その独創的なデザインと機能性により、グローバル企業のオフィスや高級ホテル、ラグジュアリーブランドの旗艦店などで数多く採用されています。

また、環境先進国スウェーデンの企業として、リサイクル素材の活用や、環境負荷の低い製造プロセスの構築など、サステナビリティへの取り組みにおいても高く評価されています。

■取り扱い開始の背景

ボロンにおける日本国内での販売戦略、および当社における付加価値の高い商品ラインアップの強化に向けた方向性が合致し、取り扱いの合意に至りました。昨今の多様化する空間デザインへのニーズや、環境性能への関心の高まりに応えるため、高い意匠性と環境基準を備えたボロン製品の取り扱いを開始し、国内市場における提案力のさらなる強化を図ります。

■取り扱い商品

国内在庫：タイル 2柄8点、長尺シート 2柄8点

その他商品については、お問い合わせください。

■今後の展開スケジュール（国内在庫品）

2026年春：床材総合カタログへの掲載、および全国での販売開始

2026年秋：次期フロアタイル見本帳への掲載

◆株式会社サンゲツについて

壁装材、床材、ファブリックを中心に、人々の暮らしを彩る商品を生みだし、快適な空間を創造するインテリア総合企業。企業理念に掲げる「すべての人と共に、やすらぎと希望にみちた空間を創造する。」というPurposeのもと、「誰もが明日の夢を語れる世界」の実現のため、事業の中心である「空間創造」を通じて社会課題の解決に取り組み、経済価値と社会価値の創出につなげていくことを目指しています。

社名：株式会社サンゲツ（Sangetsu Corporation）

代表者名：代表取締役 社長執行役員 近藤 康正

売上高（連結）：2,003億円（2025年3月期）

本社所在地：愛知県名古屋市西区幅下一丁目4番1号

https://www.sangetsu.co.jp/