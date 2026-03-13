花満開の春！「春らんまんフェスタ2026」を開催します（国営讃岐まんのう公園）

一般財団法人 公園財団

香川県仲多度郡まんのう町にある国営讃岐まんのう公園にて、2026年3月14日（土）から5月10日（日）までの期間、春を彩る花畑の見頃や、過ごしやすいレジャーシーズンに合わせて「春らんまんフェスタ2026」を開催します。

春を告げる花々に彩られるフラワーリレー

春色に彩られる花畑で思い出をつくろう

3月から5月にかけて、40品種10万本のスイセン、36品種3万本のチューリップ、33万本のネモフィラなど、春の花々が園内各所でバトンを繋ぐように次々と開花します。（写真は過去開花時の様子です）

スイセン / 飛竜の花道

数量：40品種10万本

見頃：3月中旬～3月下旬

サクラ / お花見広場、あじさい苑写真はあじさい苑

数量：20品種400本

見頃：3月中旬～4月中旬

チューリップ / 花竜の道

数量：36品種3万本

見頃：4月上旬～4月中旬

ネモフィラ / 花巡りの丘、花竜の道写真は花巡りの丘

数量：33万本

見頃：4月中旬～下旬

ポピー / 青竜の谷

数量：8,000本

見頃：5月上旬～中旬

他にも春の花が続々開花します。園内のあちらこちらで咲く、花々の競演をお楽しみください。

オンツツジ - 園内各所ノースポール - 風花の庭

最新の開花情報はこちら :https://sanukimannopark.jp/flower

春を満喫！各種イベントを開催

春の行楽シーズンに合わせて、大人も子供も楽しめる各種イベントを開催します。

公園ホームページにて、イベントをチェックして遊びにきてくださいね！

ウォーターバルーン

巨大ボールの中に入って水上をフワフワ歩いたり寝転んだりして楽しもう！

開催日 4/4(土)～5/10(日) 期間中の土日祝

開催時間 10：00～16：30

場所 エントランス広場

参加費 600円～/回（4分程度）

雨天時 中止

デジタルスタンプラリー「花と緑のてくてくPark」

園内に設置されたスポットを巡ってスタンプを集めましょう！

開催日 3/14(土)～5/10(日)

開催時間 開園時間中

場所 園内各所※開花時期によって場所が変わります。

プレゼント引換：案内所・北案内所

参加費 無料

必要な物 スマートフォン（位置情報を使用してスタンプを取得します）

※参加はスマートフォンからのみ可能です

スタンプラリーの参加はこちら :https://stamprally.digital/sanukimannopark

花笑フォトコンテスト #2026春花笑フォトコンテスト #2025春 入賞作品春花笑フォトコンテスト #2025春 入賞作品

春花笑フォトコンテスト #2025春 入賞作品春花笑フォトコンテスト #2025春 入賞作品

2026年春の讃岐まんのう公園で撮影した画像を大募集！SNS「インスタグラム」で公園アカウントをフォローし、指定の＃タグと公園アカウントを付けて投稿すると参加できます。

入賞された方には、素敵な賞品をプレゼントします！皆さんぜひご参加ください。

募集期間

2026年3月14日（土）～5月31日（日）

結果発表

2026年６月下旬を予定

参加方法

（1）募集期間中に、国営讃岐まんのう公園内で撮影

（2）国営讃岐まんのう公園アカウント@sanukimannopark をフォロー

（3）#花笑フォト ＃2026春 @sanukimannopark

以上のタグと 公園アカウントを付けてインスタグラムに画像を投稿！

各イベントの詳細は公園ホームページのイベントページをご確認ください

他にもイベントたくさん！詳細はこちら :https://sanukimannopark.jp/event

園内の散策に便利なデジタルマップをご活用ください♪

園内マップや各スポットの紹介・見頃の花の情報などが一つにまとまった、公園の散策に便利な「まんのう公園デジタルマップ」を配信中。

スマートフォンのGPS機能と連動することで、公園内での現在地や目的地までのルートを検索できます。

目的地を探したり、事前に気になるスポットをリサーチしたり、駐車場の混雑情報を調べたり…

ぜひ、公園散策のおともとしてご活用ください。

まんのう公園デジタルマップはこちら :https://platinumaps.jp/d/sanukimannopark?gm=71

宿泊もおまかせ！春の公園でキャンプを楽しもう！

春になると暖かさが戻り、キャンプや外遊びにもってこいのシーズンがやってきます。

まんのう公園内のオートキャンプ場「ホッ！とステイまんのう」は、国内でも有数の約16haの広さを誇り、サイトの横をせせらぎが流れ、四方を森に囲まれたオートキャンプ場です。

春のキャンプサイトは新緑の萌黄色が映えて、さわやかな印象です！

四季を問わず人気が高いログハウス風の「キャビン」や「トレーラーハウス」をはじめ、グループ利用に最適な最大16名宿泊可能の「グループキャビン」、芝生のサイトに車を横付けでき、流し台・電源付きの「一般カーサイト」と「キャンピングカーサイト」、その他団体でもご利用いただける「フリーサイト」などが整っています。

また、キャンプ場の管理センター内には浴場も併設しており、公園やキャンプ施設で思い切り遊んだ後に、さっぱり汗を流していただけます。

レンタル品などもございますので、キャンプ初心者の方も気軽に公園でのキャンプをお楽しみください。

ホッ！とステイまんのう 基本情報

営業時間

【チェックイン(宿泊)】

■一般カーサイト / キャンピングカーサイト / フリーサイト 14：00～18：00

■グループキャビン / 風呂付キャビン / キャビン 15：00～18：00

【チェックアウト】

8：00～12：00

【チェックイン（デイご利用）】

9：30～

【チェックアウト（デイご利用）】

3/1～10/31 9：30～17：00

料金/予約方法

料金や予約方法は公園ホームページをご確認ください

「ホッ！とステイまんのう」の詳細はこちら :https://sanukimannopark.jp/camp

国営讃岐まんのう公園について

国営讃岐まんのう公園は、350haの公園面積を有する四国で唯一の国営公園です。

本公園は、香川県まんのう町にあるわが国最大級の農業用ため池である「満濃池」を望む丘陸地に位置しており、満濃池とその周辺の豊かな自然、そして空海を生んだ四国の文化的土壌を活かして、基本テーマを『人間との語らい、自然・宇宙とのふれあい』とし、昭和59年度に整備に着手、平成25年4月に全面開園しました。



＜所在地＞

〒766-0023 香川県仲多度郡まんのう町吉野4243-12



＜開園時間＞

3月1日～7月19日 9:30～17:00

*その他季節によって異なります。

＜休園日＞

3月20日～5月31日の期間は無休です

イベント開催期間外の開園時間・休園日・無料開園日はこちら

→https://sanukimannopark.jp/guide(https://sanukimannopark.jp/guide)



＜入園料＞

おとな（15歳以上）450円

シルバー（65歳以上）210円

こども（中学生以下）無料

団体料金や各種免除、年間パスポートについてはこちら

→https://sanukimannopark.jp/guide/fee(https://sanukimannopark.jp/guide/fee)

＜アクセス＞

車をご利用の方へ

広島・岡山方面から／瀬戸中央自動車道・坂出I.C.より車で約35分

愛媛・高知方面から／高松自動車道・善通寺I.C.より車で約25分

徳島方面から／徳島自動車道・美馬I.C.より車で約40分

電車をご利用の方へ

JR利用／JR「琴平駅」よりタクシーにて約15分

琴電利用／琴電「琴平駅」または「岡田駅」よりタクシーにて約15分

アクセスについて詳細はこちら

→https://sanukimannopark.jp/access(https://sanukimannopark.jp/access)



＜お問い合わせ先＞

運営管理：まんのう公園マネジメント共同体

（代表企業：一般財団法人公園財団、構成員：グリーンパークまんのう株式会社、香川県造園事業協同組合）



まんのう公園管理センター(公園全体について)

TEL 0877-79-1700 FAX 0877-79-1705

自然生態園・さぬきの森

TEL 0877-79-1807 FAX 0877-79-1704

ホッ！とステイまんのう(キャンプ場)

TEL 0877-79-1717

公園ホームページ

https://sanukimannopark.jp/

公式SNS

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