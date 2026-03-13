【株式会社ASNOVA】シンガポールへ地域統括会社「ASNOVA Singapore」設立のお知らせ

株式会社ASNOVA

くさび式足場のレンタル・販売を提供する株式会社 ASNOVA（本社所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長 上田桂司、以下「当社」）は2026年３月13日(金)の取締役会において、ASEAN地域でのM＆A加速を主たる目的とした、地域統括会社「ASNOVA Singapore」を設立することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

地域統括会社設立の目的

当社は、ASEAN地域において、2025年４月のシンガポールで仮設トイレのレンタル、衛生関連ソリューションサービスを行うQool Enviro Pte.Ltd. （以下、「Qool社」）のグループインを皮切りに、更なるASEAN地域のM&A推進を計画しております。

これからの成長戦略においても、ASEAN諸国でのM&Aを通じた事業基盤の拡充が不可欠と認識しており、M＆Aの実行スピードと成功確度の向上、子会社の管理・統括の強化を図るべくASEAN地域のハブとなるシンガポールに地域統括会社を設置することといたしました。

今後は、国内足場レンタル事業を確固たる収益基盤としながら、グループとしてのレンタルビジネスの提供領域を拡張し、ASEAN地域におけるグループ各社の成長支援に取り組んでまいります。

地域統括会社「ASNOVA Singapore Pte. Ltd.」概要

資本関係と地域統括会社の役割

[表: https://prtimes.jp/data/corp/99284/table/63_1_aeaaa21286949fbd3cc5e91271e04a36.jpg?v=202603130451 ]

ASNOVA Singaporeは100％出資子会社となる予定です。地域統括会社の役割は大きく3つ。

- ASNOVAグループ本部との連携でDD段階からPMIの実行計画を具体化し、クロージング後のPMIを加速させる- 1つ目の役割と紐づき、速やかなPMIへの移行および完了が望める。また、グループ本部標準の「型」に基づき統合の進捗・課題・リスクを定量管理することで、PMIのスピードと実行精度を高める- 域内グループ各社に対し、営業オペレーションを改善し、人材・組織の整備を実行支援しシナジーの早期顕在化を図る

これにより、現地子会社の経営管理統制を強化し、意思決定の迅速化、シェアードサービスによる効率化・コスト削減を図ります。

※デューデリジェンス（DD）とは、M&Aや投資の際、買い手が対象企業の価値や隠れたリスク（財務、法務、事業など）を事前に精査する調査・手続きのこと。

地域統括会社設立の期待される効果

統括機能を現地に置き、統合推進の即応性向上と資金運用の効率化を図ります。具体的には以下3つです。

M&A成長戦略の方針

- 各国拠点・パートナーとの調整を近距離で回すことで、意思決定と実行を迅速化- 投資資金を統括拠点に集約し域内投資へ回すことで、日本への還流に伴う為替変動の影響を抑制- 域内の決済・投資を統括拠点に集約し、対日送金回数と送金手数料を含む付随コストを抑え、運用を効率化

今後は、ASNOVA強みを活かしながら、レンタルビジネス領域におけるM&Aを主として積極的に挑戦してまいります。また、BtoCの領域も視野にいれながら扱う商材や地域も大きく広げていき、規律ある投資方針に則り、持続的な企業の向上を目指します。

適時開示資料

ASEAN地域統括会社設立に関するお知らせ（適時開示資料）(https://ssl4.eir-parts.net/doc/9223/tdnet/2775546/00.pdf)

IR・投資家の方へ（当社公式サイト）(https://www.asnova.co.jp/ir/)

株式会社ASNOVA

本社所在地：〒453-6126

愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12 グローバルゲート26階

電話番号 ：052‐589‐1848

FAX番号 ：052‐589‐1849

設立 ：2013年12月24日

資本金 ：247百万円

従業員数 ：234人（2025年12月末時点）

代表者 ：上田 桂司

建設業許可：国土交通大臣許可（般-26）第25548号

保有許可証：愛知県公安委員会発行 古物商許可証 第541051804100号

事業内容 ：足場レンタル事業・足場販売事業・仮設トイレレンタル事業