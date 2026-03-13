【BURBERRY】伊勢丹新宿店にて「The Trench, Portraits of an Icon」ポップアップのオープニングイベントを開催
(C)Courtesy of Burberry
2026年3月11日、英国ブランドのバーバリーは伊勢丹新宿店 本館1F 「ザ・ステージ」にてトレンチコートのポップアップストアのオープニングイベントを開催しました。本イベントは、ブランドの創業170周年を記念するとともに、新キャンペーン「The Trench, Portraits of an Icon」のローンチを祝して行われたものです。
会場は、ブランドを象徴するアイテムであるトレンチコートにフォーカスした空間として構成され、英国の著名なファッションフォトグラファー、ティム・ウォーカーが撮影した印象的なモノクロポートレートを背景に、バーバリーのヘリテージ トレンチコートやシーズナルデザインを厳選して紹介。ウィメンズ、メンズ、バッグ、スカーフのコレクションもあわせて展開されています。
イベントには、笠松将、齋藤飛鳥、桜田通、滝沢眞規子が来場し、最新のバーバリ ートレンチコレクションを纏った装いで登場しました。齋藤飛鳥は、専用フィッティングを通してバーバリーのカスタマイゼーションサービスにより仕立てられた特別なトレンチコートを着用しました。
ポップアップ期間中は、一部のトレンチコートを対象にカスタマイゼーションサービスを提供。Tokyo city ラベルの追加や、4色から選べるボタンなど、バーバリーのアーカイブディテールから着想を得たカスタマイズを施すことで、自分だけの一着を仕立てることができます。
本ポップアップは、バーバリー創業170周年を祝う年間プログラムの一環として開催され、アウターウェアの分野においてブランドが築いてきた革新の歴史と、その永続的な影響力を称えるものです。
開催場所
伊勢丹新宿店 本館1階「ザ・ステージ」
東京都新宿区新宿3-14-1
開催期間
2026年3月11日（水）- 3月17日（火）
〈お問合せ先〉
バーバリー・ジャパン
0066-33-812819
https://burberry.com