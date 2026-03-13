デジタルハーツグループ、人を伸ばし業務品質を高度化させる、AIと人が協働する次世代オペレーションOS「AI協働型 HumanOps OS」の共同開発を開始

株式会社デジタルハーツホールディングス

株式会社デジタルハーツホールディングス(本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：筑紫 敏矢、東証プライム：証券コード3676)は、多様な人材の採用とその早期活躍支援に向け、東大松尾研発スタートアップのBAKUTAN株式会社（以下、「BAKUTAN社」）が提供する、特化型AIソリューション「Intelligent HR(TM)︎」を活用し、人事領域におけるAIの戦略的活用の一環として、人材育成と業務オペレーションを同一基盤で統合し、AIによる業務支援と人材の能力拡張を同時に実現する次世代プラットフォーム「AI協働型 HumanOps OS」の共同開発を開始したことをお知らせいたします。

デジタルハーツグループは、「SAVE the DIGITAL WORLD」という企業ミッションのもと、約8,000名のゲーム好きなテスターの機動力及び創業以来培ってきたノウハウを強みに、ゲームの不具合検出を行うデバッグ事業を中心とした、ゲーム・エンターテインメント業界を支援するサービスを展開しています。近年は、AIを基盤としたサービスの開発体制を強化するとともに、業務の効率化にAIを取り入れるなど、積極的にAI技術の導入を進めています。

主力事業であるデバッグ事業のテスター採用においては、学歴をはじめ、年齢、職歴、国籍といった従来の指標にとらわれず、ゲームへの情熱を重視した採用を行っています。業務を通じて人材の可能性を伸ばし、やる気と実力があれば、アルバイトから管理職や取締役を目指すことも可能なキャリアパスを用意するなど、独自の人材育成システムを確立し、組織と事業の両方の成長を実現してまいりました。

「AI協働型 HumanOps OS」は、人事・業務データの統合基盤（OS）とその上で協働する対話型AIエージェントを中核とし、テスターの業務支援、業務課題の解決、スキル評価、キャリア開発を統合的に支援するとともに、業務の品質管理、進捗状況の可視化、KPI分析、ガバナンス強化など、業務運営に必要な管理機能を提供するプラットフォームです。

本OS上では、テスターは AIエージェントとの対話を通じて業務内容の確認を行いながら、自身のスキル向上や業務の改善提案などを自律的に実施することができます。一方、管理者はテスターの理解度や業務の進捗、プロジェクト品質をリアルタイムで把握し、品質管理力の向上や組織の最適化を図ることが可能になります。

デジタルハーツグループは、急速に進展するAI利活用時代において、「人の成長」「業務効率」「マネジメント力」を包括的に向上させる“AIネイティブ・オペレーションシステム” を目指して「AI協働型 HumanOps OS」を開発いたします。

■「AI協働型 HumanOps OS」概要

- キャリアAIコンシェルジュ：基盤上に統合されたデータをもとに、各スタッフのスキル成長を支援し、適性や成果に基づくキャリア形成とプロモーションを提案する- アサインAIアシスタント：人材のスキル・適性・志向と業務要件を分析し、最適な採用・配置・チーム組成を実現し、ミスマッチのない人材活用を支援する- スタッフ伴走型AIバディ：テスターとの日報・週報収集などの対話を通じて心情・希望インサイトを 収集し、ナレッジを活用して個人の学習とスキル向上を支援する- アナリティクスAIエージェント：HRデータと業務データを統合分析し、業務進捗や成果を可視化することで業務管理を高度化し、継続的な品質向上を実現する

「AI協働型 HumanOps OS」を活用し、活躍人材の特性把握に基づく採用精度の向上と採用プロセスの効率化を実現するとともに、ロールモデル分析に基づく成長支援やキャリア形成支援、適性に応じた業務配置を推進いたします。これにより、従業員満足度の向上と定着率の改善を図り、人的資本の最大化を通じて企業価値の向上と持続的な事業成長の実現に貢献してまいります。

デジタルハーツグループは、本取り組みで得られる知見をもとに、学歴やスキルなど従来の指標とは異なる独自の人材活用・育成システムの体系化を進めてまいります。さらに将来的な外部展開も見据え、人を伸ばし業務を進化させる独自のAI協働型オペレーションOS「AI協働型 HumanOps OS」の確立と高度化を推進してまいります。

以上

※ すべてのブランド、製品名、会社名、商標、サービスマークは各社に権利が帰属します。

【デジタルハーツグループについて】

デジタルハーツグループは、「SAVE the DIGITAL WORLD」という企業ミッションのもと、「確かな品質」を提供するグローバル・クオリティ・パートナーとして、ゲームの不具合を検出するデバッグからローカライゼーション、マーケティング支援等の幅広いサービスを提供し、ゲーム・エンターテインメント業界の発展を支えています。

https://www.digitalhearts-hd.com/

【BAKUTAN株式会社について】

BAKUTAN（バクタン）は「人」の領域に特化し、データ解析・AI開発・包括的なシステムデザインまでを一体で手がける、東大松尾研発のAIシステムズ・アーキテクトファームです。採用、配属、評価、登用といった、人と組織の未来を決定する重要領域における「マッチング（適材適所）」を実現すべく、非構造データ活用やAI技術を中核に据えた、全く新しい人事・タレントマネジメント支援アーキテクチャを提供しています。

https://bakutan.com/