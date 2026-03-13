【新発売】Z世代向けヘアケアブランド「Mii+（ミープラス）」から2WAY仕様のヘアオイル＆ヘアミルク新登場。2026年3月20日（金）より全国のドン・キホーテグループにて順次発売開始。

株式会社エイビイエス

株式会社エイビイエス（本社：静岡県静岡市）は、Z世代向けヘアケアブランド「Mii+（ミープラス）」より、新商品「ミープラス ヘアオイル」「ミープラス ヘアミルク」を2026年3月20日（金）より全国のドン・キホーテグループにて先行発売、4月1日（水）よりアットコスメストア全店にて取り扱いを開始いたします。

本商品は、熱ダメージ・乾燥・摩擦ダメージに着目したアウトバストリートメントシリーズです。

ドライヤーやヘアアイロンを日常的に使用する世代に向け、ツヤ・まとまり・指通りを整え、軽やかな質感へと導くヘアオイル／ヘアミルクとして開発しました。

■ 商品コンセプト

仕上がりは、自分で決める。

その日の髪も、その日の気分も、自分らしく。

インバス・アウトバスの両方で使える2WAY設計により、髪の状態やなりたい質感に合わせて自由にカスタマイズが可能です。

毎日のヘアケアを、もっと自分らしく楽しむための新しい提案です。

⚫︎ インバス・アウトバスどちらでも使える2WAY仕様

⚫︎ トリートメントに混ぜて使えるカスタムケア設計

⚫︎ 熱・乾燥・摩擦など日常ダメージに着目

⚫︎ 軽やかで扱いやすい質感設計

■ 新商品ラインナップ

ミープラス ヘアオイル

容量：100mL ／ 販売価格：1,650円（税込）

3種のケラチン※1、ヒートケア成分※2、3種のオーガニックオイル※3、ビタミン※4を配合。

熱や乾燥によるダメージに着目し、ツヤとまとまりのある髪へ整えます。

ドライヤーやアイロンの熱を利用したヘアケアにより、なめらかな指通りと軽やかな仕上がりをサポートします。

※1 イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛）、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）

※2 メドウフォーム油、γ-ドコサラクトン

※3 オプンチアフィクスインジカ種子油、バオバブ種子油、ツバキ種子油

※4 パルミチン酸レチノール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、トコフェロール

ミープラス ヘアミルク

容量：100g ／ 販売価格：1,650円（税込）

3種のセラミド※1、14種のアミノ酸※2、コラーゲン※3などを配合。

髪のうるおいを保ちながら、乾燥やゴワつきを抑え、まとまりやすい質感へ整えます。

ドライヤー・ヘアアイロン前の使用により、日常の熱ダメージを受けにくい状態へ導きます。

※1 セラミドNG、NP、AP

※2 リシンHCl、アラニン、アルギニン、セリン、プロリン、グルタミン酸、トレオニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、フェニルアラニン、グリシン、ヒスチジンHCl、タウリン

※3 加水分解コラーゲン

■ 使用方法

１. いつものトリートメントに混ぜて使用

仕上がりのツヤ・指通り・まとまりを調整できます。

２. 濡れた髪・乾いた髪どちらにも使用可能

ドライヤー前・スタイリング時どちらでも使用できます。

■ 店内大型サイネージ企画「ドンPUSH」展開

Mii+は、Z世代に向けたプロモーション施策として、ドン・キホーテ店内大型サイネージ企画「ドンPUSH」にて特別映像を展開いたします。

2026年3月14日（土）～ 4月14日（火）の1か月間、全国主要エリア10店舗にて放映し、都市部の主要店舗を中心に、実際の使用感やリアルなコメントを交えた映像コンテンツを通して、Mii+の魅力をお届けいたします。

なお、放映期間中は複数パターンの動画コンテンツを順次公開予定です。

【展開店舗（全10店舗）】

MEGA札幌狸小路店／MEGA成増店／中目黒本店／MEGA大森山王店／新宿店／MEGA立川店／梅田本店／MEGA深江橋店／広島八丁堀店／中洲店

■ 商品概要

■ ブランド概要

- ブランド名：Mii＋（ミープラス）- 商品名：ミープラス ヘアオイル／ミープラス ヘアミルク- 販売価格：各1,650円（税込）- 発売日：2026年3月20日(金)より、全国のドン・キホーテグループにて先行発売、4月1日（水）よりアットコスメストア全店でも取り扱いを開始。その他、バラエティショップやドラッグストア、量販店にて順次発売開始。（※一部、取り扱いのない店舗もございます）- 公式サイト：https://miiplus.jp/ （3月16日より新商品公開予定）- 販売場所：全国のドン・キホーテグループ、バラエティショップ、公式オンラインストア、モール（Qoo10、Amazon、楽天）

Mii+（ミープラス）は「PLAY YOUR HAIR」をテーマに、香り・質感・デザインで“気分を上げるヘアケア”を展開。

髪をととのえるだけでなく、自分をもっと好きになれるような“遊び心あるセルフケア”に変えるブランドです。

◆ 「Mii＋」公式インスタグラム

https://www.instagram.com/miiplus_official

◆ 「Mii＋」公式X（旧：Twitter）

https://x.com/miiplus4256 (https://x.com/miiplus4256)

◆ 「Mii＋」公式オンラインストア

https://miiplus.jp/ (https://miiplus.jp/)

■ 会社概要

会社名：株式会社エイビイエス 広報担当

所在地：静岡県静岡市葵区紺屋町12-8フォレスト紺屋町3F

Email：support@abs-web.co.jp

ホームページ：https://abs-web.co.jp/

TEL：054-221-7788