2026年2月度テレビCM放送回数ランキング発表

SMN株式会社

SMN株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：原山直樹、以下SMN）は、テレビCMメタデータの生成・販売を通じてマーケティング支援を展開しています。

このたび、テレビCMメタデータシステムを活用し、2026年2月度の主要5大都市圏※（地上波25局、BS放送6局）で放送されたテレビCMの放送回数を調査・集計結果を下記の通りお知らせします。

※ 5大都市圏：東京、大阪、愛知、福岡、北海道

■調査概要

【調査期間】

2026月2月1日～2月28日

【対象】

番組宣伝を除いた5大都市圏(東京、大阪、愛知、福岡、北海道)の地上波25局、BS放送6局のテレビCM

【調査方法】

SMNの動画認識エンジンを活用したテレビCM自動認識システムにて取得した放送履歴情報を基に調査

■2026年2月度 商品別テレビCM放送回数ランキング

2月度のランキングでは、4月からの新年度に向けた「生活基盤の準備」と、情報の探し方における「新スタンダード」という2つの大きな動きが顕著に表れました 。

新生活に向けた「比較・検討」が本格化

3月・4月の新生活スタートを控え、住まい、教育、通信といった各カテゴリーで準備を促す動きが活発化しています。

不動産情報の「スーモ」が総合2位、中古車情報の「カーセンサー」が総合3位にランクインしました 。引っ越しや生活スタイルの変化に伴う大きな買い物の検討がピークを迎えています 。

教育では、ベネッセコーポレーションの「進研ゼミ・小学講座」（7位）や「こどもちゃれんじ」（8位）が揃ってトップ10入りしました 。新学年に向けた学習環境の整備が進んでいます。

また、携帯キャリア各社では、若年層や新入学生をターゲットとした「ソフトバンクデビュー割」（9位）や「ドコモU22割」（10位）の出稿が増加しています。

「ググる」から「AIに聞く」へ。検索行動のアップデート

今月の注目はAI検索エンジン「Genspark」の急上昇（前月147位→今月6位）が挙げられます。これは単なる一企業の出稿増に留まらず、私たちの日常的な「情報の探し方」が根本から変わりつつあることを示唆しています。従来のキーワード検索から、AIが最適な答えを提示する「生成型検索」への移行という世の中の大きな潮流が、テレビCMというマス媒体を通じて一般層へも急速に波及していることが浮き彫りとなりました。

■2026年2月度 エリア別テレビCM放送回数ランキング

2026年2月のエリア別ランキングでは、各地の有力な地元企業や地域限定サービスが上位に食い込む結果となりました 。

・ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが大阪、名古屋エリアで2位にランクインし、圧倒的な集客力を背景にした存在感を示しています。

・近畿圏で強みを持つオプテージの「eo」が大阪エリアで4位に入り、新生活シーズンを目前に控え、インフラサービスの地域的な強さが表れました 。

・福岡エリアでは、地元の定番である「高山質店」が1位を堅持したほか、6位の「ハウステンボス」、8位の「福岡ソフトバンクホークス」と、九州に根ざしたエンターテインメントやスポーツ関連が目立っています 。

・北海道エリアでは、3位に「北海道電力（ほくでん）」、9位に空調機器などの「ヤブシタグループ」がランクインし、寒冷地ならではの生活インフラへの関心の高さが伺える結果となりました 。

■テレビCMメタデータについて

ソニーと共同開発したテレビCMメタデータ生成システムで、全国主要都市の放送をリアルタイムで解析し、テレビCMの放送履歴データを生成しています。システムは約20年間の運用実績があり、10万件以上のCMメタデータと5000万件以上の過去放送履歴データが蓄積されています。

即時性の高いデータは、Web広告の掲出トリガーとしても活用されており、マスメディアとインターネット広告の架け橋としてもご利用いただけます。

日々大量に蓄積されるデータは、自社CMの放送確認、競合他社の出稿状況調査のほか、Web広告や購買データ・スマートテレビから取得できる視聴ログデータなどのビッグデータとかけ合わせた、クロスメディアのマーケティング分析にもご活用いただいています。

本サービスに関するお問い合わせ：zb@so-netmedia.jp （担当：SMN株式会社 事業開発課）

■SMN株式会社について

2000年3月に設立。ソニーグループで培った技術力をベースに、マーケティングテクノロジー事業を展開しています。「技術力による、顧客のマーケティング課題の解決」を実現するため、ビッグデータ処理と人工知能のテクノロジーを連携し進化を続けています。現在、DSP「Logicad」、マーケティングAIプラットフォーム「VALIS-Cockpit」のほか、テレビ視聴データ活用広告配信サービス「TVBridge」を提供するなど、マーケティングに関する様々な課題解決を実現しています。

https://www.so-netmedia.jp/

※記載されている会社名、団体名、商品名、サービス名は各社、各団体の商標または登録商標です。