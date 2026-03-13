【世界初】高騰する純金を“数千円”から。見て楽しむ「積み上げる資産」、中空構造の純金ボール(K24)を新発売

株式会社光・彩

株式会社 光・彩（本社：山梨県甲府市／代表取締役社長 CEO：深沢 栄治）は、純金（K24）製の中空構造ボールを開発・発売いたしました。金価格が高値圏で推移するなか、独自技術により軽量化と価格抑制を実現し、数千円から購入可能な純金商品として新たな需要層の開拓を目指します。

※当社調べ（2026年2月時点）純金（K24）製の中空丸玉を用い、資産形成を可視化する貯蓄提案として世界初

■ 技術的特徴

本商品は中空構造を採用することで、従来の無垢製品と比較して軽量化を実現しました。同重量帯でも粒径を大きく設計できるため、高い視認性と存在感を確保しています。また、K24（純金）としての資産価値と換金性を保持しつつ、購入単価を抑えました。

【商品イメージ】（資産形成の可視化イメージ ）

■ 市場背景

近年、金価格は高値圏で推移しており、安全資産としての金需要が拡大しています。

また、2024年から開始された新NISA制度を契機に個人投資への関心が高まり、「少額から始められる資産形成」へのニーズが拡大しています。一方で、インゴットや金貨などの金投資商品は高額商品が中心であり、少額購入が難しい側面がありました。当社は純金を「保有する資産」から「日常的に積み上げる資産」へと再定義し、新カテゴリーの創出を図ります。

■ 従来製品との違い

従来のインゴットや金貨は高単価・保管前提の設計でした。本商品は少量購入および継続購入を想定し、視覚的に蓄積を実感できる設計としています。

【比較イメージ】（1g粒金と合計1gの3mmボールの比較）

【比較イメージ】（インゴット・金貨との比較）

■ 今後の展開

楽天市場公式ECサイトを中心に販売を開始。今後は国内外への販路拡大およびOEM展開も視野に入れ、『少額純金』市場の確立を目指します。

楽天市場公式ECサイトURL：https://shop.kohsai-qq.co.jp/collections/ball-k24

■ 代表コメント

「純金ボールは、資産形成を“特別なもの”から“日常の行為”へと変える商品です。当社の加工技術を活かし、新市場の創出に取り組んでまいります。

代表取締役社長 CEO 深沢 栄二

■ 会社概要

会社名 ：株式会社 光・彩

所在地 ：山梨県甲府市

代表者 ：代表取締役社長 CEO 深沢 栄二

上場市場 ：東証スタンダード／名証メイン（7878）

事業内容 ：ジュエリーおよび貴金属製品の製造・販売

公式ホームページURL ：https://www.kohsai-qq.co.jp/