“あなたは無二。” 自分の名前を絵にするワークイベントを静岡市で開催

株式会社ENCHORD

株式会社ENCHORD（所在地：東京都港区、代表：高垣内文也）は、家族のお世話をしているこども・若者を主な対象としたワークイベント「muni name art」を、2026年3月28日（土）に静岡県男女共同参画センター「あざれあ」（静岡市）にて開催します。参加費は無料、定員は10名、事前予約制です。イベントでは、自分の名前の由来や好きなもの・好きなことをもとに、一人ひとりが自分だけの名前の絵を描きます。

開催の背景

家族のケアやサポートにかかわるこども・若者のなかには、日々の生活のなかで、自分自身のことをゆっくり考えたり、安心して表現したりする時間を持ちにくい人もいます。

「muni name art」は、そうしたこども・若者に向けて、自分の名前や好きなものを入り口に、自分らしさを自由に表現できる時間を届けたいという思いから企画したワークイベントです。

「muni name art」とは

「muni name art」は、自分の名前の由来やエピソード、好きなこと、好きなものなどをもとに、自分だけの“名前の絵”を描くワークイベントです。名前に込められた意味だけでなく、自分が大切にしていることや心ひかれるものを描いてもよく、描き方や塗り方にも決まりはありません。参加者それぞれのペースで制作を進められることを大切にしています。

当日は、自分の名前の由来や好きなものをメモするところから始め、鉛筆で下書きをしたあと、好きな画材を使って自由に仕上げていきます。完成した作品はフレームに入れて持ち帰ることができます。悩んだときにはスタッフに相談しながら進めることができ、時間内に完成しなくても問題ありません。疲れたら休めるようにし、お菓子コーナーも用意しています。

本イベントの特徴1．家族のお世話をしているこども・若者のために設計された場

本イベントは、家族のケアやサポートにかかわる小学生～高校生を主な対象として実施します。未就学児は保護者同伴で参加可能で、兄弟姉妹も参加できます。少人数で開催することで、安心して参加しやすい環境を整えています。

2．「自分の名前」を通じて、自分自身を表現できる

学校や家庭で役割を担うことが多いこども・若者にとって、「自分は何が好きか」「どんなことを大切にしているか」を見つめる時間は、決して当たり前ではありません。本イベントでは、自分の名前を入口にしながら、自分自身の存在や思いを肯定的に表現する機会をつくります。

3．自分のペースで参加できる

描き方や塗り方は自由で、時間内に完成しなくても構いません。疲れたら休める、相談できる、お菓子もある、という運営設計にすることで、「がんばらないといけない場」ではなく、安心して過ごせる時間を目指しています。

当日のサポート体制

当日は、浜松市のデザイン制作会社で働くグラフィックデザイナー・鈴木ひろこ氏も参加し、制作のサポートを行います。なにか相談したいことがあれば、当日スタッフに気軽に声をかけられる体制としています。

開催概要

イベント名

じぶんのなまえを絵にしよう「muni name art」

日時

2026年3月28日（土）13:30～16:30

会場

静岡県男女共同参画センター「あざれあ」3F 生活関連実習室

（〒422-8063 静岡県静岡市駿河区馬渕1丁目17-1／静岡駅北口から徒歩10分）

対象

家族のお世話をしているこども・若者（主に小学生～高校生）

※未就学児は保護者同伴で参加可能

※兄弟姉妹も参加可能

参加費

無料

定員

10名

※先着順。定員に達し次第申し込みを終了いたします。

申込方法

事前予約制。以下のURLよりお申し込みください。

https://forms.gle/1H9mXvkxpTFRzrQU6

主催・後援

主催

株式会社ENCHORD

後援

静岡市

主催者コメント

株式会社ENCHORD 代表取締役CEO 高垣内文也 コメント

「こども・若者のなかには、自分のことを後回しにしながら日々を過ごしている人もいます。今回のイベントでは、“自分の名前”という、その人自身に深くつながるテーマを入口に、自分らしさを自由に表現できる時間を届けたいと考えています。うまく描くことよりも、自分のペースで安心して過ごせることを大切にしています。」

会社概要

会社名

株式会社ENCHORD

所在地

東京都港区虎ノ門1-17-1 15階

問い合わせ先

高垣内文也

メール：fumiya.takagaito@enchord.co.jp