【TikTok Shop先行販売で完売！】サロン級の補修力と香水のような″香りの余韻″を纏うヘアケアブランド「yoin（ヨイン）」が、2026年3月14日(土)より全国のロフトで販売開始

株式会社トリドリ

各種インフルエンス・プラットフォーム事業を展開する株式会社トリドリ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：中山貴之、東証グロース：9337、以下「toridori」）のグループ会社である株式会社GIVIN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井上智裕、以下「GIVIN」）は「艶めく美髪に"香りの余韻"を」をコンセプトに掲げる新ヘアケアブランド「yoin（ヨイン）」を、TikTok Shopにて先行販売し、完売いたしました。この反響を受け2026年3月14日（土）より、全国のロフト（一部店舗を除く）にて順次販売を開始いたします。

開発背景と製品特徴

新ヘアケアブランド「yoin（ヨイン）」は、SNSで急増する「香水のような香り 」へのニーズと、妥協のない「成分へのこだわり」を両立したプロダクトとして誕生しました。 第一弾のシルキーヴェールシリーズは、多くの人が悩む乾燥・ダメージの集中ケアとサロン専売品に匹敵する高機能処方を実現しました。自宅にいながら、サロン帰りの指通りをご体感いただけます。

１.記憶に残る「香りの余韻」

グリーン、スズラン、ホワイトムスクが織りなす、透明感と深みを併せ持つこだわりの調香。柔らかな朝の日差しや、洗い立てのシーツに包まれるような、穏やかで都会的なニュアンスを表現しました。シャンプー中からドライ後まで、ふんわりと上質な香りがあなたを包み込み、日常にラグジュアリーな体験をもたらします。

２.成分への妥協なき探求。サロンクオリティを叶える独自の補修メソッド

・シャンプー（ヨイン シルキーヴェール シャンプー）

髪と頭皮をいたわるアミノ酸系の低刺激な洗浄成分（ラウロイルメチルアラニンNaなど）と、洗浄しながら補修も叶えるケラチン由来の成分をブレンドし、きしみを抑えた軽やかでリッチな洗い上がりを実現しました。

さらに「繊維の宝石」と称されるカシミヤヤギ由来のケラチンをはじめとする補修成分を贅沢に配合。短時間で毛髪内部（CMC）へ素早く浸透する「ペリセア」や、ドライヤーの熱を味方につける「γ-ドコサラクトン」、髪の結合をサポートする成分が、洗うだけでシルクのような弾力とツヤをもたらします。また、PCA-Naや豊富なアミノ酸群が水分保持力を底上げし、根本から毛先まで髪の潤いをサポートします。

・トリートメント（ヨイン シルキーヴェール トリートメント）

3種のセラミド（NG、NP、AP）と、髪の表面にある天然の保護膜「18-MEA」を補修するクオタニウム-33、そしてコレステロールからなる5種の「ナノリペア」成分を採用。髪のバリア機能と脂質（CMC）の補修をサポートします。 さらに、シャンプーと連動した強力な補修成分「γ-ドコサラクトン」や「ペリセア」が内部ダメージにアプローチし、うねりや絡まりを抑制。髪の表面のキメを整えながら、各種スムージング成分が表面に上質な保護膜を形成することで、指通りなめらかで思わず触れたくなるような、芯から潤う艶髪へと導きます。

製品概要

・ yoin SilkyVell Shampoo（ヨイン シルキーヴェール シャンプー）

本体 400ml：1,980円（税込）

・ yoin SilkyVell Treatment（ヨイン シルキーヴェール トリートメント）

本体 400g：1,980円（税込）

発売日・取扱店

TikTok Shopでの先行販売の反響を受け、3月14日（土）より全国のロフト店舗で販売いたします。

yoin（ヨイン）HP

https://yoinofficial.com/

メディアご取材に関するお問い合わせ先

https://toridori.co.jp/contact

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本リリースに関するお問い合わせ先

toridori_pr@toridori.co.jp （株式会社トリドリ・広報担当）

株式会社トリドリ（toridori）について

toridoriは「『個の時代』の、担い手に。」をミッションに、インフルエンサーマーケティングに特化した各種サービス（インフルエンサーマーケティングプラットフォーム『toridori marketing』『toridori base』、Instagramアカウント運用代行サービス『toridori likes』、インフルエンサー成果報酬型広告『toridori ad』、ブランド立ち上げ支援『toridori made』）を提供するマーケティング企業です。

ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）のアカウントを誰もが持ち、個人の影響力が社会を動かす時代に、独自のネットワークを駆使し、インフルエンサーの個性を最大化して企業プロモーションに活用するサービスを提供しております。

【会社概要】

商号 ： 株式会社トリドリ（toridori inc.）

所在地 ： 東京都渋谷区円山町28-1

代表者 ： 中山 貴之

設立 ： 2016年6月1日

電話番号：03-6892-3591（代表）

事業内容 ： インフルエンス・プラットフォーム事業

▼企業サイト：https://toridori.co.jp/

▼インフルエンサーマーケティングプラットフォーム『toridori marketing』公式サイト：

https://top-marketing.toridori.me/

▼Instagramアカウント運用代行サービス『toridori likes』公式サイト：

https://top-marketing.toridori.me/likes/

▼インフルエンサー成果報酬型広告『toridori ad』公式サイト：https://toridori.co.jp/ad/

▼ブランド立ち上げ支援『toridori made』公式サイト：https://toridori.co.jp/made/