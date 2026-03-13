グリーンアライアンス、東京都環境局主催「ミライ探究フェスタ」に出展のご報告

ハンファジャパン株式会社

ハンファジャパン株式会社（所在地：東京都港区 代表取締役：張 熙載 以下、当社）が主宰するSDGsパートナーシップ制度「Green Alliance（グリーンアライアンス）」は、2026年3月8日（日）に東京都環境局主催の親子体験型イベント「ミライ探究フェスタ」（会場：新宿駅西口広場イベントコーナー・JA東京アグリパーク）に出展いたしました。

当日は多くの親子が来場し、会場は終日賑わいました。イベントでは「日育（ひいく）」や「水育（みずいく）」など、子どもたちの探究心を刺激する8つの体験ゾーンにおいて、「体験」を通じて環境問題や再生可能エネルギーを学べるさまざまなワークショップが行われました。

グリーンアライアンスの出展ブースでは、太陽光発電で羽が回る「風車のおうち」工作体験を実施しました。開始前から体験希望者の列ができるほど、多くの来場者にご参加いただきました。

ブースでは、手作りの風車に太陽光パネルを組み合わせるシンプルながら直感的な体験に、多くの来場者が足を止め、親子で会話を交わしながら工作に取り組む様子が見られました。

完成した模型を手に、子どもたちは光を当てて羽が回る様子を観察しながら、「パネルに光が当たると風車が回って、光を隠すと止まるのが不思議でおもしろい」と感想を口にするなど、再生可能エネルギーの仕組みに興味を示す姿がブース内のいたるところで見られました。

太陽光を当てて風車を回す工作模型（左）と、家庭内でのエネルギーの流れを再現したジオラマ（右）「風車のおうち」工作に取り組む親子。安全のためスタッフのサポートのもと、親子で会話を弾ませながら完成を目指す様子

また、エネルギーについて親子で考えるきっかけづくりとして、「環境にやさしい太陽光発電と蓄電池のしくみ」をテーマにしたクイズコーナーも実施しました。



子どもたちが直感的に理解できるようイラストや写真を用いたスライドで、昨夏の暑さや住宅の屋根に設置された太陽光パネルの写真、太陽電池の寿命や蓄電池の種類など、身近なテーマを題材にしたクイズを出題し、東京都が推進する「HTTアクション」（電力を「H：へらす」「T：つくる」「T：ためる」）の紹介も行いました。

東京都が推進する「HTTアクション」をスライドで紹介

参加した子どもたちは手をあげてクイズに挑戦し、親や友だちと答えを確認する様子も見られました。会場が一体となって、太陽光発電や蓄電池のしくみを楽しく学びながら理解を深める機会を提供しました。



さらに、来場した子どもたちには、環境教育教材『でんきちゃんのだいぼうけん』※1や「たいようこうぱねる」「ちくでんち」などを描いたシールを配布しました。



グリーンアライアンスはこの体験を通して、イベント終了後も日常の中で、再生可能エネルギーを身近に感じてもらうことを目的としています。

「ミライ探究フェスタ」会場内でのクイズステージ。分かりやすいスライドを使い、進行役の問いかけに子どもたちが手をあげて参加子どもたちに、環境教育教材『でんきちゃんのだいぼうけん』※1やシールを配布

※1 環境教育教材『でんきちゃんのだいぼうけん』：クリーンエネルギーに親しむための環境教育教材として、グリーンアライアンスが独自に制作。この教材は、青森のねぶた祭りで使用された廃棄和紙を一部再利用したエコ素材を採用することで、循環型社会の大切さを伝える工夫も施されています。

今回の出展は、東京都が推進する環境教育事業「わが家の環境局長」事業の趣旨に賛同し、未来を担う世代に向けた環境教育の一環として実施したものです。グリーンアライアンスはこれまでも、教育施設や公共施設への太陽光発電設備の寄贈、地域イベントでの啓発活動を通じて、再生可能エネルギーの普及に取り組んできました。

今後もパートナー企業・自治体とともに、子どもたちや消費者が身近な場所での体験を通じてクリーンエネルギーを学べる機会を全国各地で広げ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

当日の様子は、「Green Alliance Magazine」にて公開しています。

https://greenalliancejp.com/magazine/2714/



本イベントは、東京都環境局が主催する親子向け環境教育イベントです。

東京都環境局主催「ミライ探究フェスタ」開催概要

■開催日時：2026年3月8日（日）10:00～17:00

■開催場所：メイン会場：新宿駅西口広場イベントコーナー（東京都新宿区西新宿1丁目）

サテライト会場：JA東京アグリパーク（東京都渋谷区代々木2丁目10-12）

■来場者数：約4,200名（会場全体）



【グリーンアライアンスについて】

グリーンアライアンスは、ハンファジャパンが主宰するSDGsパートナーシップ制度です。「共に行けば遠くへ」というハンファグループの経営哲学のもと、2024年6月に発足しました。再生可能エネルギーや住宅関連企業であるパートナー企業と協働し、クリーンエネルギーの供給を中核に、地域貢献やグローバル連携など、多様な社会課題の解決に取り組んでいます。

●グリーンアライアンスの活動方針や実績について、詳しくはこちら

URL：https://greenalliancejp.com/

【ハンファジャパン株式会社について】

韓国最大手企業の一つである株式会社ハンファの日本法人として1984年に設立。グリーンエネルギー事業、ケミカル事業、セキュリティ事業、プロダクトソリューション事業の4部門を展開し、化学品、鉄鋼、機械・設備、自動車部品、IT関連機器等、多部門にわたる基幹産業のアジア諸国間での輸出入業務と日本市場での販売事業を行っている。2011年より日本の太陽光事業に参入し、2026年1月現在で日本向けの出荷量累計7.8GW、住宅設置数21万棟を達成した。

「ハンファジャパン」：https://www.hanwha-japan.com/

「太陽光発電ブランド『Qセルズ』『Re.RISE』公式サイト」：https://www.q-cells.jp/