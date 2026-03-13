リコー、「AIを活用した創造的な働き方」をテーマにビジネス映像メディア「PIVOT」で対談動画を公開

株式会社リコー

株式会社リコー（社長執行役員：大山 晃）は、「リコーに学ぶ AIを活用した創造的な働き方」と題し、ビジネス映像メディア「PIVOT」（ピボット）にてオリジナル動画を公開しました。

本動画では、株式会社リコー リコーデジタルサービスビジネスユニット（以下、BU） プレジデントの入佐孝宏が、日本企業に共通する課題である「膨大な暗黙知の存在」「労働生産性の低さ」「創造性を十分に発揮できない構造」などをテーマに、一橋ビジネススクール 特任教授の楠木 建氏と対談しています。リコーが挑戦を後押しするカルチャーを醸成しながらAIを活用することで、どのような変革を遂げ、社員の創造的な働き方の実現につなげているのかについて、具体的な取り組みとともに紹介しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FBNkpwnreYo ]

URL：https://youtu.be/FBNkpwnreYo

▼出演者紹介

株式会社リコー リコーデジタルサービスBU プレジデント

入佐 孝宏 （いりさ・たかひろ）

1989年、株式会社リコー入社。2007年からフランスに駐在。2017年より経営戦略部 部長。2021年にコーポレート執行役員 リコーフューチャーズBU プレジデント。2023年、コーポレート上席執行役員 リコーデジタルサービスBU プレジデント。同11月からはリコージャパン株式会社 取締役 会長執行役員も兼ねる。

一橋ビジネススクール 特任教授

楠木 建 （くすのき・けん）

一橋大学商学部助教授、同大学イノベーションセンター助教授、ボッコーニ大学経営大学院(イタリア・ミラノ)客員教授、同大学大学院 国際企業戦略研究科准教授を経て2010年から現職。

アナウンサー／起業家

西岡 孝洋 （にしおか・たかひろ）

1976年佐賀県生まれ。1998年慶應義塾大学卒業後フジテレビ入社。スポーツ実況や「すぽると」MCなどを担当。2025年3月にフジテレビを退社しフリーランス／起業家に転身。

【リコーのAI開発について】

リコーは、1980年代にAI開発を開始し、2015年からは画像認識技術を活かした深層学習AIの開発を進め、外観検査や振動モニタリングなど、製造分野への適用を行ってきました。2021年からは自然言語処理技術を活用し、オフィス内の文書やコールセンターに寄せられた顧客の声（VOC）などを分析することで、業務効率化や顧客対応を支援する「仕事のAI」の提供を開始しました。

さらに、2022年からは大規模言語モデル（LLM）の研究・開発にもいち早く着手し、2023年3月にはリコー独自のLLMを発表。その後も、700億パラメータという大規模ながら、オンプレミス環境でも導入可能な日英中3言語対応のLLMを開発するなど、お客様のニーズに応じて提供可能なさまざまなAIの基盤開発を行っています。また、画像認識や自然言語処理に加え、音声認識AIの研究開発も推進し、音声対話機能を備えたAIエージェントの提供も開始しています。

■関連情報

リコーのAIについて https://promo.digital.ricoh.com/ai/